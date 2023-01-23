Пескова спросили об участии Путина в выборах Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы Путин поручил Минниханову поддержать героев России и их семьи в Татарстане Путин на встрече с главой Татарстана Миннихановым поручил поддержать семьи участников СВО 23 января 2023, 13:54 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову оказывать поддержку проявившим героизм военнослужащим и их семьям. Глава Татарстана рассказал во время рабочей встречи с Владимиром Путиным, что среди татарстанцев, принимающих участие в СВО, шесть героев, трое из них погибли, 52 награждены орденами Мужества. Минниханов заверил президента, что всех героев чтят, семьям и военнослужащим помогают, передает ТАСС. «Не забывайте об этом», – поручил Путин. Минниханов заверил, что тема поддержки СВО является самой важной, семьям и детям оказывается повышенное внимание. Также он отчитался, что почти 2,5 млрд рублей республика выделила на поддержку СВО, а также подшефному Татарстану городу Лисичанску. Два батальона «Алга» и «Тимер» находятся в зоне СВО. На это Путин заметил, что «Алга» значит «вперед». «Алга!» – «вперед», да. «Тимер» – «железный», – подтвердил Минниханов. По словам главы Татарстана, в Лисичанск направлено почти две тысячи тонн гуманитарной помощи. Минниханов отметил, что как только появится возможность, полностью весь объем работ в Лисичанске будет выполнен, хотя по ряду объектов работу уже начали. Глава Татарстана добавил, что все вопросы организации работы врачей из Татарстана в зоне СВО также были решены. Ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Рустама Минниханова, на которой будут обсуждены вопросы развития Татарстана. Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО 22 января 2023, 21:14 Текст: Ольга Иванова

В Минобороны России рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно. В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели». Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель. «Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой». Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины. ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении 22 января 2023, 15:10

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута). Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области 23 января 2023, 01:57

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Антон Никитин

Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости». Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия. Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке 23 января 2023, 00:34 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси. Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС. Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре. Новости СМИ2 Военнослужащие элитной части ВСУ перешли на сторону России На Запорожском направлении двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России 22 января 2023, 15:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России, сообщили в силовых структурах региона. Как сообщил источник ТАСС, двое украинских военнослужащих из элитной части ВСУ сегодня перешли на сторону ВС России на Запорожском направлении и уже начали делиться с российской стороной важной информацией. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что несколько десятков военнослужащих из состава Сил теробороны ВСУ с середины декабря перешли на сторону России на Запорожском направлении. Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии» 23 января 2023, 11:49

Фото: t.me/RKadyrov_95

Текст: Александра Юдина

Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инициативе запретить ношение бород в армии. В Telegram-канале пресс-службы приводятся слова Пригожина о том, что в данный момент не имеют смысла подобные инициативы, так как «бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300» (получают ранения – прим. ВЗГЛЯД), «бойцы с перебитыми позвоночниками передают свой опыт в тренировочных лагерях». «Кучка клоунов стремится научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», – раскритиковал Пригожин. По мнению основателя российского штурмового формирования, нужно на законодательном уровне ввести суровое наказание за «гламуризацию российской армии» в виде тюремного срока до 50 лет. Также Пригожин выразил солидарность с критическим высказыванием Кадырова о подобной инициативе и попросил его «отрастить бороду в два раза больше», за себя и за него. Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды – элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы. Кадыров в Telegram-канале назвал вероятный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов». Новости СМИ2 Рогозин назвал самые боеспособные части в зоне СВО Рогозин: 1-й и 2-й корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных частей в зоне СВО 23 января 2023, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил экс-глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, одни из самых боеспособных частей в зоне спецоперации – это первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР, которые воюют там восемь-девять лет и понесли за эти годы колоссальные потери, передает РИА «Новости». Среди выдающихся командиров Донбасса Рогозин привел комбатов с позывными «Злой», «Шахтер» и «Длинный». По его словам, многие из командиров ДНР и ЛНР до конфликта в Донбассе были инженерами, предпринимателями, шахтерами, многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга еще с детства, сейчас они воюют и «знают в деталях тонкости» ведения боевых действий. Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из «старых» регионов России, Рогозин рассказал о работе с 11-м БАРСом, которым командует опытный командир по имени Артур, которому лично он обязан жизнью. Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции ДНР в зоне проведения специальной военной операции. Пушилин рассказал о попытке ВСУ уничтожить рудники в Соледаре Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники 23 января 2023, 00:56 Текст: Антон Никитин

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники. Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ. В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников. Новости СМИ2 Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР Минобороны: Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 2 снаряда РСЗО HIMARS 22 января 2023, 14:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, российские средства ПВО в районе населенного пункта Антоновка в ДНР сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, также за сутки уничтожены девять украинских БПЛА, сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и американская противорадиолокационная ракета HARM, передает ТАСС. По словам Конашенкова, на херсонском направлении в районе населенного пункта Садовое Херсонской ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36, в районе населенного пункта Лежино Запорожской области нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. Он добавил, что районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Ранее Конашенков сообщил, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР. В рабочей группе по вопросам СВО пообещали решить вопрос о демобилизации студентов из новых регионов 22 января 2023, 17:52 Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта и добраться до нее невозможно. Нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий, подчеркнул на встрече со студентами в Луганске замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, говорится на сайте партии «Единая Россия». «Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально», – отметил он. Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований. Новости СМИ2 Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира Президент Владимир Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира 23 января 2023, 09:45 Текст: Александра Юдина

Евразийский экономический союз имеет все необходимые возможности для становления одним из мощных и самодостаточных полюсов нового многополярного мира, заявил глава государства Владимир Путин. По словам Путина, одним из сильных достижений стала тесная интеграция внутри объединения в связи с проблематикой, связанной с активизацией санкционного режима и пандемией. Среди основных проблем он выделил бедность населения, изменение климата, дефицит энергоресурсов, а также продовольствия и воды. ЕАЭС обладает всеми возможностями для того, чтобы стать центром «притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству государств», приведены слова российского лидера на сайте Кремля. Путин предложил участникам ЕАЭС сверстать новый план действий до 2030 и 2045 годов. Также он посоветовал возобновить совместную работу в области цифровой трансформации и развить технологический потенциал, проанализировать реализацию «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Путин обозначил для ЕАЭС связанные с использованием иностранных валют задачи 23 января 2023, 10:41 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин обозначил актуальную задачу для ЕАЭС, связанную со снижением рисков во взаимной торговле иностранных валют и платежных систем. Российский лидер поручил проработать снижение экономических рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем, говорится на сайте Кремля. Путин отметил, что незаменимым условием стабильных расчетных отношений внутри Союза останется подключение партнеров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платежных систем. По мнению президента, стабилизация финансовых рынков создаст благоприятные условия для того, чтобы капитал стран-участниц оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики. Также Путин заявил о целесообразности изучения возможностей образования Евразийского рейтингового агентства, чтобы оно несло оценивающую функцию для обслуживания растущей экономической активности на территории макрорегиона. Ранее президент заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира. Новости СМИ2 В ЛНР нашли схрон с 300 кг взрывчатки В тайнике военного ВСУ в ЛНР обнаружили более 300 кг взрывчатки 23 января 2023, 08:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики обнаружили на освобожденной территории ЛНР тайник военнослужащего ВСУ, в котором хранились более 300 кг взрывчатки, сообщил источник в силовых структурах. Как сообщил источник РИА «Новости», в освобожденном в ходе спецоперации населенном пункте Кудряшовка Кременского района сотрудники органов безопасности ЛНР обнаружили в доме служившего в ВСУ гражданина элементы динамической защиты 4С20U украинского производства общим весом взрывчатого вещества 306 кг, пять танковых и два осколочно-фугасных снаряда. Ранее силовики ЛНР обнаружили оружейный схрон, предназначенный для планировавших теракты в Луганске украинских диверсантов. Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант» 23 января 2023, 14:12

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант. Ургант заявил, что кадры, которые появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения. «Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего. Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи. Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд. Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации. Новости СМИ2 Пескова спросили об участии Путина в выборах Песков о возможном участии Путина в выборах: Президент не делал заявлений на этот счет 23 января 2023, 13:39 Текст: Елизавета Шишкова

Глава государства Владимир Путин не делал никаких заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 года, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он указал, что пока рано говорить о подготовке Кремля к президентским выборам, так как кампания пока не началась. В Кремле работа идет активно в графике, передает РИА «Новости». У Пескова уточнили, можно ли считать, что Путин пока не принял решения о своем участии в следующих выборах. Представитель Кремля, отметил, что никаких заявлений от главы государства на этот счет не было. Напомним, выборы президента в России пройдут в марте 2024 года. Путин имеет право баллотироваться на новый срок.