Путин поручил Минниханову поддержать героев России и их семьи в Татарстане

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23 января, понедельник | Последнее обновление — 14:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
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Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно.
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Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги.
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Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поручил Минниханову поддержать героев России и их семьи в Татарстане
Путин на встрече с главой Татарстана Миннихановым поручил поддержать семьи участников СВО
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Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову оказывать поддержку проявившим героизм военнослужащим и их семьям.
Глава Татарстана рассказал во время рабочей встречи с Владимиром Путиным, что среди татарстанцев, принимающих участие в СВО, шесть героев, трое из них погибли, 52 награждены орденами Мужества. Минниханов заверил президента, что всех героев чтят, семьям и военнослужащим помогают, передает ТАСС.
«Не забывайте об этом», – поручил Путин.
Минниханов заверил, что тема поддержки СВО является самой важной, семьям и детям оказывается повышенное внимание. Также он отчитался, что почти 2,5 млрд рублей республика выделила на поддержку СВО, а также подшефному Татарстану городу Лисичанску. Два батальона «Алга» и «Тимер» находятся в зоне СВО.
На это Путин заметил, что «Алга» значит «вперед». «Алга!» – «вперед», да. «Тимер» – «железный», – подтвердил Минниханов.
По словам главы Татарстана, в Лисичанск направлено почти две тысячи тонн гуманитарной помощи. Минниханов отметил, что как только появится возможность, полностью весь объем работ в Лисичанске будет выполнен, хотя по ряду объектов работу уже начали. Глава Татарстана добавил, что все вопросы организации работы врачей из Татарстана в зоне СВО также были решены.
Ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Рустама Минниханова, на которой будут обсуждены вопросы развития Татарстана.
Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО
В Минобороны России рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно.
В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели».
Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель.
«Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.
ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
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ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области
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Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска
Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.
Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.
Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре.
Военнослужащие элитной части ВСУ перешли на сторону России
На Запорожском направлении двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России
Двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России, сообщили в силовых структурах региона.
Как сообщил источник ТАСС, двое украинских военнослужащих из элитной части ВСУ сегодня перешли на сторону ВС России на Запорожском направлении и уже начали делиться с российской стороной важной информацией.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что несколько десятков военнослужащих из состава Сил теробороны ВСУ с середины декабря перешли на сторону России на Запорожском направлении.
Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии»
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Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инициативе запретить ношение бород в армии.
В Telegram-канале пресс-службы приводятся слова Пригожина о том, что в данный момент не имеют смысла подобные инициативы, так как «бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300» (получают ранения – прим. ВЗГЛЯД), «бойцы с перебитыми позвоночниками передают свой опыт в тренировочных лагерях».
«Кучка клоунов стремится научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», – раскритиковал Пригожин.
По мнению основателя российского штурмового формирования, нужно на законодательном уровне ввести суровое наказание за «гламуризацию российской армии» в виде тюремного срока до 50 лет.
Также Пригожин выразил солидарность с критическим высказыванием Кадырова о подобной инициативе и попросил его «отрастить бороду в два раза больше», за себя и за него.
Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды – элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.
Кадыров в Telegram-канале назвал вероятный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».
Рогозин назвал самые боеспособные части в зоне СВО
Рогозин: 1-й и 2-й корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных частей в зоне СВО
Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил экс-глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, одни из самых боеспособных частей в зоне спецоперации – это первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР, которые воюют там восемь-девять лет и понесли за эти годы колоссальные потери, передает РИА «Новости».
Среди выдающихся командиров Донбасса Рогозин привел комбатов с позывными «Злой», «Шахтер» и «Длинный». По его словам, многие из командиров ДНР и ЛНР до конфликта в Донбассе были инженерами, предпринимателями, шахтерами, многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга еще с детства, сейчас они воюют и «знают в деталях тонкости» ведения боевых действий.
Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из «старых» регионов России, Рогозин рассказал о работе с 11-м БАРСом, которым командует опытный командир по имени Артур, которому лично он обязан жизнью.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции ДНР в зоне проведения специальной военной операции.
Пушилин рассказал о попытке ВСУ уничтожить рудники в Соледаре
Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники.
Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ.
В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников.
Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Минобороны: Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 2 снаряда РСЗО HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, российские средства ПВО в районе населенного пункта Антоновка в ДНР сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, также за сутки уничтожены девять украинских БПЛА, сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и американская противорадиолокационная ракета HARM, передает ТАСС.
По словам Конашенкова, на херсонском направлении в районе населенного пункта Садовое Херсонской ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36, в районе населенного пункта Лежино Запорожской области нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.
Он добавил, что районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Ранее Конашенков сообщил, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР.
В рабочей группе по вопросам СВО пообещали решить вопрос о демобилизации студентов из новых регионов
Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта и добраться до нее невозможно.
Нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий, подчеркнул на встрече со студентами в Луганске замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, говорится на сайте партии «Единая Россия».
«Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально», – отметил он.
Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.
Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.
Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира
Президент Владимир Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира
Евразийский экономический союз имеет все необходимые возможности для становления одним из мощных и самодостаточных полюсов нового многополярного мира, заявил глава государства Владимир Путин.
По словам Путина, одним из сильных достижений стала тесная интеграция внутри объединения в связи с проблематикой, связанной с активизацией санкционного режима и пандемией. Среди основных проблем он выделил бедность населения, изменение климата, дефицит энергоресурсов, а также продовольствия и воды.
ЕАЭС обладает всеми возможностями для того, чтобы стать центром «притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству государств», приведены слова российского лидера на сайте Кремля.
Путин предложил участникам ЕАЭС сверстать новый план действий до 2030 и 2045 годов. Также он посоветовал возобновить совместную работу в области цифровой трансформации и развить технологический потенциал, проанализировать реализацию «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».
Путин обозначил для ЕАЭС связанные с использованием иностранных валют задачи
Президент России Владимир Путин обозначил актуальную задачу для ЕАЭС, связанную со снижением рисков во взаимной торговле иностранных валют и платежных систем.
Российский лидер поручил проработать снижение экономических рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем, говорится на сайте Кремля.
Путин отметил, что незаменимым условием стабильных расчетных отношений внутри Союза останется подключение партнеров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платежных систем.
По мнению президента, стабилизация финансовых рынков создаст благоприятные условия для того, чтобы капитал стран-участниц оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики.
Также Путин заявил о целесообразности изучения возможностей образования Евразийского рейтингового агентства, чтобы оно несло оценивающую функцию для обслуживания растущей экономической активности на территории макрорегиона.
Ранее президент заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира.
В ЛНР нашли схрон с 300 кг взрывчатки
В тайнике военного ВСУ в ЛНР обнаружили более 300 кг взрывчатки
Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики обнаружили на освобожденной территории ЛНР тайник военнослужащего ВСУ, в котором хранились более 300 кг взрывчатки, сообщил источник в силовых структурах.
Как сообщил источник РИА «Новости», в освобожденном в ходе спецоперации населенном пункте Кудряшовка Кременского района сотрудники органов безопасности ЛНР обнаружили в доме служившего в ВСУ гражданина элементы динамической защиты 4С20U украинского производства общим весом взрывчатого вещества 306 кг, пять танковых и два осколочно-фугасных снаряда.
Ранее силовики ЛНР обнаружили оружейный схрон, предназначенный для планировавших теракты в Луганске украинских диверсантов.
Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы
Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант»
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Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант.
Ургант заявил, что кадры, которые появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения.
«Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего.
Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи.
Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд.
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Пескова спросили об участии Путина в выборах
Песков о возможном участии Путина в выборах: Президент не делал заявлений на этот счет
Глава государства Владимир Путин не делал никаких заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 года, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он указал, что пока рано говорить о подготовке Кремля к президентским выборам, так как кампания пока не началась. В Кремле работа идет активно в графике, передает РИА «Новости».
У Пескова уточнили, можно ли считать, что Путин пока не принял решения о своем участии в следующих выборах. Представитель Кремля, отметил, что никаких заявлений от главы государства на этот счет не было.
Напомним, выборы президента в России пройдут в марте 2024 года. Путин имеет право баллотироваться на новый срок.
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