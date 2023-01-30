Песков опроверг слова Джонсона об «угрозе» Путина «ракетным ударом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что российский президент Владимир Путин якобы «угрожал ракетным ударом», являются ложью.

Песков подчеркнул, что Джонсон либо сознательно лжет, и тогда стоит вопрос о том, зачем он это делает, либо делает это неосознанно, и в таком случае слова экс-премьера Британии означают, что он вообще не понял, о чем говорил с российским президентом. «Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что знает содержание разговора Путина с Джонсоном, и еще раз подчеркнул, что бывший британский премьер лжет. «Никаких угроз ракетными ударами не было», – сказал он.

По словам Пескова, говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты.

Ранее в понедельник Джонсон рассказал о разговоре с Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции России на Украине.