В Иране решили наказать власти США за убийство Сулеймани

МИД Ирана решил добиваться привлечения к ответственности властей США за убийство Сулеймани

Иран намерен добиваться привлечения к ответственности правительства США за нападение на командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, заявили МИД Ирана.

В ведомстве отметили, что правительство США спланировало и осуществило теракт на одного из высокопоставленных чиновников Ирана на территории третьей страны, когда он был в Ираке на спецзадании, передает ТАСС.

В МИД Ирана подчеркнули, что власти США совершили преступный акт убийства, прикрываясь борьбой с терроризмом, под ложными предлогами, грубо нарушив догматы и принципы международного права.

Иранское дипведомство подчеркнуло, что американский режим несет определенную международную ответственность за это преступление.

Командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада в январе 2020 года.

Тогда Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. По словам Хаменеи, который объявил в стране трехдневный траур, «месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников».