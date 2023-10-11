Путин: Россия продолжит координацию с ОПЕК+, страны успешно справляются со всеми вызовами

Tекст: Ольга Никитина

«Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков, причем на открытых, прозрачных условиях. Именно в такой логике Россия работает с партнерами в рамках ОПЕК+», – приводит его слова ТАСС.

Как отметил глава государства, страны – участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами.

«Уверен, координация действий партнеров по ОПЕК+ продолжится – это важно для предсказуемости нефтяного рынка, а в конечном итоге – для благополучия всего человечества, потому что от мировой энергетики зависят и темпы экономического роста, а значит, благосостояния людей», – заключил президент России.

В Кремле ранее отметили важность координации России со странами ОПЕК+ в контексте обострения палестино-израильского конфликта, которое может повлиять на нефтяные рынки.