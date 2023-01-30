|
|
Джонсон рассказал о разговоре с Путиным перед СВО
Джонсон в документальном фильме «Путин против Запада» рассказал о разговоре с президентом России перед СВО
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции России на Украине.
Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся 2 февраля 2022 года после визита Джонсона на Украину. О беседе Джонсон рассказал в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West), первый эпизод которого будет показан Би-би-си вечером 30 января, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail и Daily Telegraph.
Джонсон заявил, что разговор был «очень долгий» и «максимально экстраординарный». По версии Джонсона, Путин пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала военных действий.
«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?». И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», – заявил Джонсон, добавив, что вступление Украины в НАТО было маловероятным из-за сопротивления Берлина и Парижа.
По словам Джонсона, он дал понять Путину, что начало военных действий станет «полной катастрофой», вызовет санкции и приближение НАТО к границам России, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Великобритании.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже
Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже
Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо ответил на заявления Украины, пригрозившей бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.
По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».
Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.
Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.
Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил
МИД России сообщил об отказе Москвы от межправительственных консультаций с Токио по вопросу промысла у Южных Курил
|
|
В связи с действиями Японии против России Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов у Южных Курил, сообщил российский МИД.
МИД отметил, что после начала специальной военной операции на Украине отношения России с Японией «стали стремительно деградировать». Токио «в нарушение всех норм и правил международного права» принялся вводить антироссийские санкции, опережая порой в этих действиях даже Запад.
В результате Москва сообщила Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций. При этом Россия «не приемлет какие-либо «протесты» в связи с данным шагом. «Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений», – приводит РИА «Новости» текст сообщения МИДа.
В ведомстве пояснили, что соглашение между правительствами двух стран регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов. Это соглашение занимает особое место в комплексе отношений России и Японии в сфере рыболовства.
Напомним, летом российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы. В Токио сказали, что «намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ раскрыли созданное США «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву
WP: Решение США передать Киеву танки Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
|
|
Объявление США передать Украине танки Abrams стало прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, сообщили СМИ.
The Washington Post пишет, что Байден беспокоился, что чем дольше продолжалось растущее публичное разногласие по поводу танков, тем больший ущерб оно наносило его главному приоритету в отношении Украины: сохранению единства Запада под руководством США, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам.
В статье отмечается, что после разговора Байден спросил советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Блинкена, какие шаги следует предпринять.
«Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения «долгосрочных» потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики», – пишут СМИ.
Параллельно с этим в Европе потенциальные поставщики Leopard сосредоточились на усилении давления на Берлин для того, чтобы добиться разрешения производителя на передачу Украине техники.
«Но для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы», – отмечается в материале.
При этом противником поставок танков Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, он был уверен, что их эксплуатация и логистика будут слишком сложны.
«Он был убежден, что украинцы не смогут поддерживать и обслуживать массивные боевые танки. Кроме того, американские машины защищены специальной броней из обедненного урана засекреченной конструкции, которую США не хотели, чтобы Россия получила в свои руки», – резюмировали авторы.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах
Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной Армии» (RAF) в эфире выпуска новостей.
Ведущая подчеркнула, что неправильно выразилась в эфире, а также добавила, что подобные ошибки недопустимы, передает РИА «Новости».
Она сказала в эфире, что лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден «Фракцией Красной Армии». Оговорка журналистки вызвала волну негодования в Германии. Члены RAF убивали и похищали людей, устраивали взрывы и грабили банки в Германии в конце семидесятых.
СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
В СК рассказали подробности двойного убийства в Москве
СК: Отказ в прописке привел к убийству двух человек на севере Москвы
Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал отказ в прописке бывшего мужа, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, причиной конфликта стал отказ женщины прописать в ее квартире бывшего мужа, передает ТАСС. Иванова рассказала, что ночью мужчина пришел в квартиру, где раньше жил с семьей, но его сын отказался пустить его в квартиру, в результате чего завязалась ссора, в которой отец зарезал сына, а затем прошел в квартиру, десяток раз ударил ножом жену, после чего покончил с собой. По сообщению СК, в момент совершения преступления в квартире находились родственница и знакомая погибшей женщины, которые рассказали детали произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ранее в Красноярском крае прибывший к бывшей сожительнице мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил двух родных братьев, пытавшихся прогнать его.
Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что военная ситуация на востоке тяжелая.
В интервью Резников сослался на украинских генералов, он отметил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем», передает РИА «Новости».
Глава ведомства также отметил, что на получение обещанных Западом танков и обучение их использованию уйдет некоторое время.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
|
|
Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».
По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.
«Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием
|
|
План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.
Он подчеркнул, что «Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева – думать, что он сможет их вернуть», передает РИА «Новости».
Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.
По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева
В Twitter пользователи раскритиковали писателя Стивена Кинга, им показалось, что он пренебрежительно относится к украинцам, так как неправильно использовал артикль перед названием страны.
В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев, сообщает РИА «Новости».
«Обращение the Ukraine унизительно для нации», – написал пользователь Павел в комментариях.
«Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine», – также ответила Татьяна.
«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom», – добавила Анна.
Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Есть теория, что артикль попал в название Украины из прежнего названия УССР – республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic).
В Сети удивились словам Зеленского о будущем Украины
Пользователей Сети удивили слова президента Украины Зеленского о будущем страны
|
|
Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью Sky News, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно.
«Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Очень похоже на капитуляцию вслух», – поддержал другой.
«Чем раньше они (танки – прим. ВЗГЛЯД) прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО», – отметил третий.
«Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает», – поделился мнением еще один пользователь.
«Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?» – заключили читатели.
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехника будет готова к доставке и применению, уже будет завершен. Эксперт считает, что высказывание президента Украины о будущем его страны говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев». Между тем на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Блогера Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск
МВД объявило в розыск блогера Сидоропуло
Правоохранители объявили блогера Андрея Сидоропуло, позиционирующего себя специалистом по арбитражу трафика и за деньги проводившего онлайн-курсы по данному вопросу, в федеральный розыск.
Как говорится в базе розыска МВД России, Сидоропуло Андрей Евгеньевич 1998 года рождения разыскивается по статье УК, передает ТАСС. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье разыскивают блогера.
Андрей Сидоропуло – блогер, который в социальных сетях сообщал, что разработал курс по арбитражу трафика, а желающим пройти обучение предлагал купить курсы за сумму до 400 тыс. рублей. Подписчики переводили деньги, но в процессе обучения многие понимали, что информация взята из открытых источников и ценности не представляет. Вернуть деньги у людей не получалось. Некоторые подали в суд исковые заявления.
Ранее МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую.
Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных
|
|
За последние сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано 350 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».
На Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Богатеющие жители Африки предпочли тратить деньги на переезд в Европу
Глава МВД Франции Дарманен указал на усиление миграции в ЕС в результате развития стран Африки и Азии
Развитие стран Африки и Азии парадоксальным образом ведет к тому, что все больше жителей этих регионов уезжают в Европу, заявил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.
Дарманен пояснил, что у жителей Африки и Азии появляется больше средств для образования и путешествий. Он считает миграцию глобальным фактором, который останется актуальным в течение ближайших лет независимо от действий политиков, передает ТАСС со ссылкой на Parisien.
Также Дарманен посетовал на «сокращение количества демократий в мире». Кроме того, он заявил, что из-за глобального потепления Сахара окажется «непригодной для жизни». Указал Дарманен и на ухудшение отношений Франции с рядом стран. По его словам, прежде у Парижа были прочные дипломатические отношения с Ливией, Сирией, Афганистаном, Ираном, Мали, Буркина-Фасо.
«Только от нас зависит то, какими средствами мы себя обеспечим, чтобы выбрать нужную нам иммиграцию», – сказал он, сообщив, что ситуация с коронавирусом осложняет депортацию нелегалов, но в 2022 году выслали на 15% больше человек, чем раньше. Он предсказал, что 2023 год будет «настоящим годом высылки», особенно, если парламент поддержит закон об изменении правил миграции. При этом в 2022 году было одобрено рекордное число видов на жительство. Он заверил, что речь идет в основном о специалистах и студентах, а не о «семейных» мигрантах.
Напомним, Франция столкнулась с масштабным разрушением своего неоколониального присутсвия в Африке. Войска Франции покинули территорию ЦАР. Жители Нигера требуют немедленного вывода из страны французских войск. Буркина-Фасо также требует вывода французских военных. Ранее произошел вывод французских войск из Мали.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД