Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин: Россия продолжит координацию с ОПЕК+
Путин: Россия продолжит координацию с ОПЕК+, страны успешно справляются со всеми вызовами
Взаимодействие поставщиков нефти необходимо для стабильности нефтяного рынка, так что Россия продолжит координацию с партнерами в рамках ОПЕК+, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков, причем на открытых, прозрачных условиях. Именно в такой логике Россия работает с партнерами в рамках ОПЕК+», – приводит его слова ТАСС.
Как отметил глава государства, страны – участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами.
«Уверен, координация действий партнеров по ОПЕК+ продолжится – это важно для предсказуемости нефтяного рынка, а в конечном итоге – для благополучия всего человечества, потому что от мировой энергетики зависят и темпы экономического роста, а значит, благосостояния людей», – заключил президент России.
В Кремле ранее отметили важность координации России со странами ОПЕК+ в контексте обострения палестино-израильского конфликта, которое может повлиять на нефтяные рынки.