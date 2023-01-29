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СМИ: Более 40% территории Украины заминировано
Sky News: Более 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий
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Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.
Как заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон, Украина является самой заминированной страной в мире, а степень заминированности различными типами боеприпасов даже невозможно сравнить с Афганистаном и Сирией, передает ТАСС.
Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.
Ранее губернатор региона Виталий Коваль заявил, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины.
Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.
От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.
Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.
Бывший разведчик США предрек исход СВО
Бывший американский разведчик Риттер предсказал окончание конфликта на Украине к концу лета
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Российские войска готовятся к масштабному наступлению по всему фронту, конфликт на Украине завершится к концу лета или к началу осени 2023 года, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Разведчик считает, что ВС России пойдут в наступление, а Украине придется оттягивать резервы, в то время как российские войска будут вгрызаться в слабые места противника, пока у него не закончатся солдаты, передает «Царьград».
Риттер предрек Украине провал армий «Центр» по аналогии с немецкой группировкой во время Второй мировой войны, когда линия фронта лопнула и была прорвана оборона.
«Вот что произойдет. Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит – русское наступление по их военной доктрине», – заявил бывший разведчик США.
Риттер считает, что ВС России уничтожит ВСУ артиллерией, танками и пехотой, и Украина будет повержена к концу лета, началу осен.
Также бывший разведчик США заявил, что западное оружие будет уничтожено на Украине российской армией, и «нет ничего, что может остановить русских».
«Мы просто еще раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами», – подытожил Скотт Риттер.
Ранее бывший американский разведчик заявил, что танки Abrams не успеют добраться на Украину, поскольку конфликт к июлю будет завершен.
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Стало известно о смене тактики Запада на Украине
The New York Times: Страны Запада отправят Украине бронетехнику и артиллерию вместо танков
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Западные страны планируют сосредоточиться на отправке бронетехники и артиллерийских орудий Украине вместо танков, а также создать особые курсы обучения украинских солдат, сообщил эксперт по России в CNA, политический аналитик Майкл Кофман газете The New York Times.
Кофман заявил газете The New York Times, что небольшое количество обещанных танков является наименее значительной частью будущих поставок, западные страны считают важным посылать больше боевых бронированных машин, артиллерию и высокоточные боеприпасы, передает Ura.ru.
Также, по словам Кофмана, Запад создаст особые курсы для обучения украинских солдат для использования нового типа вооружений.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
До этого стало известно, что в США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта. Эксперты RAND заявили, что Вашингтон может убедить Киев вступить в переговоры.
Российская армия заняла выгодные позиции на Донецком направлении
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На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате за сутки ликвидированы более 30 человек, боевая машина пехоты, установка РСЗО «Град», самоходная артустановка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», американская артиллерийская система М-777, а также РЛС контрбатарейной борьбы.
Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Там же уничтожено до 25 военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777.
Также, по данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле поселка Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Противник за сутки на данном направлении потерял более 50 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) и Луговское Запорожской области. Возле поселка Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.
Всего общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
В Минобороны сообщили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, а возле Красноармейска ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ.
ПВО за сутки сбило девять украинских беспилотников в районах Кременной, Владимировки НР, Табаевки Харьковской области, Никольского ДНР и Жеребянки Запорожской области.
Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и Валерьяновки ДНР.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Авдеевкой диверсантов ВСУ.
Также российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара
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Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.
Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася
Кадыров прокомментировал слова украинского националиста Карася о якобы угрожающих главе Чечни ракетах
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу лидера украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в России) Евгения Карася.
Карась заявил, что не исключает прилета ракет «к Рамзану Кадырову» в его «центр принятия решений», пишет «Московский комсомолец».
Кадыров заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что прочитал «заявление какого-то шнурка», угрожавшего ракетами, которые «долетят до Грозного». «Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», – приводит его слова РИА «Новости».
Кадыров посмеялся и заявил, что российские войска будут и дальше «находить и уничтожать нацистов на Украине». «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», – сказал он.
Напомним, в ноябре Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинскую организацию «СИЧ С-14». Ее название отсылает к популярному среди правых экстремистов лозунгу американского нациста Дэвида Лейна из 14 слов. В 2017 году «С14» включили в список международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
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В Киеве подсчитали необходимое для охраны воздушного пространства число истребителей
В Киеве заявили о необходимости пяти бригад истребителей для охраны неба над Украиной
Для обеспечения охраны воздушного пространства Украины нужно минимум пять бригад истребителей вместе с системами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат в эфире национального телемарафона «Единые новости» уточнил, что Украине нужно не 24 самолета, а пять бригад истребителей, которые смогут вместе с системами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства страны, передает РИА «Новости».
По его словам, истребители могут быть переданы Западом постепенно, если, конечно, их согласятся отправить.
Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую угрозу России несут поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации.
Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже
Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже
Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо ответил на заявления Украины, пригрозившей бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.
По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».
Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.
Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.
В Британии испугались раскрытия секретов танков Challenger российскими военными
В Британии заявили об угрозе попадания секретов брони танков Challenger в руки российских военных
Россия может получить доступ к образцам композитной брони в конструкции танков Challenger 2, состав которой остается секретным, вооруженные силы Британии разрабатывают планы на случай угрозы попадания их в руки российских военных на Украине, сообщает The Sun.
Издание пишет, что ВС России будут «стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2», чтобы детально его изучить. По словам собеседника газеты, военное руководство Британии договаривается с военными Украины об эвакуации танков с поля боя, в случае, если их подобьют, передает ТАСС.
Источник The Sun назвал самым худшим вариантом уничтожение танка при отступлении «дружеских войск», поэтому сейчас необходимо обучить планировщиков операций и получить с них гарантии, что британские танки не будут использовать при реальной возможности обрушения фронта.
По словам эксперта, также необходимо сделать так, чтобы украинцы могли эвакуировать танки под огнем. Также рассматриваются запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.
Напомним, Великобритания первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.
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Захарова после слов Блинкена разоблачила «поразительное американское лицемерие»
Захарова назвала лицемерием предложение Блинкена гражданам США оплатить пребывание беженцев в Штатах
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Предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах, которые стали беженцами благодаря политике США, это поразительное и очень показательное американское лицемерие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске программы Welcome Corps. Она направлена на то, чтобы снять с американского госбюджета обязанность содержать беженцев и перенести это бремя на частные домохозяйства.
«Конечно, в этом видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие», – считает Захарова.
Она напомнила, что сначала Вашингтон сделал все, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, на Украине, втянув эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны. После того, как жители этих государств покинули свои дома, правительство США предлагает своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах.
«Перекладывать финансовые обязательства в частные руки – обычно это удел failed states, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование. Может, скоро американским обывателям и деньги можно будет на дому печатать? С точки зрения экономики ущерб будет минимальным – доллары и сейчас ничем не обеспечены. Разве что рекордной суммой госдолга в 31 триллион», – сыронизировала Захарова.
Согласно программе Welcome Corps, группы, состоящие как минимум из пяти человек, могут подать заявку на спонсорство беженцев и помочь им адаптироваться к жизни в США с помощью консорциума некоммерческих организаций по переселению.
В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
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Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре
Зампостпреда России при ООН Полянский назвал США соучастником удара по больнице в Новоайдаре
США являются прямыми соучастниками военного преступления ВСУ, нанесших удар по зданию больницы в Новоайдаре из американского оружия, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский назвал удар ВСУ по больнице в Новоайдаре, где погибли 14 человек от ракет, поставленных США чудовищным преступлением. Он заявил, что украинские официальные лица подтверждали, что цели HIMARS согласовываются с Вашингтоном, из чего следует, что США причастны к атаке в ЛНР, передает радио Sputnik.
Он отметил, что граждане США должны знать, на что тратятся их деньги.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что к ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО.
Напомним, Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.
Российские штурмовые формирования освободили Благодатное в ДНР
Пригожин сообщил о переходе поселка Благодатное в ДНР под контроль российских сил
Поселок Благодатное в ДНР освобожден и находится под контролем российских сил, сообщил основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин.
В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» сообщается, что «вагнеровцы» «взяли Благодатное». Также опубликована аудиозапись сообщения «командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины» населенного пункта. На записи слышны звуки стрельбы.
Напомним, Благодатное находится юго-западнее Соледара. 11 января Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль российских сил. 17 января под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль.
Аргентина заявила о нежелании Латинской Америки снабжать Украину оружием
Президент Аргентины Фернандес заверил в отсутствии у Латинской Америки планов снабжать Украину оружием
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Аргентина и страны Латинской Америки не собираются отправлять на Украину оружие, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.
Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что страны региона «не рассматривают» возможность отправки оружия в какую-либо зону конфликта, включая Украину, передает РИА «Новости».
При этом Фернандес осудил специальную военную операцию России на Украине. Однако он заявил, что не будет оценивать действия Европы: «Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства». По словам Фернандеса, он «поделился» с канцлером Германии мыслями о путях урегулирования ситуации на Украине. «Я и канцлер больше всего хотим восстановления мира, как можно скорее, и в этом наши мнения совпадают», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что США уговаривали Колумбию передать Украине вооружения российского и советского производства, но его страна отказалась. Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков на Украине, чтобы «не провоцировать россиян».
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Инструктор рассказал о сложностях с западными танками для ВСУ
Инструктор ВСУ сравнил танк Leopard 2 с Porsche и рассказал о сложностях его вождения
ВСУ столкнутся с проблемами при использовании новых танков Leopard 2, когда они поступят на Украину, они сложнее, чем советские машины, и создадут трудности, заявил инструктор ВСУ.
Издание Financial Times в своей статье рассказало об особенностях немецких танков Leopard 2, которые собираются поставить на Украину. Один из инструкторов ВСУ считает, что украинцы столкнутся с большими проблемами при их эксплуатации, передает РИА «Новости».
По его словам, Leopard 2 более современный и сложный танк, чем советские машины, на которых воюют ВСУ.
«Это как ездить на автомобиле 1950-х годов, а потом пересесть в Porsche», – объяснил инструктор.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия решила все же предоставить Украине боевые танки Leopard 2 и сняла возражения по поводу желания других стран поставлять Киеву свои «Леопарды».