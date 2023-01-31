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В США предупредили о максимальном риске ядерной войны
Пол Крейг Робертс: Политика США приблизила мир к ядерной войне, на часах Судного дня до полуночи осталась наносекунда
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Проводимая Соединенными Штатами внешняя политика по отношению к России приблизила мир к грани ядерной войны, на часах Судного дня до полуночи осталась наносекунда, выразил уверенность сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
В своей статье Робертс подчеркнул, что вот уже более двух десятилетий администрации президентов США повышают вероятность ядерной войны с Россией. Он отметил, что все началось с того, что Билл Клинтон нарушил обещание правительства США не приближать НАТО к границе с Россией, с тех пор сменявшие друг друга президенты США отменили все соглашения об укреплении доверия, достигнутые во время холодной войны двадцатого века, передает РИА «Новости».
Экс-сотрудник Белого дома выразил уверенность, что инициированные Америкой провокации против России после свержения украинского правительства в 2014 году полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону. Как отметил Робертс, ученые-атомщики ошибаются, когда говорят, что до полуночи на часах Судного дня осталось 90 секунд. Он выразил уверенность, что до полуночи осталась наносекунда. По его словам, мы достигли точки, когда все, что требуется – это одна ложная тревога о приближающихся ракетах.
Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по американскому сценарию
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений Event 201
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Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, это ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». Тогда были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде, он был передан от летучих мышей человеку через организм свиньи, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что «развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту».
Также он добавил, что специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года ведут работы по усилению патогенных свойств коронавирусов и механизму их передачи от животных человеку.
Кириллов указал на то, что высокая готовность американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса также вызывает вопросы.
«Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», – сказал он.
Ранее в МО заявили, что вариант коронавируса на основе штамма омикрон, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны.
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В Турции предрекли поражение США на Украине
Обозреватель Sabah Тутар: К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке добавится Украина
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К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.
По мнению автора статьи, основной причиной, по которой американская армия не может победить ни в одном из конфликтов со времен Второй мировой войны заключается в том, что США стремятся трансформировать «побежденных». Журналист выразил уверенность, что Соединенные Штаты в некотором смысле хотят невозможного, поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, передает РИА «Новости».
Обозреватель подчеркнул, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую ситуация для США усугубляется отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, констатируется в статье.
Автор материала привел в пример таких американских президентов, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, возглавлявших США во время войны во Вьетнаме, в которой Соединенные Штаты потерпели величайшее поражение. Журналист выразил уверенность, что все эти американские лидеры были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. По его словам, аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы понимают разницу между суннитами и шиитами.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое отношение к Украине имеет поражение США во Вьетнаме.
Медик из США пострадал при взрыве во время утилизации вещей погибших военных ВСУ
Марочко: Медик из США пострадал при взрыве во время утилизации вещей погибших военных ВСУ
Медицинский работник из США оказался ранен при детонации боекомплекта в ходе утилизации вещей погибших военнослужащих ВСУ, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что детонация произошла в одном из медицинских учреждений на оккупированной части ДНР, когда сжигали личные вещи умерших, передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным Марочко, технический работник медучреждения получил смертельное ранение.
23 января сообщалось, что украинские войска на Донецком направлении пополнились наемниками из США и Британии.
В США сделали прогноз о ситуации на Украине после поставки танков
Подполковник армии США Дэвис: Обстановка на Украине не изменится после отправки западных танков
Реальная обстановка на поле боя на Украине не изменится, когда ВСУ получат западные танки, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
По словам Дэвиса, то, что «работает в видеоиграх и на бумаге», нужно еще заставить функционировать на земле. История с поставкой Украине западных танков является огромной информационной операцией, не имеющей ничего общего с успехами на поле боя, приводит его слова РИА «Новости».
«Просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя», – сказал Дэвис в интервью Breitbart.
Действия американских властей только обостряют ситуацию, провоцируют столкновение между Россией и НАТО, которое может обернуться ядерной войной, предупредил подполковник.
Он подчеркнул, что власти США подталкивают Россию к войне: предоставляют разведданные, боеприпасы, системы вооружения и ремонтные средства – только на спусковой крючок пока не нажали.
Дэвис добавил, что у США «нет плана» относительно конфликта на Украине.
В Кремле ранее отмечали, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами».
В США Украину назвали «вторым Вьетнамом»
TAC: Украина стала для США вторым Вьетнамом с риском ядерного конфликта
Американский народ вводят в заблуждение относительно ситуации на Украине, американцы даже не подозревают, в какой «водоворот» их втягивает руководство, пишет The American Conservative (TAC).
По словам автора статьи TAC Рода Дреера, жители США невежественны, поскольку западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте.
«Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами?» – задается вопросом автор публикации. Он спросил также, готов ли американский народ к «обмену ядерными ударами с Россией ради расширения империи США до российских границ», передает РИА «Новости».
НАТО поставляет все больше оружия Киеву и таким образом уже частично втянут в войну с Россией, констатирует автор статьи.
Дреер отметил, что американцев пытаются убедить, что в их интересах «рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США».
«Украина – это второй Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой», – заключил он.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что угроза новой мировой войны повысилась из-за готовящейся агрессии в отношении российской стороны.
России удалось остановить военно-биологические программы США на Украине
США отправили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику
Соединенные Штаты перевели военно-биологическое оборудование с украинской территории на предприятия Польши и прибалтийских государств, России удалось остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, США, сворачивая военно-биологическую деятельность на Украине, используют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, туда уже доставлено оборудование с украинской территории, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Также Кириллов отметил, что Минобороны России смогло остановить реализацию военно-биологических программ Вашингтона на территории Украины.
Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.
Минобороны: США на Украине проводили связанные с ВИЧ эксперименты
Минобороны: США на территории Украины проводили связанные с ВИЧ эксперименты
Специалисты из США с 2019 года проводили на территории Украины эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Он сказал, что в качестве целевых групп выступали не только «пациенты с высокой степенью риска заражения», но и представители вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Ранее в МО заявили, что Пентагон испытывает на Украине возбудители инфекционных заболеваний и токсичные вещества на военных и душевнобольных людях.
До этого Кириллов заявил, что США выводят свои биолаборатории в третьи страны, в том числе на Украину, из-за высокого риска аварий на них.
В МИД предупредили посла США о последствиях враждебного курса Вашингтона
МИД призвал нового посла США строго следовать российским законам
Новому послу США в Москве Линн Трейси указали на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона, а также потребовали строго соблюдать российские законы, заявили в МИД России.
Новый посол США в РФ Линн Трейси вручила на встрече в понедельник копии верительных грамот замглавы МИД России Сергею Рябкову. Американскому дипломату было заявлено, что контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США чревато серьезными негативными последствиями, говорится в сообщении на сайте МИД России.
Рябков подчеркнул, что в Москве ожидают, что Трейси в своей деятельности будет строго следовать требованиям российских законов, а также соблюдать нормы, обычаи и не вмешиваться во внутренние дела России.
Напомним, Трейси стала первой в истории женщиной на должности посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.
Генсек НАТО заявил о «важности» «ядерного зонтика» США из-за России
Генсек НАТО Столтенберг: Американский «ядерный зонтик» играет важную роль на фоне действий России и Китая
Американские средства расширенного сдерживания «выполняют важную задачу» в интересах стран Североатлантического альянса на фоне действий России, Китая и КНДР, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг упомянул, что Россия «обладает и интенсивно вкладывается в мобилизацию ядерного оружия», а Китай «увеличивает число вооружений». Потому, отметил генсек НАТО, ядерному «сдерживанию отводится чрезвычайно важная задача», передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Мир, считает Столтенберг, будет подвержен большей опасности, если страны НАТО, такие как США и Франция, откажутся от ядерного оружия.
Кроме того, Столтенберг, выступая в Сеуле в Институте продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хена, призвал Южную Корею нарастить военную помощь Украине. Он отметил, что некоторые союзники НАТО, которые ранее отказывались от экспорта оружия в страны, где идет конфликт, сейчас изменили эту политику. В качестве примера он привел Германию, Норвегию, а также еще не вступившую в альянс Швецию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты и Южная Корея отрабатывают эффективный скоординированный ответ на возможное применение Северной Кореей ядерного оружия.
Захарова: Россия сделала все для обеспечения безопасности нового посла США
Захарова: Россия сделала все для обеспечения безопасности приезда нового посла США
Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы обезопасить приезд нового посла США Линн Трейси в Москву на фоне недовольства российской общественности политикой Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».
Дипломат сказала, что если бы посол столкнулась с тем, что о США думают россияне, «ей бы не поздоровилось». «У людей гнев», – передает слова Захаровой ТАСС.
Представитель МИД добавила, что перед Трейси стоит задача не ухудшить еще больше отношения России и США.
Напомним, Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. В понедельник она прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот.
Пушков подсказал США способ предотвратить эскалацию
Пушков: Для предотвращения эскалации США должны повлиять на союзников для исключения поставок истребителей F-16 Украине
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Для предотвращения крайне опасного витка эскалации недостаточно заявления президента США Джо Байдена об отсутствии у Вашингтона намерений поставлять Украине истребители F-16, США должны повлиять на союзников для исключения таких поставок, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Пушков заявил в своем Telegram-канале, для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление президент США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не будут поставлять Украине истребители F-16, является недостаточным, так как оно не означает, что истребители не начнут поставлять другие страны НАТО. Сенатор обратил внимание, что истребители F-16 есть на вооружении девяти стран НАТО, а у Франции есть истребители «Рафаль» (Dassault Rafale). Пушков подчеркнул, что США не только должны жестко придерживаться озвученной Байденом позиции, но и использовать свое влияние на союзников, а оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки.
Ранее президент США Джо Байден сообщил об отсутствии у Вашингтона намерений поставлять Украине американские истребители F-16.
Кремль осудил атаку беспилотников на Иран
Песков: В России анализируют информацию об атаках на Иран
Россия осуждает атаку беспилотников на Иран, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что российские службы анализируют информацию об атаке беспилотников на склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфагане, где в ночь на воскресенье прогремел взрыв, передает ТАСС.
Можно только осудить подобные действия, которые направлены против суверенного государства, добавил представитель Кремля.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфагане произошел мощный взрыв. В Минобороны ИРИ заявили о неудачной атаке на один из центров ведомства с использованием беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. В атаке беспилотников, по данным СМИ, участвовали США. При этом израильские СМИ называют атаку «феноменально успешной».
Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют войну против важного партнера России.
Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот
Новый посол США прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот
Новый американский посол в России Линн Трейси прибыла в Министерство иностранных дел РФ для вручения копий верительных грамот.
У здания ведомства дипломата встречал студенческий митинг, участники которого протестовали против вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине и поставок вооружения Киеву, передает РИА «Новости».
Участники акции выкрикивали лозунг «Америка – страна-террорист».
Напомним, Трейси стала первой в истории женщиной на должности посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Трейси встретится с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, ей вручат копии верительных грамот.