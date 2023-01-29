ВСУ обстреляли автомобильный мост в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли автомобильный мост через реку Молочную в Запорожской области, есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в Запорожской области, есть пострадавшие и погибшие, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов в своем Telegram-канале написал, что сегодня, около 12:30 мск, террористы нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области, передает ТАСС.

Он добавил, что удар был нанесен во время проведения ремонтных работ.По его словам, есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по железнодорожной станции Иловайска в ДНР, огонь велся из РСЗО HIMARS.