В Сети возмутились обещанием главы Еврокомиссии помогать Зеленскому

В Сети резко отреагировали на обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помогать Зеленскому

Пользователи Twitter (заблокирован в России) отчитали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен за обещания помогать Киеву, указав на проблемы с голод и холод в Европе из-за Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсетях, что позвонила украинскому президенту Владимиру Зеленскому и пообещала помогать Украине «генераторами, лампочками, убежищами, а также школьными автобусами», а также заявила, что Евросоюз скоро начнет распределять восемнадцатимиллиардный пакет поддержки ежемесячными траншами, передает РИА «Новости».

Пользователи Twitter (заблокирован в России) выразили свое недовольство обещаниями фон дер Ляйен, они считают, что поддержка Зеленского осуществляется ЕС за счет благополучия населения европейских стран.

«Некоторые мои соседи по улице уже голодают и замерзают. Как думаете, может, им зарегистрироваться как украинцам, чтобы тоже получить генератор?» – возмутился MBunkens.

«Вы осознаете, что Украина уже проиграла, а Запад просто откладывает ее конец, жертвуя все большим количеством самих украинцев?» – написал пользователь DarkPilled.

«Вы отлично превращаете ЕС в силу для разжигателей войны. Я (да и другие, думаю) предпочел бы, чтобы вы искали мира и пытались сохранять жизни. Украинцев, русских, да хоть марсиан, это неважно», – считает CasteloVoador.

«Отметили с ними день рождения Степана Бандеры?» – спросил со злостью GabeZZOZZ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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