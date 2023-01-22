В Россию вернулась уехавшая жить в США олимпийская чемпионка Линичук

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22 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:49  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Заняться любовью с Россией

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви. Подробности...

Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 5 комментариев

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Экономист указал на выгоду России от создания единой валюты Аргентины и Бразилии
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    ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения ВСУ начали переброску западной техники под Сватово Подводник рассказал, сколько ведер урана необходимо для работы АПЛ «Тула»
    Францию обязали вывести войска из Буркина-Фасо ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин

    Главная тема


    Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

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    Политолог: США пытаются повесить на Германию ответственность за поражение ВСУ

    «сожжет армию дотла»


    Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ

    «ежедневно привозят трупы»


    Washington Post назвала две беды Западной Украины

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    В Россию вернулась уехавшая жить в США олимпийская чемпионка Линичук

    22 января 2023, 19:32

    Текст: Ольга Иванова

    Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук вернулась в Россию из США, где она прожила последние 30 лет.

    Как рассказал источник «Российской газете», 66-летняя Линичук уехала жить в США в начале 1990-х. При этом она присутствовала на Кубке Первого канала в Москве 21 января.

    В паре с Геннадием Карпоносовым Линичук стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. 

    В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин
    Соотечественники в Израиле рассказали, что Елизавета и Гарри Галкин учат иврит с репетиторами

    21 января 2023, 21:35

    Текст: Вера Басилая

    Уехавшая из России Алла Пугачева присматривает дом в Израиле, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами, рассказали соотечественники.

    По словам соотечественницы из Герцлии, Гарика и Лизу Галкиных возит водитель в частную русско-еврейскую школу, которая находится в 30 минутах от места их проживания. Алла Пугачева проживает в доме брата своего мужа иноагента Максима Галкина в Кесарии.

    В школе, где учатся Галкины, большая часть занятий проводится на русском языке, но есть информация, что Пугачева будет переводить детей во французскую частную школу, пишет «Комсомольская правда».

    «Возможно, к новому учебному году подучат иврит получше, и выбор школ для них будет больше», – предположила соотечественница.

    Источники в Израиле сообщили, что обучение в частных школах в Израиле обходится в среднем в 600 тыс. рублей за учебный год. Также стало известно, что Пугачева с прошлого года выбирает дом и сама учит иврит с репетиторами.

    Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.

    Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. 

    До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).

    Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета.

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    Коментарии (71)
    ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области
    Рогов: Фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя
    		    22 января 2023, 10:34
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    По словам Рогова, фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя, на которых идут активные боестолкновения, а инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о тактических успехах ВС России на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем в Запорожской области.

    В частности, Минобороны России сообщило об освобождении войсками ВВО поселка Лобковое к северу от города Токмак (занятого российскими военными еще в марте прошлого года). Кроме того, Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» проинформировал о локальном успехе ВС России в пригороде города Орехова. 

    Коментарии (40)
    Washington Post назвала две беды Западной Украины
    Washington Post: Главные беды Западной Украины – отсутствие света и похоронки
    		    22 января 2023, 11:20
    Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Отключения света и большое количество похоронок, которые приходят с фронта, являются главными проблемами жителей Западной Украины, сообщили СМИ.

    Как пишет Washington Post, главным напоминанием о конфликте является количество местных жителей, воюющих на востоке Украины. Как рассказал изданию глава поселка Новый Ярычев Львовского района Львовской области Петр Соколовский, из 18 тыс. мужчин общины на фронт отправились 600, многие из них уже погибли. По словам директора школы в соседнем селе Неслухов Оксаны Сервило, ежедневно из Артемовска привозят новые трупы.

    Как пишет издание, от проблем с отсутствием электричества эта часть Украины страдает не меньше, чем остальные. Отключения происходят регулярно, почти повсеместно для работы социальных объектов установлены генераторы.

    По словам мэра Львова Андрея Садового, в регионе поражены электроподстанции, а некоторые по несколько раз. Он назвал эту ситуацию катастрофой.

    Как отмечает WP, импорт электроэнергии из Европы ограничивается ее более высокой стоимостью, в результате чего во Львовской области производство за год упало на 11%.

    Напомним, в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что без электроснабжения остались 50% абонентов Львовской области.

    Коментарии (31)
    Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ
    Сотрудница иностранного легиона Украины заявила о данных, которые «развалят» ВСУ
    		    22 января 2023, 12:34
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать компромат, из-за которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалятся», сообщили СМИ.

    Daily Mail пишет, что уроженку Венгрии Эмеше Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие военных данные, передает РИА «Новости».

    «Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», – приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома. При этом газета не уточняет, откуда у них эта запись.

    Отмечается, что по словам сотрудницы легиона, она может рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, из-за этой информации войска могут развалиться.

    При этом, по словам одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, данные, которые она может обнародовать, будут иметь «катастрофические плохие с геополитической точки зрения» последствия и станут «большой победой для противника».

    Ранее директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, СБУ начала расследование.

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    Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену
    Украинка Апанасенко пожаловалась на решение организаторов конкурса «Мисс Вселенная» не приглашать ее на сцену

    22 января 2023, 04:53

    Текст: Антон Антонов

    Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

    Апанасенко рассказала, что «других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала», а ее – нет. С Апанасенко лишь записали «видео за день до финала», которое она сама считала тестовым. «А его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Она связала такое решение с нежеланием организаторов давать ей слово: «Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <...> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего». Апанасенко заявила, что «очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире» о конфликте на Украине.

    Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

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    В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО
    Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
    		    22 января 2023, 07:28
    Фото: Federal government of the United States/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.

    Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.

    Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.

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    Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения
    Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера
    		    22 января 2023, 12:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.

    «Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.

    Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».  

    Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».

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    СМИ: Францию обязали в течение месяца вывести войска из Буркина-Фасо
    AIB: Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии французских военных
    		    22 января 2023, 13:20
    Фото: Fred Marie/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции, после чего военные должны в течение месяца покинуть территорию страны, сообщают местные СМИ.

    Как сообщает информационное агентство Буркина-Фасо AIB со ссылкой на источники, правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которым с 2018 года регулировалось присутствие ВС Франции, которые теперь должны в течение месяца покинуть страну, передает RT.

    В начале января Le Monde писала, что Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

    Напомним, в субботу демонстрация за вывод французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, протестующие принесли на мероприятие российские флаги.

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    ВСУ начали переброску западной техники под Сватово
    Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран

    22 января 2023, 08:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, жители Харькова сообщили о переброске западной техники ВСУ на двух железнодорожных эшелонах в Купянск, где они разгружаются и направляются по направлению к Сватово, передает ТАСС.

    Ранее российские спецслужбы задержали жительницу Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники России.

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    ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
    Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
    		    22 января 2023, 15:10
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

    Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).

    Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

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    В доме Байдена провели обыск
    Личный адвокат Байдена Баэур сообщил об обыске в доме президента США
    		    22 января 2023, 03:30
    Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Минюст США провел тщательный обыск в доме главы американского государства Джо Байдена в Уилмингтоне, обнаружены новые секретные документы, сообщил его личный адвокат Боб Баэур.

    Обыск продолжался более 12 часов, при нем присутствовали адвокаты Байдена и представители американской администрации. Сотрудники минюста нашли и забрали шесть засекреченных документов. Часть из них относится ко времени, когда Байден был сенатором, часть – к периоду его работы вице-президентом, передает РИА «Новости».

    Личный адвокат Байдена сообщил, что сотрудникам ведомства был предоставлен «полный доступ» к дому, в том числе к «личным заметкам» президента, передает ТАСС.

    Напомним, в январе стало известно, что еще два месяца назад в здании одного из вашингтонских аналитических центров найдены секретные бумаги времен вице-президентства Байдена. После этого Байден признал наличие секретных документов еще и у себя в гараже. Позднее сообщалось, что в частном доме президента США обнаружены еще несколько страниц документов с пометкой «секретно». В США назначили спецпрокурора для расследования хранения Байденом секретных документов.

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    Пушков назвал возможный ответ Турции на сожжение Корана в Швеции
    Пушков: Турция должна заблокировать вступление Швеции в НАТО
    		    22 января 2023, 13:20
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана.

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила.

    По словам Пушкова, единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО, а вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, был бы ей выгоден, но он «не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене». Особенно это касается того случая, если после всех угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО Эрдоган бы пошел на попятную.

    Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

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    В Германии рассматривают возможность передать Киеву самые старые танки Leopard 2
    Spiegel заявил о готовности немецких военных передать Киеву 19 самых старых танков Leopard 2
    		    22 января 2023, 01:57
    Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Бундесвер готов передать Киеву только 19 самых старых танков Leopard 2, которые на учениях выполняют роль сил противника, сообщают СМИ.

    Весной минобороны Германии пересчитало танки Leopard 2 у бундесвера. Всего их оказалось 312, 99 из них в мае были на ремонтно-профилактических работах, один и вовсе списали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине, как пишет издание, могут самые старые и уже не используемые по прямому назначению – 19 моделей Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров. «От модели 2А5 готовы отказаться в первую очередь, поскольку они используются лишь для учений», – сообщило издание.

    Если Берлин одобрит поставку танков Киеву, Leopard 2A5 могут объединить с моделями Leopard из других европейских стран. Тот факт, что боевые танки бундесвера, вероятно, теперь доступны для поставки на Украину, как резюмирует издание, оказывает давление на нового главу минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС.

    Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

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    Телеканал RT France объявил о закрытии
    Главред RT France объявила о прекращении деятельности телеканала

    21 января 2023, 20:40

    Текст: Вера Басилая

    Главный редактор RT France Ксения Федорова объявила о прекращении деятельности телеканала в связи с блокировкой счетов.

    Федорова сообщила, что счета телеканала заморожены по требованию главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции, в связи с чем канал не может более продолжать деятельность, передает ТАСС.

    О закрытии канала сказано и в официальном заявлении, размещенном на сайте RT France.

    «После пяти лет упорной борьбы правящие власти достигли своей цели – закрытия RT France», – говорится в сообщении телеканала.

    Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ответит на блокировку счетов RT France во Франции, ограничения затронут французские средства массовой информации в России.

    Напомним, 30 марта Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено RT.

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    Военный рассказал о необходимом на 10 лет количестве урана для АПЛ «Тула»
    Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет
    		    22 января 2023, 12:15
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.

    Как заявил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.

    Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.

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