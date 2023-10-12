Мужчина и женщина пострадали от украинского БПЛА в Белгородской области

Гладков сообщил о пострадавших в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

Минобороны России сообщило в Telegram, что около 23.50 мск киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа. Украинский беспилотник был сбит средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Гладков сообщил в Telegram, что в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома, есть двое пострадавших, они госпитализированы. Не исключено, что «еще два человека находятся под завалами».

Напомним, днем Гладков сообщал, что частный дом получил повреждения из-за падения украинского беспилотника в селе Новопетровка Белгородской области, тогда обошлось без пострадавших.