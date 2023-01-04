В МИД объяснили, почему Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом

Италия помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию, поэтому она не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что «многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, а некоторые и прямо предлагают нам свои посреднические услуги... Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются «вклиниться» в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов», сообщается на сайте МИД России.

Захарова подчеркнула, что «странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями».

Так, Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины. По словам Захаровой, с учетом занятой Италией ангажированной позиции «мы не можем рассматривать ее ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим поддержит усилия по достижению мира на Украине, добавив, что планирует совершить поездку в Киев в феврале до первой годовщины начала спецоперации.