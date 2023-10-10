РКК решил оплатить курсы повышения квалификации переселенцам с Украины и Донбасса

Программа помощи беженцам и переселенцам с Украины и из Донбасса в получении дополнительного профессионального образования реализуется в 32 регионах России, сообщается на сайте РКК.

«Люди, приехавшие с территорий Донбасса и Украины с 18 февраля 2022 года, могут оставить заявки на бесплатное повышение квалификации или получение дополнительного образования в 32 региональных отделениях РКК. За месяц реализации проекта такой возможностью уже воспользовались около 200 человек, и с каждым днем число желающих увеличивается», – сообщил глава РКК Павел Савчук.

По его словам, «возможность бесплатно пройти переобучение и овладеть новыми навыками позволяет сменившим место жительства людям быстрее найти постоянную работу и улучшить материальное положение».

Пострадавшие от украинского кризиса могут оставить заявки на переквалификацию или получение дополнительного профессионального образования онлайн или очно, в 32 региональных отделениях РКК.

«Человек сам может выбрать, где и по какой специальности хочет пройти обучение. Единственные ограничения – срок обучения и стоимость курсов. Мы рекомендуем пострадавшим от украинского кризиса выбирать программы, длительность которых не превышает трех месяцев, а стоимость – 60 тыс. рублей. Это обусловлено общим анализом рынка и средней стоимостью такого обучения по России», – поделилась руководитель Академии Красного Креста Екатерина Сильченко.

«Мы специально не стали ограничивать выбор специальностей или учебных организаций, чтобы создать максимально комфортные условия для удовлетворения образовательных потребностей каждого нуждающегося в этом человека», – добавила она.

Кроме того, для беженцев и переселенцев доступно обучение по программам Академии Красного Креста. Пострадавшие от украинского кризиса могут освоить профессии сиделки, социального работника и младшей медицинской сестры.