Завод кормов для собак решили открыть в Химках

Новый завод, на котором будет производиться полностью российский корм для домашних животных, вскоре заработает в городском округе Химки.

Импортозамещением кормов займется компания «Есть хорошие ребята». Земельный участок для реализации инвестпроекта помогла найти Корпорация развития Московской области, сообщает канал «360».

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, инвестор планирует вложить в производство кормов свыше 50 млн рублей. Благодаря открытию нового предприятия для местных жителей появится около 50 новых рабочих мест.

Запуск производства намечен на март. На новом заводе в микрорайоне Сходня будут изготавливать и упаковывать корма. Здесь же будет работать лаборатория по созданию и отработке новых рецептов, а также логистический центр.

Планируется производить более 40 тонн корма для собак в месяц. В перспективе и лакомства для собак.

Ранее сообщалось, что заводы стройматериалов и кормов для животных построят в Москве по программе импортозамещения, трудоустроиться на новые предприятия смогут более 400 человек.