Под обломками затонувшего батискафа «Титан» нашли человеческие останки

Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа «Титан» и человеческие останки

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении сказано, что инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США отправили найденные улики в порт «для каталогизации и анализа», передает РИА «Новости».

Предполагаемые человеческие останки, как указано в сообщении, извлекли из-под обломков «Титана» и направили медикам для проведения анализа.

Напомним, 19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила о потере связи с аппаратом «Титан», который доставлял туристов к месту гибели лайнера «Титаник». Три дня спустя рядом с «Титаником», согласно сообщению Береговой охраны США, обнаружили обломки батискафа.

Российский океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич отмечал, что экипаж «Титана» раздавило давлением в 300 атмосфер.

Газета ВЗГЛЯД писала, как гибель батискафа вскрыла работу секретной системы ВМС США.