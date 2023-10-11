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Под обломками затонувшего батискафа «Титан» нашли человеческие останки
Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
Специалисты Береговой охраны США обнаружили на дне северной части Атлантического океана обломки затонувшего батискафа «Титан» и, предположительно, человеческие останки, сообщили в ведомстве.
В сообщении сказано, что инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США отправили найденные улики в порт «для каталогизации и анализа», передает РИА «Новости».
Предполагаемые человеческие останки, как указано в сообщении, извлекли из-под обломков «Титана» и направили медикам для проведения анализа.
Напомним, 19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила о потере связи с аппаратом «Титан», который доставлял туристов к месту гибели лайнера «Титаник». Три дня спустя рядом с «Титаником», согласно сообщению Береговой охраны США, обнаружили обломки батискафа.
Российский океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич отмечал, что экипаж «Титана» раздавило давлением в 300 атмосфер.
Газета ВЗГЛЯД писала, как гибель батискафа вскрыла работу секретной системы ВМС США.