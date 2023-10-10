Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.0 комментариев
Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль
Число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль увеличилось до четырех
Количество россиян, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль, достигло четырех, сообщило посольство России в Тель-Авиве.
«С прискорбием сообщаем, что согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17.00 (время совпадает с московским) 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», – сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова, передает ТАСС.
Рязанова добавила, что еще шестеро россиян официально числятся пропавшими без вести.
Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон.