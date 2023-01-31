Фотовыставку «Освобождение. Сталинград» представили к 80-летию победы в битве на Волге

Фотовыставку «Освобождение. Сталинград» представили к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве

В Музее-панораме «Сталинградская битва» открылась фотовыставка «Освобождение. Сталинград», которую представило агентство РИА «Новости». Старту уникального мультимедийного проекта «Освобождение. 1943» был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону.

Это первая экспозиция в рамках проекта, который осуществлен агентством РИА «Новости» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, говорится на сайте «Россия сегодня».

В основе проекта лежит богатейший фотоархив «Совинформбюро» 1941–1945 гг., правообладателем которого является «Россия сегодня». Важной частью цикла станет и подкаст из 14 эпизодов. В них ведущие российские ученые расскажут о деталях и малоизвестных страницах истории боев на юго-западе СССР, их влиянии на ход Второй мировой войны, уроках и выводах для современности. Для перехода на страницу с аудиоподкастом фотографии снабжены QR-кодами.

Выставка «Освобождение. Сталинград» будет демонстрироваться в Триумфальном зале музея-панорамы с 31 января по 28 февраля. После Волгограда тематические фотоэкспозиции проекта откроются в Луганске и Ростове-на-Дону и до конца года пройдут в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе. Архивные кадры каждой из выставок также будут опубликованы в формате фотолент на сайте РИА «Новости».

Первая выставка из цикла «Освобождение» развернута в канун 2 февраля, Дня воинской славы, 80-й годовщины победы в Сталинградской битве.

«Проект «Освобождение» – значимая инициатива в канун важнейшей даты Великой Отечественной войны, дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Город на Волге с тех пор стал символом стойкости, мужества, героизма наших людей в борьбе за свободу и независимость Родины. «Освобождение» рассказывает об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. В проекте один из акцентов сделан на страницах, которые связаны с Донецком, Луганском и Запорожьем», – рассказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Кисилев.