Песков заявил об искусственном нагнетании слухов о мобилизации из-за рубежа

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17 января, вторник | Последнее обновление — 14:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Песков заявил об искусственном нагнетании слухов о мобилизации из-за рубежа
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Сообщения о якобы новой мобилизации в России намеренно искусственно нагнетают из-за границы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ее (тему) искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать соответствующие заявления, которые делал президент на этот счет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее зампред Совфеда Андрей Турчак подтвердил, что отсрочка для отцов троих и более детей от мобилизации сохраняется. По его словам, вопрос отработан с Минобороны.
Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон»
Близкий к Минобороны источник: Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»
Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» изготовлен, сообщил близкий к военному ведомству источник.
По словам источника, первый боекомплект «Посейдонов» успешно изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка «Белгород». Кроме того, по имеющимся у источника данным, успешно завершены раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, передает ТАСС.
В прошлый вторник стало известно, что АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».
Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
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Масштабные изменения в Российской армии осуществят в период с 2023 по 2026 год, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.
По словам главы военного ведомства, масштабные изменения состава ВС РФ, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Министр напомнил о решении президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.
Также он заявил о необходимости составить комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Все мероприятия должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых регионов России.
Кроме того, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, а также три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
Министр потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, добавил Шойгу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие новшества ожидают Российскую армию в 2023 году.
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
Модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
ОАК: Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет
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Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет, в ходе которого выполнены проверки систем и оборудования, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
По сообщению пресс-службы, глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ в рамках программы испытаний совершил полет, в ходе которого были выполнены проверки систем и оборудования, передает ТАСС. В процессе модернизации на самолете были проведены доработки по улучшению характеристик, которые позволят увеличить показатели надежности и эффективности самолета.
В рамках глубокой модернизации на самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности и надежности авиационного комплекса при применении по назначению.
Напомним, в августе 2021 года Минобороны подписало с компанией «Туполев» контракт на модернизацию бомбардировщиков Ту-95МС до Ту-95МСМ.
Эксперт объяснил принцип работы ПВО в режиме перегрузки
Эксперт: У России есть варианты ответа при попытке Украины перегрузить нашу ПВО
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При попытке Украины и Запада перегрузить российскую ПВО массовой атакой дронов в район удара будут стянуты дополнительные силы и средства из ближайших армий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее около Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 10 беспилотников.
«Севастополь охраняет Черноморский флот с кораблями, на которых находятся средства ПВО. Причем не только ракетные, но и зенитно-пулеметные. Кроме того, в этом регионе находятся две дивизии ПВО и ВКС – по два полка ЗРК С-300 и С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также армейский комплекс ПВО с комплексами «Букам» и «Тор», – перечислил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Таким образом, там создана группировка практически военного времени, противовоздушную оборону которой очень трудно перегрузить», – отметил аналитик.
По его оценке, все российские военные средства в этом районе позволяют обнаруживать, передавать на командный пункт ПВО данные и уничтожать беспилотные аппараты до того, как те подлетят к рубежу выполнения задачи – до того, как дроны ударят ракетами или атакуют цель в режиме камикадзе.
«Для того чтобы перегрузить нашу ПВО в нескольких регионах сразу, у противника не хватит ресурсов, – полагает Хатылев. – Но противник может запустить рой дронов – то есть несколько сотен БПЛА – конкретно на Севастополь, чтобы попытаться перегрузить наши системы управления и обнаружения. Тогда командир даст приказ разбить цели по группам. Таким образом, по одним объектам, например – по высотным и скоростным, будут работать одни комплексы, по маловысотным и беспилотникам будут работать другие средства».
Если же, добавил собеседник, и при такой тактике ПВО будет близка к перегрузке, тогда командование будет просить переброски сил и средств из ближайшей армии, применительно к Севастополю это будут подразделения, расположенные в Ростовской области.
«Если же будет совсем трудно, то командование ПВО запрашивает переброску сил из резерва Ставки. Но тут есть и другая сторона – такая массовая атака не может быть проведена только с земли, скорее всего, для пуска БПЛА противнику потребуются пуски с кораблей. Таким образом, они станут явными и удобными целями для наших сил», – сказал Хатылев.
Кроме того, отметил он, российская сторона будет отслеживать координаты мест, где базируются дроны, и сразу после их запуска в сторону всех этих аэродромов и баз сразу будут выпущены наши ракеты. «Будет ли враг рисковать своими стационарными объектами и так их, что называется, «палить»?» – рассуждает эксперт.
Кроме того, добавил Хатылев, при массовой атаке БПЛА в районе атаки создаются ложные цели, а у приближающихся к месту удара дронов не будет времени корректировать свои полетные задачи. «Им придется работать по заданным ранее реперным точкам, тогда как мы будем менять дислокацию в тех случаях, когда это возможно, конечно, и сбивать БПЛА», – резюмировал собеседник.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников. Все они уничтожены над Черным морем. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
В декабре Минобороны России сообщало о налете украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства.
На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты страны находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России.
«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – ранее пояснял доктор военных наук Константин Сивков.
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Министр обороны Сербии пригрозил наказанием добровольцам за участие в конфликте на Украине
Министр обороны Сербии Вучевич напомнил добровольцам об уголовной ответственности за участие в конфликте на Украине
Законы Сербии ясно запрещают участие граждан в любом конфликте в других странах, это повлечет правовые последствия, заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что спецслужбы Сербии и военные, и гражданские следят и анализируют все данные о возможном участии сербских добровольцев в конфликте на Украине. По его словам, любое участие сербских граждан в конфликте в других государствах запрещено законом и влечет правовые последствия, передает ТАСС.
Министр отметил, что храбрых людей всегда ждут в армии Сербии и МВД. Также он пожелал, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, в частности на Украине, и прекратилась бы братоубийственная война двух славянских православных народов.
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде. В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат, как в Сербии, так и в других странах мира».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ заявил, что высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании его не беспокоят.
Производство снарядов крупного калибра в России оказалось выше, чем в США
Источник сообщил о большем объеме производства в России снарядов крупного калибра по сравнению с США
В российских Вооруженных силах нет и не будет снарядного голода, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заверил, что «снарядного голода нет и не предвидится», в том числе с учетом «имеющегося запаса боеприпасов». При этом подчеркивается, что в России объем «всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-мм снарядов в США». Как заявил источник, в России будут увеличивать производство боеприпасов.
Напомним, СМИ сообщали, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и их союзники производят боеприпасы.
Пескова спросили о «конфликте» Минобороны и ЧВК «Вагнер»
Песков назвал информационными манипуляциями утверждения о «конфликте» между ЧВК «Вагнер» и Минобороны
«Конфликт» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» существует лишь в информационном пространстве, это продукция манипуляций противников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что утверждения о «конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» является продуктом совершаемых противником информационных манипуляций, но страна знает героев в ВС России и героев из ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости».
По словам Пескова, иногда подобное устраивают наши информационные противники, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за Родину.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
В Белоруссии раскрыли подробности совместных с Россией учений
Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии Муравейко: Совместные с ВС РФ летные учения носят оборонительный характер
Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.
Муравейко рассказал в интервью телеканалу СТВ, что предстоящие совместные с ВС РФ учения – это комплекс мероприятий по подготовке авиации России и Белоруссии к выполнению соответствующих боевых задач. По словам чиновника, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Белоруссии, где плечом к плечу или крылом к крылу будут действовать авиационные воинские части российских и белорусских подразделений, передает РИА «Новости».
Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций. По словам Муравейко, учения проводятся в плановом порядке, поэтому вся истерия – это всего лишь надуманный шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что подразделения ВКС РФ прибыли в республике для участия в совместном летно-тактическом учении. В пятницу в МИД заявляли, что совместные учения России и Белоруссии призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, к чему готовятся военные России и Белоруссии.
В учебных центрах ЦВО решили оборудовать гауптвахты для мобилизованных
ЦВО: Гауптвахты для мобилизованных оборудуют в учебных центрах Урала, Сибири и Поволжья
Помещения для содержания задержанных военнослужащих будут оборудованы в учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО), сообщил временно исполняющий обязанности командующего округа Александр Линьков.
Как говорится в ответе Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова об организации гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных, командирам воинских частей, ответственным за подготовку мобилизованных, даны указания на организацию оборудованию помещений для содержания задержанных военнослужащих, передает ТАСС.
Напомним, военная полиция, которой в числе прочего было поручено добиваться содержания военных на гауптвахтах, была создана в 2014 году.
Британцы обвинили власти в госизмене из-за передачи танков Украине
Читатели Daily Mail назвали госизменой передачу британских танков Украине
Читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».
По его словам, Киев «нуждается» в передаче Украине британских танков. Сандерс выразил уверенность, что украинская сторона «найдет им хорошее применение».
Комментаторы на сайте Daily Mail обвинили власти страны в неправильном распределении приоритетов.
Так, пользователь Seathered72 заявил, что Великобритания потратила миллиарды и десятилетия на разработку и сохранение этих технологий, а теперь вдруг передает их иностранной державе, которая даже не является членом НАТО. Он отметил, что существует очень высокая вероятность того, что данные технологии попадут в руки России, а затем и Китая. «Это почти акт государственной измены!» – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь пользователь Taxpayer заявил, что британские налогоплательщики вправе ожидать, что их деньги будут направляться на обеспечение их защиты. Однако вместо этого британская граница «открыта», «а миллиарды отдаются, чтобы одно постсоветское государство боролось против другого». «Убожество», – написал он.
BakerBoy посоветовал британским властям продолжать раздавать деньги, дома и военные активы, чтобы оставить страну полностью уязвимой.
Пользователь serena shaw отметила, что на замену данного оборудования уйдут годы, а финансирование Минобороны Британии, по ее словам, снова урезают. «Это уже полнейшее безумие, здравый смысл давно вылетел в окно. И столько денег тратится при этом на зеленую и «проснувшуюся» повестку», – возмутилась она.
SunakIsUSALapdog со своей стороны отметил, что власти не могут найти деньги для медсестер, которые в Британии проводят забастовки, по всей стране стоят продовольственные банки, «пенсионеров заставляют снижать температуру в домах до 15 градусов ради экономии денег (слышал по радио по дороге домой)». Однако британский премьер Риши Сунак, по его словам, продолжает тратить миллиарды на поддержку Украины.
Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.
Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в военном ведомстве.
Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Особое внимание министр обратил на вопросы всестороннего обеспечения войск, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. Кроме того, Шойгу интересовала работа медицинских и тыловых подразделений.
Министр обороны поблагодарил военных, отметил, что они мужественно выполняют задачи в зоне СВО. Кроме того, генерал вручил военнослужащим госнаграды за проявленные самоотверженность и героизм.
«Достойно несете службу, защищаете Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все, чтобы приблизить день, который называется днем Победы», – сказал Шойгу.
Ранее президент Владимир Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. Глава государства также подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Шойгу поручил расширить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
Глава Минобороны Сергей Шойгу поставил задачу об усилении боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН после совещания по вопросам увеличения численности ВС России, сообщили в министерстве.
«Усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Министр также дал указание о формировании армейского корпуса в Карелии, трех мотострелковых дивизий в Сухопутных войсках и двух десантно-штурмовых дивизий в ВДВ.
Также Шойгу поручил переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в ЗВО, ЦВО и ВВО и на Северном флоте.
Ранее в январе глава ведомства заявлял, что у ВС России планируется расширить арсенал ударных средств.
В Китае оценили негативное влияние поставок вооружений НАТО Украине
Global Times: Поставки вооружений НАТО Украине уводят от мирных переговоров с Россией
Агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией, пишет китайский портал Global Times.
Как отметил профессор Центра изучения России в шанхайском Восточно-китайском педагогическом университете Цуй Хэн, слова которого приводит Global Times, из-за стремления НАТО передать Украине все больше вооружений в ближайшее время ожидать переговоров не стоит.
По его словам, затягивание конфликта и ослабление России входит в список главных задач США в украинском кризисе, передает канал «360».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
Главой минобороны Германии собрались сделать человека с «большим сердцем»
Спикер кабмина Германии Хебештрайт: Новым министром обороны станет Борис Писториус
Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщил спикер кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ожидается, Писториус получит свидетельство о назначении от президента Германии и принесет присягу в немецком Бундестаге в четверг, передает ТАСС.
Ранее о предстоящем назначении Писториуса сообщило издание Spiegel.
Между тем Шольц заявил, что рад тому, что Писториус возглавит военное ведомство. Он отметил, что Писториус является чрезвычайно опытным политиком, у него есть административный опыт. По словам Шольца, много лет этот человек занимается занимающийся политикой безопасности.
Канцлер Германии добавил, что Писториус должен возглавить Бундесвер в этот поворотный момент, поскольку он компетентен, напорист и обладает «большим сердцем».
В понедельник Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по Социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах ее увольнения.
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