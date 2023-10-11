РПЦ: Конфликт в Израиле может привести к оттоку христиан с Ближнего Востока

Советник патриарха Московского Балашов выразил опасения, что конфликт в Израиле может привести к оттоку христиан с Ближнего Востока

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в условиях прямой угрозы жизни и здоровью христиан Ближнего Востока с обеих сторон конфликта, можно ждать усиленной эмиграции, передает РИА «Новости».

Балашов добавил, что паства Иерусалимской православной церкви расположена по обе стороны конфликта, она так же страдает от ракетно-бомбовых ударов, как и остальные граждане.

Представитель РПЦ подчеркнул, что верующие молятся о мире в Иерусалиме и переживают с волнением происходящие события.

В заключение Балашов заверил, что РПЦ продолжит оказывать помощь миротворческому служению Иерусалимского патриархата и его работе.

Ранее в ООН сообщили, что более 263,9 тыс. человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Число погибших палестинцев и израильтян с начала эскалации превысило 1300 человек.