  • США восполнили израильские запасы ракет для «Железного купола»
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    Как российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой
    Танки начали получать серийную защиту от дронов-камикадзе
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
    Путин: Россия может помочь в решении конфликта Палестины и Израиля
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    21 комментарий
    11 октября 2023, 20:59

    Путин назвал политику США по ближневосточному урегулированию провальной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал очевидным фактом, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал.

    «То, что это провал, – это очевидная вещь», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы телеведущего канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    По словам Путина, США «практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы». Он напомнил, что «в эти инструменты были включены несколько стран, в том числе Россия».

    «Практически они [США] монополизировали процесс урегулирования», – сказал он.

    Ранее Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США.

    10 октября 2023, 10:39
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

    Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

    «Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

    «А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

    Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.

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    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

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    9 октября 2023, 03:27
    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ

    Посол Антонов указал на отсутствие у США права критиковать позицию России по ядерным испытаниям

    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    США критикуют возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя сами отказываются его ратифицировать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, назвал американскую критику позиции России по ДВЗЯИ «очередным проявлением политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам».

    Он указал, что США не должны «читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ», ведь уже более 25 лет «тормозят процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать».

    Как подчеркнул посол, США заявляют о «приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты», но «поддерживают военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности». По словам Антонова, США, очевидно, по-прежнему рассматривают «возможность натурных тестов».

    Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и, как большинство стран, ждала, когда подобный шаг сделают США, доказав, что являются «ответственной ядерной державой», сказал Антонов.

    «Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», – заявил он.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

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    10 октября 2023, 10:10
    Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией

    Пушков призвал всерьез отнестись к словам генерала США Милли о возможной войне с Россией

    Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал серьезно отнестись к высказыванию бывшего главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявление Милли отражает настроения в правящих кругах США, сохраняющиеся вне зависимости от того, кто находится у власти в Белом доме.

    При этом сенатор указал на рост вероятности того, что США будет не до военного столкновения с Россией. Он напомнил, что трое главных претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии – Трамп, Десантис и Рамасвами – считают главным противником Америки вовсе не Россию, а Китай. Эти политики, как отметил Пушков, призывают отказаться от финансирования Украины и готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня.

    Еще одним фактором, который, по оценке члена Совфеда, снижает вероятность прямого конфликта США с Россией, является множественность вызовов, которые ставят под сомнение американскую гегемонию. Помимо России и Китая это Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах, пояснил сенатор. США перед лицом этих вызовов будут не усилены, а ослаблены конфликтом с ведущей ядерной державой – Россией.

    Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов, чтобы поддерживать свое так называемое глобальное лидерство. Сейчас это уже три кризиса – ближневосточный, украинский и «потенциальный дальневосточный», перечислил сенатор. Уже сейчас военный конфликт в Израиле, по словам Пушкова, требует от Вашингтона «качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке», что в результате может обернуться перенапряжением силы для такой сверхдержавы, как США.

    Напомним, Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявлял, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10–15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.

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    10 октября 2023, 08:56
    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев

    NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины

    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев
    @ Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность объединения запросов на помощь Израилю и Украине, пишут американские СМИ.

    Такая инициатива, по замыслу Белого дома, позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева, передает Ura.ru со ссылкой на NBC.

    Между тем накануне сообщалось, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении дополнительной помощи.

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    9 октября 2023, 14:31
    В Кремле заявили о распространении с Украины части западных вооружений
    В Кремле заявили о распространении с Украины части западных вооружений
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что хорошо всем понятно, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, передает ТАСС.

    Песков призвал дождаться, когда информация об этом будет точно классифицирована. А также он отметил, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион.

    Напомним, боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4, а не российские АК-47, заявил бизнесмен Дональд Трамп-младший.

    Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    10 октября 2023, 13:45
    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля

    Спикер Белого дома Кирби эмоционально отреагировал на кадры из Израиля

    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби эмоционально отреагировал на вопросы о конфликте между Израилем и ХАМАС.

    Кирби в прямом эфире телеканала CNN несколько раз откашлялся, некоторое время молчал и затем, извинившись, признался, что ему «тяжело смотреть» на кадры из Израиля, отметив, что речь идет о «человеческих жертвах».

    При этом реакция представителя Белого дома вызвала скепсис у блогеров. В искренность американского чиновника поверили далеко не все.

    На то, как Кирби «чуть не расплакался», обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Театр одного актера! Торжество лицемерия!» – написала она.

    «Оскар ему. Срочно!» – пишет Telegram-канал VLADTODAY.

    Отметим, что Кирби не впервые публично демонстрирует эмоциональную реакцию на сообщения СМИ. Так, в начале российской спецоперации на Украине он использовал ту же формулировку, признаваясь, что ему «трудно смотреть» на кадры, которые показывают в телеэфире. В тот раз он также едва не разрыдался. Комментаторы тогда интересовались, где Кирби брал уроки актерского мастерства.

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    10 октября 2023, 14:12
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине

    Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля

    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины.

    «Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

    «К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

    Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

    Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

    По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

    Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

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    9 октября 2023, 12:55
    Минобороны раскрыло секретную стратегию США об оружии массового поражения

    Минобороны: США разрабатывают секретную стратегию противодействия оружию массового поражения

    Tекст: Ольга Никитина

    США занимаются разработкой секретной стратегии противодействия оружию массового поражения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что, по замыслу разработчиков стратегии, основными направлениями деятельности американского военного ведомства являются обеспечение защиты территории от внешней агрессии с применением оружия массового поражения, а также безоговорочное сдерживание потенциальных противников от его использования против США и их союзников. Кроме того, США нацелены на создание специально подготовленных подразделений, способных вести боевые действия и побеждать в условиях РХБ-заражения, передает ТАСС слова Кириллова.

    США отказываются работать над протоколом проверки в рамках Конвенции о биологическом и токсинном оружии и при этом создают административные и технические структуры, которые будет возможно задействовать для проведения исследований двойного назначения, включая наступательные действия, рассказал генерал-лейтенант.

    В открытой части стратегии, которая была опубликована в сентябре и выдержки из которой привел Кириллов, Пентагон приводит следующую оценку: Россия, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США в ходе войн и конфликтов. Так, Россия в стратегии охарактеризована как источник «острой угрозы» для безопасности США в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Китай, согласно документу, определен как «нарастающий вызов», а КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз, сообщил генерал.

    Кроме того, Кириллов рассказал, что Пентагон предлагает собирать в отдельном хранилище с ограниченным доступом научные труды «двойного назначения» и «подчищать» научные труды, которые интересны американской разведке. Речь об этом, по его словам, идет в документе о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, который подготовлен сотрудником Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США (ДИТРА) Морганом Миньярдом.

    По словам начальника войск РХБЗ, в качестве примеров исследований, которые будут заноситься в базу данных, приведены эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей и определение генетической последовательности, кодирующей новый тип токсина ботулизма.

    Такое цензурирование публикаций, подчеркнул Кириллов, свидетельствует о желании Вашингтона избежать публичной огласки результатов, которые идут вразрез с международными обязательствами США в области химического и биологического оружия.

    Генерал отметил также, что российские усилия, направленные на обнародование незаконной военно-биологической деятельности Соединенных Штатов, вынуждает их переносить исследования двойного назначения в страны Африки. При этом в районах расположения американских биообъектов в Африке ухудшилась ситуация с заболеваемостью, констатировал Кириллов.

    Госдеп США, по его словам, задействует свыше 20 подрядчиков для сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ на территории других стран.

    Представитель Минобороны сообщил, что Россия предлагает возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) с эффективным механизмом проверки.

    В сентябре в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.

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    11 октября 2023, 08:21
    Володин: США готовятся развязать очередную выгодную для себя войну

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон является главным выгодоприобретателем вооруженных конфликтов, и сейчас Соединенные Штаты готовятся развязать очередную выгодную для себя войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале Володин сообщил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. «Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», – написал он.

    Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны американский ВВП увеличился вдвое, причем в первую очередь за счет крупных заказов в военно-промышленном комплексе. «В то время даже появилось понятие «военный миллионер», – отметил председатель Госдумы. США, по его словам, превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой.

    Также Володин рассказал, что Вашингтон смог использовать и Вторую мировую войну в собственных интересах. США оказывали военную помощь союзникам в кредит, причем основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Он напомнил, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.

    Десятилетия прошли, однако методы США не изменились, констатировал председатель Госдумы. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – отметил он.

    Вашингтон в целях собственного обогащения разжигает вооруженные конфликты, указал Володин, добавив, что и сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну.

    Поздним вечером вторника сообщалось, что авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря.

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    10 октября 2023, 08:48
    Лавров увидел рост рисков глобального конфликта

    Лавров: Риски глобального конфликта растут, Запад спровоцировал серьезный кризис в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Западное меньшинство проводит агрессивную и узкокорыстную линию, в результате их действий в международных отношениях возник серьезный кризис, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В статье (текст опубликован на сайте МИД) руководителя российского внешнеполитического ведомства «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности» говорится о росте рисков глобального конфликта, передает ТАСС.

    Глава МИД указал, что направленность действий Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе на развал сложившейся вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности. При этом попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие производятся под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», отметил Лавров.

    Под эту задачу, как отметил глава МИД, и создаются военно-политические альянсы вроде AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, «тройки» США – Япония – Республика Корея, «четверки» Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон. Причем направленность таких усилий против России и Китая не скрывается, констатировал Лавров.

    Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад уделяет особое внимание экспансии на постсоветском пространстве. После распада СССР, написал Лавров, США неприкрыто вознамерились подмять под себя Украину. Он привел слова врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, «публично и даже с гордостью» прозвучавшие в конце 2013 года, о том, что на пестование послушных политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов.

    Накануне Лавров заявил, что в палестино-израильском противостоянии произошел беспрецедентно острый виток, который подтвердил нежизнеспособность нынешнего статус-кво в зоне конфликта.

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    11 октября 2023, 13:14
    В российской Службе внешней разведки прокомментировали отставку Маккарти

    Глава СВР России Нарышкин заявил, что отставка Маккарти иллюстрирует пагубность курса США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Недавняя отставка спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти хорошо иллюстрирует пагубность курса Белого дома на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошел в сговор с администрацией Белого дома, дабы «протолкнуть» очередной пакет военной помощи Украине объемом в 24 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Нарышкин заметил, что отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

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    10 октября 2023, 15:59
    В США заявили, что поддержка Израиля не скажется на помощи Украине

    Постпред при НАТО Смит заявил, что поддержка Израиля не скажется на помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    В Вашингтоне заявили, что меры по оказанию поддержки Израилю не скажутся на той помощи, которую от Белого дома получает Киев, заявила постпред США при НАТО Джулиан Смит.

    По ее словам, в Белом доме не ожидают, что столкнутся с какими-либо трудностями, передает ТАСС.

    Смит отметила, что при нынешнем положении США сможет сосредоточиться на нашей партнерской роли и выполнении обязательств по обеспечению безопасности Израиля. При этом она добавила, что Белый дом сможет соблюдать другие обязательства, в частности, продолжать оказывать поддержку Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар заявил, что Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно.

    Напомним, Тель-Авив попросил у Вашингтона малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол». Как пишет Washington Post, эту просьбу следует рассматривать не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в случае, если к конфликту присоединятся другие силы Ближневосточного региона.

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    11 октября 2023, 10:40
    США эвакуировали из Израиля прибывших на учения военных

    США эвакуировали из Израиля прибывших на учения военных после атаки ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов эвакуировали американских военных, которые в момент обострения конфликта находились на территории Израиля, сообщает американский портал Defense One.

    По данным представителя ВВС США, для эвакуации небольшого количества американских военных был направлен самолет C-17, военнослужащие покинули территорию Израиля после отмены двусторонних учений из-за начала военных действий, передает ТАСС.

    Также информатор отметил, что самолет прилетел в Израиль пустым, а после вылета из страны на его борту находились «только американские военные».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему США придется выбирать между Израилем и Украиной.

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    10 октября 2023, 14:25
    Рябков пояснил, что мораторий на ядерные испытания остается

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия законодательно хочет отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, чтобы сбалансировать статус с США, но мораторий Москва продолжит соблюдать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Сейчас МИД занимается подготовкой законопроекта по отзыву ратификации ДВЗЯИ. Отменить планируется лишь статью о ратификации, остальные статьи закона от 2000 года «целесообразно оставить в силе», передает ТАСС.

    «Там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала», – заявил Рябков.

    Российские полигоны должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний, добавил Рябков в Госдуме.

    «Но возобновление в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США», – сказал он.

    Также Россия продолжит передавать свои данные и получать чужие в рамках функционирования системы мониторинга ДВЗЯИ, несмотря на отзыв ратификации.

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