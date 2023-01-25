В России начали отменять концерты Меладзе

Выступление певца Валерия Меладзе в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 8 марта отменено, вместо него выступит Владимир Пресняков, купленные ранее билеты действительны, сообщили в кассах.

При этом билеты на концерт можно вернуть, но они остаются действительными, передает РИА «Новости». Однако пока зал остается полным, билеты не возвращали.

Кроме того, концерт Меладзе также отменили в Красноярске. Выступление было запланировано на 2 мая. Об этом ТАСС сообщили в билетном агентстве «Красбилет».

Напомним, у Меладзе весной 2023 года был запланирован гастрольный тур по городам Сибири. В афише стояли Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул. На данный момент концерты в Новосибирске и Иркутске отменены.

Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.