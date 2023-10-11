  • Израиль ударил по отделениям банков и базам движения ХАМАС
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    США придется выбирать между Израилем и Украиной
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    32 комментария
    11 октября 2023, 08:34

    РПЦ: Конфликт в Израиле может привести к оттоку христиан с Ближнего Востока

    Советник патриарха Московского Балашов выразил опасения, что конфликт в Израиле может привести к оттоку христиан с Ближнего Востока

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с обострением конфликта Израиля и Палестины христиане могут усиленно эмигрировать из стран Ближнего Востока, заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    По его словам, в условиях прямой угрозы жизни и здоровью христиан Ближнего Востока с обеих сторон конфликта, можно ждать усиленной эмиграции, передает РИА «Новости».

    Балашов добавил, что паства Иерусалимской православной церкви расположена по обе стороны конфликта, она так же страдает от ракетно-бомбовых ударов, как и остальные граждане.

    Представитель РПЦ подчеркнул, что верующие молятся о мире в Иерусалиме и переживают с волнением происходящие события.

    В заключение Балашов заверил, что РПЦ продолжит оказывать помощь миротворческому служению Иерусалимского патриархата и его работе.

    Ранее в ООН сообщили, что более 263,9 тыс. человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

    Число погибших палестинцев и израильтян с начала эскалации превысило 1300 человек.

    10 октября 2023, 22:49
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (69)
    10 октября 2023, 19:59
    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля

    Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт

    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля
    @ U.S. Navy/Erik Hildebrandt

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.

    «Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

    Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».

    Коментарии (22)
    10 октября 2023, 20:07
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    @ Константин Морозов/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческий Кипр отказался передавать Вооруженным силам Украины обещанные танки Т-80У из-за событий в секторе Газа.

    События в Газе нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, которые планировалось передать Кипру взамен Т-80У, поэтому ВСУ останутся без 82 обещанных бронемашин, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным канала, Кипр планировал получить израильские Merkava Мк.3 взамен переданных Киеву российских танков, однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказался от сделки. Кроме того, Тель-Авив заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику, так как ее снимают с хранения и отправляют в части, пишет канал.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об использовании переданного Украине оружия НАТО в Израиле.

    Коментарии (26)
    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

    Коментарии (21)
    10 октября 2023, 21:41
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    @ Yousef Masoud/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тела более сотни бойцов ХАМАС были обнаружены в израильском кибуце Беэри возле границы с сектором Газа, сообщил канал i24 News.

    Всего обнаружено 103 тела, они были найдены в израильской общине Беэри, передает ТАСС.

    Ранее в этом же кибуце волонтеры израильской общественной организации ЗАКА обнаружили не менее 100 тел израильтян после атаки радикалов ХАМАС. Напомним, Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

    Коментарии (7)
    10 октября 2023, 17:45
    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису Халифу за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС
    @ Simona Chioccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководство Playboy разорвало контракт с бывшей порноактрисой Мией Халифой ливано-американского происхождения после того, как она поддержала ХАМАС, женщина назвала их «борцами за свободу», передает телеканал Fox News.

    В журнале заявления Мии назвали «отвратительными и предосудительными, прославляющими нападения ХАМАС на Израиль», пишет «Фонтанка.ру».

    Редакция пояснила, что поощряет свободу выражения мнений, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Девушка назвала Израиль государством «апартеида».

    Ранее ХАМАС объявил о ракетном ударе по Иерусалиму.

    Коментарии (17)
    11 октября 2023, 00:40
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул

    Tекст: Вера Басилая

    Проживавший в Израиле советский физик-теоретик Сергей Гредескул был убит вместе со своей супругой в городе Офаким во время атаки ХАМАС.

    Во время нападения ХАМАС Сергей Гредескул находился в доме с супругой, их убили во дворе, физику был 81 год, пишет «Московский комсомолец».

    Сергей Андреевич Гредескул родился в 1942 году. Получил образование в Харьковском государственном университете и был учеником Евгения Лифшица.

    С 1991 по 2012 годы был  профессором в израильском Университете им. Бен Гуриона, в городе Беэр-Шева. Совместно с другим советским физиком-теоретиком – академиком АН СССР Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и около ста научных статей. Лауреат Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

    В 1991 году, после развала СССР переехал в Израиль.

    Коментарии (18)
    10 октября 2023, 15:14
    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины

    Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства в соответствии с решением ООН

    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    @ Abdalkarim Museitef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

    Американская сторона, пытавшаяся монополизировать ближневосточное урегулирование, не брала в расчет коренные интересы палестинского народа, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», – подчеркнул он.

    Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС.

    Коментарии (41)
    10 октября 2023, 18:25
    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль

    Число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль увеличилось до четырех

    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль, достигло четырех, сообщило посольство России в Тель-Авиве.

    «С прискорбием сообщаем, что согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17.00 (время совпадает с московским) 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», – сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова, передает ТАСС.

    Рязанова добавила, что еще шестеро россиян официально числятся пропавшими без вести.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон.

    Коментарии (36)
    10 октября 2023, 15:21
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    @ Вещаем Вам на VK

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время эскалации в Израиле погиб россиянин, им оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький. О том, как мужчина оказался в Израиле, рассказала его мать Наталья Беленькая.

    По ее словам, мужчина переехал в Израиль в 1992 году. Она также рассказала, что Денис очень любил Израиль, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля, передает РИА «Новости».

    Согласно данным страниц Беленького в социальных сетях, ему было 47 лет, он окончил гимназию в Калининграде.

    Напомним, один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 14:57
    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно

    Германский политолог Рар: Одновременная поддержка Германией Украины и Израиля спровоцирует недовольство в ФРГ

    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против военной помощи Израилю, так как боится сокращения поставок на Украину. Одновременная поддержка офиса Зеленского и Тель-Авива, в свою очередь, приведет к снижению социальных расходов в ФРГ и росту недовольства среди населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге выступили против военной помощи Израилю.

    «Берлин, если поступит такая просьба из Вашингтона или Тель-Авива, будет оказывать военную помощь Израилю. Кроме того, американцы обяжут ФРГ продолжить поддержку Украины. Тем более что военные расходы Германии не достигли требуемых в НАТО 2% ВВП, поэтому «резерв» на финансирование боевых действий у страны есть», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако одновременная поддержка Израиля и Украины приведет к урезанию бюджета на социальные расходы. Такая мера спровоцирует недовольство граждан внутри Германии. Кроме того, усилятся голоса оппозиции, требующей прекращения военных поставок на Украину. Если через месяц контрнаступление ВСУ остановится, то канцлер Олаф Шольц может даже заговорить о необходимости дипломатического урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Штрак-Циммерман одна из самых громких противников Москвы в Германии, Она считает, что Россия любой ценой должна проиграть на поле боя. Поэтому депутат Бундестага выступает против помощи Израилю. Вместе с тем она боится, что ФРГ будет поддерживать Тель-Авив в ущерб Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, необходимо понимать, что в ФРГ достаточно большая доля исламского населения, которое поддерживает Палестину. Помощь Тель-Авиву вызовет уличные протесты или даже волнения внутри Германии. Аналогичная проблема сейчас стоит и перед Францией», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет Свободную демократическую партию, выступила против оказания Германией военной помощи Израилю. Она заявила, что Тель-Авиву «не нужна военная поддержка» со стороны ФРГ. Однако он нуждается в солидарности со стороны международных организаций.

    В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Тель-Авиву. «Первая партия дополнительных систем безопасности уже направлена Израилю», – отмечает он.

    Кроме того, Кирби уточнил, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива дополнительных запросов на военную помощь, которые США намерены удовлетворить «наилучшим образом». При этом Штаты пока не планируют размещать войска в Израиле.

    На фоне эскалации палестино-израильского конфликта США также отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд». В ее состав также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.

    Напомним, Тель-Авив попросил у Вашингтона малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол». Как пишет Washington Post, эту просьбу следует рассматривать не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в случае, если к конфликту присоединятся другие силы Ближневосточного региона.

    Коментарии (8)
    10 октября 2023, 13:45
    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля

    Спикер Белого дома Кирби эмоционально отреагировал на кадры из Израиля

    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби эмоционально отреагировал на вопросы о конфликте между Израилем и ХАМАС.

    Кирби в прямом эфире телеканала CNN несколько раз откашлялся, некоторое время молчал и затем, извинившись, признался, что ему «тяжело смотреть» на кадры из Израиля, отметив, что речь идет о «человеческих жертвах».

    При этом реакция представителя Белого дома вызвала скепсис у блогеров. В искренность американского чиновника поверили далеко не все.

    На то, как Кирби «чуть не расплакался», обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Театр одного актера! Торжество лицемерия!» – написала она.

    «Оскар ему. Срочно!» – пишет Telegram-канал VLADTODAY.

    Отметим, что Кирби не впервые публично демонстрирует эмоциональную реакцию на сообщения СМИ. Так, в начале российской спецоперации на Украине он использовал ту же формулировку, признаваясь, что ему «трудно смотреть» на кадры, которые показывают в телеэфире. В тот раз он также едва не разрыдался. Комментаторы тогда интересовались, где Кирби брал уроки актерского мастерства.

    Коментарии (16)
    10 октября 2023, 21:24
    В Израиле заявили о переходе к «полноценному наступлению» на сектор Газа
    В Израиле заявили о переходе к «полноценному наступлению» на сектор Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа, сообщает издание Times of Israel.

    Он рассказал, что снял все ограничения, армия восстановила контроль над районом вторжения боевиков и переходит к полноценному наступлению, передает РИА «Новости». Галант заявил, что ХАМАС «пожалеет» о нападении, а сектор Газа больше не будет прежним.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Сам премьер в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил уверенность в том, что Израиль не может вести переговоры и армии нужно войти в сектор Газа. По данным портала Axios, Нетаньяху утверждал, что Тель-Авив может ответить только силой, так как проявление им слабости на Ближнем Востоке недопустимо. Кроме того, 16 израильских депутатов от правящей коалиции потребовали занять весь сектор Газа.

    Коментарии (21)
    10 октября 2023, 13:06
    Израиль нанес удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

    Al Arabiya: Израильская авиация нанесла удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

    Израиль нанес удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиация армии Израиля во вторник нанесла удары близ контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, сообщают СМИ со ссылкой на МВД палестинского анклава.

    Израильские самолеты, по данным канала Al Arabiya, повторно наносят удары по КПП «Рафах», передает ТАСС.

    В понедельник в этом районе прогремел сильный взрыв, работа КПП «Рафах» была приостановлена.

    Между тем сигналы о воздушной тревоге прозвучали в городе Беэр-Шеве и в пустыне Негев на юге Израиля. Также сирены звучат в городе Ашкелоне.

    Ранее во вторник Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабной операции против объектов палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (15)
    10 октября 2023, 14:12
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине

    Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля

    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины.

    «Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

    «К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

    Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

    Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

    По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

    Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

    Коментарии (16)
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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

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    США придется выбирать между Израилем и Украиной

    Белый дом пытается увязать помощь Украине с помощью Израилю. На первом настаивают демократы, на втором – республиканцы. Однако далеко не все в Конгрессе солидарны с такой идеей. Хватит ли у Вашингтона потенциала на поддержку двух фронтов и как подобное развитие событий скажется на ВСУ? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

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