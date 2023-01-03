Российский рынок акций в первый торговый день года поднялся на 0,37%

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3 января, вторник | Последнее обновление — 11:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России утвердили льготную программу ипотеки для новых регионов
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения.
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Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российский рынок акций в первый торговый день года поднялся на 0,37%
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Российский рынок акций в первый торговый день года растет на 0,37%, свидетельствует динамика торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,37%, до 2162,19 пункта, долларовый РТС – на 0,11%, до 971,67 пункта, передает РИА «Новости».
При этом в лидерах роста котировок значатся обыкновенные акции Сбербанка (+1,1%), расписки TCS (+0,91%), акции Роснефти (+1%), Полюса (+1,35%) и Polymetal (+1,35%).
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.
Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.
Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.
Анонсировано участие стратегических самолетов ВКС в спецоперации в 2023 году
Командующий дальней авиацией России Кобылаш сообщил об участии самолетов ВКС РФ в спецоперации в 2023 году
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Стратегические российские самолеты ВКС будут участвовать в спецоперации на Украине в 2023 году, сообщил командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
По его словам, экипажи дальней авиации ВКС РФ будут активно использовать все возможности автоматизированных систем управления и бортового высокоточного вооружения для нанесения мощных ударов по ВСУ, передает ФАН.
Кобылаш отметил, что в новом году для подготовки летчиков было уделено особое внимание совершенствованию навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, передает радио Sputnik.
Генерал-лейтенант добавил, что главными задачами для дальней авиации останутся поддержание высокого уровня боеготовности и подготовки, исправности авиатехники и вооружения и освоение новых видов вооружения.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) выполнила программу по производству самолетов Су-57 и Су-35С для Минобороны России.
Меладзе на концерте в Дубае продолжил кричалку в поддержку ВСУ
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Певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника.
Мужчина попросил Валерия Меладзе передать привет его жене и выкрикнул украинскую националистическую кричалку, певец убрал микрофон от лица и тихо произнес продолжение лозунга, передает ФАН.
Между тем видео, где с бокалом в руке Меладзе что-то произносит, расходится по Сети, передает RT. После того, как он проговорил кричалку, Меладзе зашикал, чтобы не привлекать внимание.
Блогеры отреагировали на скандальное видео с Меладзе.
Журналист Андрей Медведев поинтересовался в своем Telegram-канале, будет ли реакция следственных органов на «выступление» Меладзе.
«Патриот чего Валерий Меладзе? Он в самом начале осудил СВО, уехал из России, критиковал руководство РФ, рассказывал Собчак, что рос в Грузии и на Украине, а Россию рассматривает лишь в качестве заработка. Что и доказал позже, вернувшись для участия в корпоративах», – написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Режиссер и общественный деятель Никита Михалков в программе «Бесогон» высмеял певца Валерия Меладзе и подчеркнул, что тот не держит слово, ведь артист заявил, что бросает шоу-бизнес и займется профессией инженера и очисткой воды.
Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
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ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Минобороны, наемники из «Иностранного легиона» были уничтожены в районах населенных пунктов Краматорск, Марково в ДНР и Новоосиново в Харьковской области.
На Купянском направлении российскими войсками также нанесены артудары по скоплениям живой силы возле населенных пунктов Кисловка, Берестовое и Синьковка Харьковской области, ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины.
Также нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад недалеко от Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки ДНР, уничтожено более 40 военнослужащих, три бронетранспортера.
В Минобороны отметили, что на Донецком направлении были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили более 70 военнослужащих, четыре машины пехоты, пять автомобилей.Также уничтожено 40 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка.
«В районах пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады теробороны. В районе Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы рядом с пунктами Миньковка и Часов Яр ДНР на огневых позициях уничтожены две американские артиллерийские системы М-777. В районе Антоновки Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Серебрянки ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.
Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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США предрекли полный коллапс из-за поражения Украины
Американский политик Янг заявил, что Запад ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине
Западный империализм рухнет в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик Джеффри Янг.
Янг написал в Twitter (заблокирован в России), что империализму Запада придет конец после обвала доллара и сокрушительного поражения на поле боя США, НАТО и «марионеточного нацистского правительства Украины».
По его словам, санкции Вашингтона ударят по самим США так сильно, что рухнет экономика, он называл это «идеальным штормом», передает РИА «Новости».
Ранее офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр предрек США конец света в случае электромагнитного удара.
Военкоры сообщили о ликвидации активного деятеля украинского Майдана
Военкоры сообщили о ликвидации активного деятеля украинского Майдана Михаила Гаврилюка
Российские военные уничтожили около Артемовска идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной рады Михаила Гаврилюка, передают военные корреспонденты.
По информации военкоров в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в политике он имел славу генератора нелепых идей. Так, Гаврилюк требовал легализовать проституцию и направлять «все средства в казну государства». Отмечается, что в 2016 году студия «Квартал 95» даже выпустила комедийную короткометражку о нем – «Козак Гавриляк».
Однако позже в украинском сегменте соцсетей опровергли информацию о гибели экс-депутата. Сперва его жена написала в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), что он жив, а затем сам Гаврилюк подтвердил эту информацию.
В конце ушедшего года российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях.
Офицер назвал самую опасную военную угрозу для США
Американский офицер Орр сравнил электромагнитный удар по США с концом света
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Электромагнитный удар по Соединенным Штатам будет самой опасной военной угрозой для страны, он станет катастрофой, не поддающейся измерению, означающей конец света, заявил офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.
Офицер считает, что успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, означающей конец света, но администрация президента Джо Байдена бездействует, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт 19FortyFive.
Автор считает, что электромагнитный импульс, который может быть вызван взрывом термоядерного оружия в атмосфере, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства.
Орр заявил, что Байден никак не защищает США от подобной угрозы, ведь нанести такой удар, по его мнению, могут Иран, Россия и Китай.
Как отметил офицер, администрации при Трампе и Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, как, например, от солнечных бурь.
Ранее в США предупредили о возможном отключении электричества на годы.
Пугачева заявила, что счастлива в Израиле
Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле
Певица Алла Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле рядом «с людьми с совестью и честью», которые «ее понимают».
Пугачева разместила видеосообщение с благодарностью друзьям и поклонникам, которые пожелали ей счастья в Новом году.
«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю», – говорит певица на видео, пишет «Московский комсомолец».
По словам артистки, она встречает Новый год в кругу людей, которые ее понимают, находится рядом с семьей и близкими, у которых «есть совесть, честь и достоинство».
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.
До этого в ответ на негативные сообщения в свой адрес Пугачева написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла.
Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве
Саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, ведется подготовительная работа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что произошел разговор Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые обсудили будущий саммит, передает РИА «Новости».
В офисе Зеленского пояснили, что стороны обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу.
Ранее стало известно о планах Японии пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме.
Экс-генерал НАТО дал прогноз по поводу переговоров России и Украины
Экс-генерал НАТО Домрезе заявил, что российско-украинские переговоры начнутся весной
Российско-украинские переговоры начнутся весной, так как к тому времени стороны придут к осознанию бесполезности боевых действий, выразил мнение изданию WirtschaftsWoche бывший генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе.
По его словам, наиболее вероятным временем для переговоров станет период между февралем и маем. Домрезе предположил, что к тому времени обе стороны поймут, что они застряли, передает Ura.ru.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство».
Убийцей инспектора МАДИ в Москве оказался боец ММА
Подтверждена причастность бойца ММА к убийству инспектора МАДИ
Убийцей инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оказался боец смешанных единоборств (ММА), он арестован, ему грозит пожизненное заключение.
Тверской районный суд города Москвы отправил под стражу обвиняемого в убийстве инспектора МАДИ бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова, передает ТАСС.
Преступление произошло 31 декабря на Москворецкой набережной, в районе парка «Зарядье». Инспектор присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке. В этот момент на него напал преступник и несколько раз ударил ножом. Затем он повалил инспектора на землю и нанес еще несколько ударов. В итоге сотрудник МАДИ скончался на месте происшествия.
Отмечается, что погибший до нападения не фиксировал автомобиль преступника и не беседовал с ним. Убийце может грозить пожизненное заключением, с учетом действующего в России моратория на смертную казнь.
Ранее бойца ММА задержали за избиение и изнасилование в Москве.
Дед Мороз избил прохожего в центре Москвы из-за стиха
Дед Мороз в Москве ударил посохом по голове прохожего за отказ прочитать стих
Дед Мороз в Москве избил прохожего за отказ прочитать новогодний стишок, волшебник ударил мужчину посохом по голове, пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Дед Мороз напал на прохожего в центре Москвы, он ударил его несколько раз посохом по голове, отобрал у него сотовый телефон и выбросил в сугроб, передает РЕН ТВ.
Избитый Дедом Морозом мужчина поучил черепно-мозговую травму и гематомы по всему телу, он доставлен в больницу, полиция начала проверку.
Ранее Дед Мороз со Снегурочкой попали в ДТП в Казани.
СМИ: Лондон признался в зависимости от России
Власти Британии объявили за вознаграждение конкурс на создание замены российскому урану для АЭС
Лондонское правительство объявило за вознаграждение в размере 75 млн фунтов стерлингов конкурс на создание замены российскому урану для атомных электростанций
Так, в сообщении британских властей указано, что фонд в размере 75 млн фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, «теперь открыт для заявок», передает «Царьград».
Также в сообщении уточняется, что в данный момент в распоряжении России находятся около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по обогащению.
По задумке британских властей, средства фонда привлекут инвестиции в разработку и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая новейшие технологии.
Накануне Великобритания официально заявила о решении прекратить с 1 января импорт из России сжиженного природного газа.
Калужский губернатор решил оплатить судебные издержки российского гимнаста за Z на форме
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша решил оплатить 2 тыс. швейцарских франков судебных издержек российского гимнаста Ивана Куляка за букву Z на форме на Кубке мира в Дохе.
Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что за свой мужественный поступок решением международной Дисциплинарной комиссии Иван Куляк должен выплатить 2 тыс. швейцарских франков в счет судебных издержек.
По словам губернатора, во время встречи в мае прошлого года, он вызвался оплатить все издержки.
«Счет Ивану пришел в конце декабря, в ближайшее время оплачу его из личных средств», – заявил Шапша.
Ранее статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian после материала о смерти британской королевы.
Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение россиянин вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов.
Премьер Польши решил напомнить Киеву о недопустимости прославления Бандеры
Премьер Польши Моравецкий заявил, что напомнит украинскому главе правительства о недопустимости прославления Бандеры
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Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкого спросили о реакции польского правительства на размещение Верховной радой Украины в своем профиле в Twitter (заблокирован в России) информацию о дне рождения Бандеры. Премьер заявил, что Польша крайне критично и очень негативно относится к какому-либо восхвалению или даже упоминанию о Бандере, передает РИА «Новости».
Моравецкий пообещал при первом разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем высказать свою однозначную позицию о том, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
Польша считает Степана Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, когда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тыс. человек.
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