Региональные отделения Союзмаша решили привлечь к обеспечению потребностей СВО

На базе предприятий, которые входят в Союз машиностроителей (Союзмаш) России, будут проводить мониторинг качества производимой военной продукции, сообщил по итогам онлайн-совещания с председателями региональных отделений Союзмаша глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он подчеркнул, что в адрес рабочей группы по вопросам СВО поступают запросы о качестве поставляемой техники, необходимости ее модернизации, своевременном ремонте для бесперебойного обеспечения фронта.

«Региональные отделения Союза машиностроителей России будут следить за тем, как меняется качество производимой военной продукции и насколько обновленные ее функции соответствуют нуждам фронта. Например, мы видим, как улучшились эксплуатационные характеристики танка Т-90 в его последних модификациях, насколько эффективнее стал модернизированный Ка-52», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия».

Гутенев также сообщил, что в ближайшее время в регионах пройдут встречи с конструкторами, технологами и специалистами, кто непосредственно эксплуатирует вооружение.

«В частности, такое совещание пройдет в Самарской области, где мы обсудим совершенствование вооружения и техники исходя из запросов военных и выявленных особенностей эксплуатации на линии фронта при противодействии технике противника. Также планируем выехать на приграничные территории, встретиться со специалистами ремонтных подразделений, обсудить с ними все вопросы в рабочем порядке. Реальные предложения по совершенствованию военной техники, основанные на боевом опыте, позволят сберечь жизни наших ребят», – заключил Гутенев.