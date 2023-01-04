Польша заявила об отказе Германии обсуждать компенсации за войну

МИД Польши заявил об отказе Германии вести переговоры о компенсациях за причиненный во время Второй мировой войны ущерб

Правительство ФРГ отказалось вести с Варшавой переговоры о выплате Польше компенсаций за причиненный Германией во время Второй мировой войны ущерб, сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по заявлению немецкого правительства, вопрос о компенсациях за ущерб, причиненный Польше в годы Второй мировой войны, является закрытым, и правительство Германии не намерено начинать переговоры с Варшавой по этому вопросу, передает ТАСС.

В заявлении указывается, что нота немецкого правительства поступила 3 января. Польские власти, подчеркивается в сообщении МИД, продолжат свои усилия по возмещению ущерба, причиненного во время немецкой оккупации 1939–1945 годов.

Накануне Польша обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.