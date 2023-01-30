Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных

Артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Тимковки и Кругляковки Харьковской области. Ликвидированы более 35 военнослужащих, бронемашина, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады возле Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 40 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе активных наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены более 70 военнослужащих, танк, машина пехоты, две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30 и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ у пункта Угледар Донецкой народной республики (ДНР), а также 102-й бригады теробороны недалеко от Успеновки Запорожской области. Общие потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 25 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

В рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении за сутки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 73 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 138 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

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