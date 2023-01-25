Суперфиналист «Лидеров России» разработал проект реактора для новой российской АЭС

Суперфиналист «Лидеров России» завершил разработку эскизного проекта реактора для новой российской АЭС

Суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Денис Куликов вместе с командой специалистов АО «НИКИЭТ» и других предприятий атомной отрасли завершил работу над эскизным проектом реактора ШЕЛЬФ-М для атомных станций малой мощности (АСММ), которую построят в России 2030 году. Предполагается, что это будет принципиально новая концепция использования ядерной энергетической установки, не имеющая аналогов в мире.

В 2030 году в России планируется создание новой атомной станции электрической мощностью до 10 МВт. Уже завершена разработка эскизных проектов реактора ШЕЛЬФ-М, основных составных частей реакторной установки и оборудования энергетического блока АЭС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мне неизвестны прямые аналоги разрабатываемому нами проекту ни в России, ни за рубежом. Мы предлагаем инновационную концепцию использования ядерной энергетической установки, которая предусматривает возможность перемещения энергоблока после эксплуатации на другую площадку или его вывоз с территории АСММ единым блоком: все оборудование реактора и реакторной установки, включая большую часть обеспечивающих эксплуатацию систем, размещается в плотно-прочной капсуле – защитной оболочке», – сказал Куликов.

Теперь до конца 2024 года команда проекта будет работать над техническим проектом реакторной установки и разработкой основного оборудования энергетического блока. Готовность проектной документации ожидается к концу 2027 года, после чего могут быть начаты строительные работы. АСММ целесообразно размещать на территории удаленных и труднодоступных регионов страны, то есть на Дальнем Востоке или в арктической шельфовой зоне, где расположены добывающие и перерабатывающие производства.

Главный конструктор пояснил, что в соответствии с техническим заданием на выполнение работ, новая АСММ должна в течение восьми лет генерировать до 10 МВт электрической мощности без замены топлива с общим сроком эксплуатации 60 лет. Количество персонала на площадке головной АСММ также должно быть небольшим.

Работа по созданию пилотного проекта АСММ на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М реализуется госкорпорацией «Росатом» и является частью федерального проекта «Новая атомная энергетика, в том числе малые реакторы для удаленных территорий».

«Создание, отработка технологии и опыт эксплуатации головной малой атомной станции дадут возможность перейти к серийной реализации таких объектов. Общий объем выпуска или общая потребность в таких энергоустановках для России, по моим оценкам, превышает 50 единиц», – отметил Куликов.