В Херсонской области провели беседы со школьниками в день памяти Холокоста

Региональное отделение «Единой России» в день памяти жертв Холокоста 27 января провело тематические уроки со старшеклассниками в школах.

Первую беседу в школе №2 Геническа провел секретарь регионального отделения партии, руководитель гуманитарной миссии «Единой России» в регионе Игорь Кастюкевич, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Это та история, которую на Украине не учили. В школах намеренно обходили зверства фашистов, потому что нужно было героизировать таких нелюдей, как Бандера и Шухевич. Школьникам преподавалась история, полностью перевернутая и лживая. Теперь настало время правды. Правды о Героях Великой Отечественной Войны, которыми были именно советские солдаты, о тех событиях. Она тяжелая, но ее нужно знать. Будем вместе восполнять пробелы в знаниях школьников Херсонской области. Я видел сегодня, как они меняются. Это положительные перемены», – поделился Кастюкевич.

В беседе приняли участие учащиеся 10-11 классов. Они подтвердили, что раньше в школе практически не изучали эту тему. Кастюкевич рассказал о большом еврейском гетто, которое было организовано фашистами в Херсоне. Всего же на территории оккупированной Украины проживали около 2,7 млн евреев. После войны в живых остались не более 120 тыс. человек.

«Мы родились и выросли в Херсоне, но про гетто не знали. Нам рассказывали, что «холокост» – это политика уничтожения еврейского населения. Но о том, что чистки проводили отряды, набранные из числа местных жителей, в том числе украинских националистов, не говорили. И что убивали всех, включая детей, тоже не говорили. Вывод один, – мы мало знаем о тех событиях и нужно восполнять пробелы в знаниях», – поделились ученики 10 класса школы Геническа после тематического занятия.

Теперь подобные тематические уроки и беседы на исторические темы для школьников Херсонской области будут постоянными, пообещали в региональном отделении партии «Единая Россия». К данным занятиям планируют привлекать историков, преподавателей российских Вузов и известных личностей.

День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, в этот день советские войска освободили один из самых страшных нацистских лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, известный еще как Освенцим.

К утру 27 января 1945 года в лагерях Освенцим и Биркенау оставалось около 7000 узников. Всего же там были умерщвлены более миллиона заключенных. Общее число истребленных в лагерях смерти евреев оценивается в 6 млн человек.