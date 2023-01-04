Президент Эстонии заявил о необходимости изучения русского языка

Глава Эстонии Карис не видит причин запрещать русский язык из-за Украины

Нет причин бороться с русским языком и литературой из-за событий на Украине, негативная реакция на все русское временное явление из-за войны, заявил президент Эстонии Алар Карис в итоговом интервью телеканалу ETV+.

Карис заявил, что русский язык – культурный язык, который нужно изучать раньше из-за сложности освоения. По его словам, нет причин бороться с языками, как и с русской литературой, передает РИА «Новости».

Президент Эстонии заявил, что некоторые русские отказываются говорить на родном языке из-за войны в Украине, от русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском.

«Это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает война. Винить в чем-либо язык не стоит», – считает Карис.

Ранее министр образования и науки Тынис Лукас заявил, что в школах Эстонии нужно упразднить изучение русского языка как второго иностранного.

Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах к 2030 году, все учителя должны подвтерждать знание языка для квалификации.

Между тем, министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить ментальный карантин на русскую культуру из-за действий России на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, как правящая коалиция уничтожает русский язык в Эстонии.