Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
Дрон повредил частный дом в Белгородской области
Частный дом получил повреждения из-за падения беспилотника в Белгородской области
Частный дом получил повреждения из-за падения украинского беспилотника в селе Новопетровка Белгородской области, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он проинформировал, что село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ. Украинский дрон успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал, из-за чего в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор.
Гладков заверил, что обошлось без пострадавших.
Ранее Минобороны сообщило о ночной атаке двух украинских дронов на Брянскую область.