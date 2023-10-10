Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Израилем и Палестиной
Путин и Эрдоган обсудили предотвращение роста напряженности между Израилем и Палестиной
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход конфликта между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности, передает ТАСС.
По словам Эрдогана, Турция будет прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в зоне израильско-палестинского конфликта.
Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.