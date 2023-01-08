Депутат Госдумы рассказал о службе парламентариев в зоне СВО

Депутат Сокол: Добровольцы из Госдумы служат наравне с профессиональными военными

Референдумы в ЛНР и ДНР показали, что люди, живущие в этих регионах, нуждаются в защите. Именно поэтому мною было принято решение о продолжении службы после завершения первого контракта, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Сокол.

«Я принял решение пойти добровольцем еще в начале октября. И в итоге попал в подразделение БАРС «Каскад», в которое вошли депутаты нижней палаты российского парламента, а также заксобраний регионального уровня», – рассказал депутат от Хакасии Сергей Сокол, представляющий партию «Единая Россия».

«Для меня это было крайне важно, поскольку мой отец был военным разведчиком. И я с детства знал, что такое настоящее служение Отечеству. Кроме того, мне довелось поработать наблюдателем на референдумах в ЛНР и ДНР», – продолжил собеседник.

«Я лично убедился в том, насколько люди устали от бесконечного прессинга украинских властей. И как им важно стать частью большой России. Поэтому не было никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих людей и территорий», – подчеркнул парламентарий.

«При этом никакого боевого опыта у меня не было. Всему пришлось учиться прямо на ходу. Сначала мы вместе с коллегами из Госдумы прошли боевое слаживание и подготовку. А потом опыт пришлось приобретать уже в условиях работы на линии боевого соприкосновения», – рассказывает собеседник.

«Когда есть такая возможность, то отрабатываю навыки на полигонах. Ведь важно не просто иметь оружие в руках, его необходимо правильно использовать. Также надо понимать все тонкости тактических перемещений, чтобы действительно эффективно выполнять поставленные задачи», – говорит Сокол.

«Наше подразделение занимается разведкой. Идет взаимодействие со всеми родами войск. Наша основная задача – выявление позиций противника, а также любой информации, которая поможет облегчить продвижение войск, минимизировав потери личного состава. Иногда помогает и знание иностранных языков», – отметил депутат.

«Это, безусловно, уникальный опыт, в том числе с точки зрения переосмысления реальности. Тот, кто тут не бывал, не общался с мирными жителями, не может в полной мере понять, что реально происходит в регионе. Именно поэтому наше высшее политическое руководство постоянно приезжает сюда, держит руку на пульсе», – добавил собеседник.

«Также мне как депутату удается контролировать ситуацию в Республике Хакасия. У меня сильная партийная команда, которая в мое отсутствие не прекращает работу на местах», – заметил парламентарий.

«Я лично командую подразделением, где есть и опытные ребята, и новички. И для каждого находится работа по силам. В целом я встретил тут настоящих боевых офицеров. И я горжусь тем, какая у нас армия. Все это уверенно приближает нас к победе», – подчеркнул Сокол. Депутат также заметил, что накануне у него завершился первый контракт, он намерен продлить его на ближайшие три месяца, а затем, возможно, остаться на еще один срок службы.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко приезжал к военнослужащим БАРС «Каскад». Ему доложили о ситуации на участке фронта, обеспечении безопасности проживания личного состава. Среди тех, кто докладывал о ситуации в подразделении, – депутат Сергей Сокол.

Кириенко передал бойцам на передовой от «Народного фронта» нужные для выполнения боевых задач подарки – коптеры, тепловизоры, аптечки, спальные мешки, а также гитару с автографом Дмитрия Певцова.

Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему региональные политики отправляются на передовую.