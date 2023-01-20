Песков заявил о наборе в рамках частичной мобилизации необходимого числа людей

Арбатова одобрила снятие запрета на фото обнаженной женской груди в Instagram

«Почему попу в стрингах практически голую можно показывать, а грудь нельзя? Пускай показывают!» – заявила газете ВЗГЛЯД психоаналитик, писатель, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова, комментируя возможную отмену запрета женщинам демонстрировать соски в Instagram* и Facebook* (обе соцсети принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Наблюдательный совет компании Meta* рекомендовал пересмотреть правила Facebook* и Instagram*, которые запрещают публиковать в соцсетях фотографии с женскими сосками, пишет «Коммерсант». Такая идея обосновывается тем, что «ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей».

«Это правильное решение, потому что новая этика, новый тип культуры очень серьезно актуализирует тему тела: его построения, фитнесов, переделок, наливания его гелем в лучшую или худшую сторону и так далее. И, естественно, вот этот контекст новый должен приобретать очертания и в Сети, потому что Сеть должна догонять реальную жизнь», – считает Арбатова.

Она подчеркивает, что если накачавшийся мужчина может позволить себе снимок в фитнес-центре или просто топлес в зеркале, то такими же правами должна обладать и женщина. «Раньше женская грудь действительно была табуирована, но западный мир уже относится к телу по-другому. И в этом смысле социальные сети должны за этим миром успевать», – говорит собеседница.

Она рассказала случай из жизни, когда одна знаменитая актриса ехала с ней в одном купе, где расхаживала топлес. Так женщина хотела похвастаться только что «сделанной грудью», ведь показать ее, кроме как в закрытом помещении, было больше негде.

«Все мы ездили на какой-нибудь Лазурный берег, где испокон веков женщины загорают топлес – и это вообще никого не волнует. Поэтому пусть молодое поколение женщин имеет возможность показывать свою грудь, которая является для них некой самопрезентационной частью. Почему попу в стрингах практически голую можно показывать, а грудь нельзя? Пускай показывают!» – заключила Арбатова.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала данную идею спорной, поскольку одно дело – модные съемки, где оголенная женская грудь смотрится эстетично, другое дело – фотографии обычных пользователей, на которые она «не хочет смотреть».