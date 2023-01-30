Песков посоветовал Шольцу почитать исторические книги

Эксперты объяснили большое число трагедий из-за ошибок украинской ПВО

Военный эксперт Кнутов: Размещение ВСУ систем ПВО в жилых кварталах приводит к катастрофическим последствиям

ВСУ используют устаревшие системы ПВО, размещают их в жилых секторах, а украинские ракетчики не отличаются профессионализмом. Эти факторы из раза в раз приводят к трагедиям, заявили газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Бартош. Ранее стало известно о попадании украинской ракеты ПВО в жилой дом в Харькове.

«Украина размещает системы ПВО в жилой зоне. Фактически они прикрываются мирным населением, используют его в качестве «живого щита». И когда система срабатывает, она невольно может задеть окружающие ее здания», – сказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Такое расположение ПВО приводит к трагическим последствиям, в частности гибели гражданского населения. Ситуацию усугубляет и тот факт, что ВСУ используют очень старые ракеты. А это отражается на траектории полета. Многие попросту неисправны», – отмечает эксперт.

«Украинские системы наведения также нельзя назвать современными. Противник использует модель С-300 1978 года. Разработка устарела как в физическом плане, так и в моральном – существуют более новые модификации, которые работают несколько иначе», – подчеркивает собеседник.

«Таким образом, случаи попадания ракет ПВО Украины по домам – следствие желания ВСУ спрятать собственное вооружение в спальных районах. А устаревшая техника делает ситуацию все более непредсказуемой и опасной», – акцентирует Кнутов.

«Первопричина произошедшего, на мой взгляд, заключается в неквалифицированных действиях украинских ракетчиков, которые управляют системой ПВО. Подобное мы уже видели в Польше. Кроме того, допускаю, что и сами ракеты могут быть неисправны, поскольку у Украины достаточно устаревшая модель комплексов С-300», – рассказывает член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош.

При этом собеседник не исключил, что ВСУ в какой-то мере заинтересованы в повторении подобных трагедий. «Киевское руководство каждый раз пытается обвинить Россию в том, что очередная ракета попала в жилой дом. Это приносит определенный медийный эффект. А собственные граждане Зеленского давно не волнуют», – заключил Бартош.

Ранее в центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате трагедии погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали.

Напомним, 15 января также в результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО. Позже, однако, он извинился за свои слова, написав заявление об уходе с поста.

Ранее, 29 декабря, белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины. В качестве одной из версий произошедшего, Минобороны страны рассматривал непреднамеренный пуск снаряда ввиду низкой обученности расчета или неисправности самой ракеты. В то же время, возможность провокации не отрицалась. В ноябре в результате падения украинской ракеты ЗРК С-300 на территории Польши было убито два мирных жителя.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале января признался, что система противовоздушной обороны является слабым местом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские ракетчики из раза в раз допускают критические ошибки.

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