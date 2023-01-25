Киев не увидел проблем в пребывании граждан Украины в Грузии

Украина не «видит опасности» в пребывании граждан своей страны в Грузии, сообщил грузинский МИД, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

МИД Грузии распространил информацию о переговорах в Киеве замглавы МИД Украины Евгения Перебийниса и посла Грузии Георгия Закареишвили, во время которой грузинская сторона еще раз зафиксировала «поддержку и солидарность Украине».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины «выразил благодарность Грузии за политическую поддержку и большую гуманитарную помощь».

В том числе украинская сторона поблагодарила за прием Грузией беженцев из этой страны и заявила, что «не видит опасности в их пребывании в Грузии», сообщает МИД Грузии.

В среду временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, который накануне выступил с недружественными заявлениями в адрес Тбилиси, был приглашен в МИД страны. Он покинул ведомство без комментариев.

Ранее в среду вице-премьер Грузии Теа Цулукиани назвала «недружественным и постыдным» заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о возможной эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления авиасообщения между Москвой и Тбилиси.