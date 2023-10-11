Путин: Россия всегда выступала за создание палестинского государства

Путин: Россия всегда выступала за реализацию решения о создании палестинского государства

Tекст: Ольга Иванова

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, я имею в виду, прежде всего, создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что позиция России по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта сложилась не в связи с последними событиями, она складывалась на протяжении десятилетий, «и эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине».

Он также считает, что расширение конфликта в Израиле может привести к тяжелым последствиям.

«Удастся ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию – неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям, кстати говоря, в том числе и в сфере энергетики», – сказал Путин.

Накануне Путин выразил сожаление в связи с обострением конфликта в Израиле, назвав происходящее примером провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Российский лидер призвал решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства. Также президент России заявлял, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.