Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека
Гладков сообщил о двух погибших в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгородской области
В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли мужчина и женщина, под завалами может находиться ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Тела погибших извлекли из-под завалов в Белгороде. Кроме того, Гладков сообщил в Telegram, что пострадавший мужчина «находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей». Пострадавшая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее «перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга». Один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично. Повреждения получили три машины.
Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Ранее сообщалось о двух пострадавших.