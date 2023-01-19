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Министры обороны России и Белоруссии обсудили сдерживание возможной агрессии НАТО
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Главы министерств обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили стратегическое сдерживание возможной агрессии НАТО, сообщили в Минобороны России.
Шойгу и Хренин по телефону обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки союзных войск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
До этого Минобороны Белоруссии объявляло о совместных с Россией летно-тактических учениях авиаподразделений ВС Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
На учениях планируется отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границ, воздушную разведку, высадку тактического десанта и другое.
Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
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Масштабные изменения в Российской армии осуществят в период с 2023 по 2026 год, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.
По словам главы военного ведомства, масштабные изменения состава ВС РФ, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Министр напомнил о решении президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.
Также он заявил о необходимости составить комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Все мероприятия должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых регионов России.
Кроме того, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, а также три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
Министр потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, добавил Шойгу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие новшества ожидают Российскую армию в 2023 году.
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
Эксперт сравнил обеспеченность снарядами российской армии и ВСУ
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Все, что пишут западные СМИ о «снарядном голоде» в России – приемы контрпропаганды. На самом деле производство только увеличивается, а вот с поставками снарядов Запада Украине действительно есть проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Михайлов. По информации западных СМИ, Украина отстреливает в два раза больше снарядов, чем США и их союзники производят.
«Расширять и воссоздавать номенклатуру боеприпасов проще, если производство расположено на территории государства-заказчика. На российской территории находится несколько крупных заводов по производству боеприпасов для артиллерии и бронетанковой техники», – сказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Все снаряды унифицированы по стандартам отечественного ВПК. У нас есть хороший советский задел производства боеприпасов для разных типов тяжелой бронетехники», – добавил собеседник.
Гособоронзаказ на производство боеприпасов резко расширился в России с 2010-х годов, когда министром обороны был назначен Сергей Шойгу, указал военный эксперт. «С тех пор мы ежегодно продолжаем вливать бюджетные средства в эту сферу: в производство боеприпасов к бронетанковой технике, тяжелым артиллерийским вооружениям, системам залпового огня», – перечислил Михайлов.
Появившиеся в западной прессе публикации о том, что у России к этому году якобы полностью закончились запасы снарядов – это не более чем антироссийские медийные вбросы, полагает эксперт. «На самом деле производство только расширяется. У России очень масштабные военно-политические планы, нам необходим запас современных боеприпасов. Президент уже сказал, что оборонно-промышленный комплекс перешел на круглосуточный режим работы, так что снарядов и вооружений будет еще больше», – указал Михайлов.
Во вторник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сказал, что «большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс». «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно», – цитировал главу государства сайт Кремля.
Информированный источник сообщил РИА «Новости», что «российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США». Он заверил, что снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов».
При этом на Западе по-прежнему жалуются про недостаток снарядов для Украины, учитывая темпы расходов боеприпасов в ВСУ. Как отмечает американское издание The Wall Street Journal, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Такие темпы могут сократить их запасы до критического уровня к лету или осени этого года.
Михайлов пояснил, что в странах НАТО очевидна рассинхронизация в гособоронзаказе. «Рассинхрон происходит в вопросах поставок боеприпасов и собственно – кому производить боевые машины, а кому – боеприпасы к ним», – отметил эксперт.
Нехватка вызвана тем, что на Украине идет очень большой отстрел боеприпасов, «а страны НАТО крайне неохотно расстаются со своими запасами». «Здесь есть и шкурный вопрос, у стран НАТО есть свои вооруженные силы, бронетехника. Вот раздадут Украине все свои боеприпасы и что дальше? Вдруг наступит военный конфликт, а им отстреливать нечем», – указал Михайлов.
Сама по себе военная кампания, которая ведется Украиной, сильно упирается в вопрос поставок вооружений, говорит эксперт. «За последние 11 месяцев Украине было поставлено западными странами более 400 танков и почти столько же самоходных артиллерийских установок (САУ). И где эта техника сейчас? Уничтожена. Ребром встал вопрос сбора по сусекам остатков советских вооружений. Их просто уже нет, все утилизировано», – отметил Михайлов.
«Поэтому проблема в другом – первично тяжелое вооружение, к которым будут поставляться снаряды. Этих вооружений все меньше, а новые европейские национальные арсеналы давать не хотят. Если завтра, скажем, германские танки «Леопард» будут гореть на Украине, то прежде всего от этого пострадают немецкие военные концерны, потому что техника потеряет в цене на мировых оружейных рынках», – предупредил собеседник.
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Эксперт объяснил принцип работы ПВО в режиме перегрузки
Эксперт: У России есть варианты ответа при попытке Украины перегрузить нашу ПВО
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При попытке Украины и Запада перегрузить российскую ПВО массовой атакой дронов в район удара будут стянуты дополнительные силы и средства из ближайших армий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее около Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 10 беспилотников.
«Севастополь охраняет Черноморский флот с кораблями, на которых находятся средства ПВО. Причем не только ракетные, но и зенитно-пулеметные. Кроме того, в этом регионе находятся две дивизии ПВО и ВКС – по два полка ЗРК С-300 и С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также армейский комплекс ПВО с комплексами «Букам» и «Тор», – перечислил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Таким образом, там создана группировка практически военного времени, противовоздушную оборону которой очень трудно перегрузить», – отметил аналитик.
По его оценке, все российские военные средства в этом районе позволяют обнаруживать, передавать на командный пункт ПВО данные и уничтожать беспилотные аппараты до того, как те подлетят к рубежу выполнения задачи – до того, как дроны ударят ракетами или атакуют цель в режиме камикадзе.
«Для того чтобы перегрузить нашу ПВО в нескольких регионах сразу, у противника не хватит ресурсов, – полагает Хатылев. – Но противник может запустить рой дронов – то есть несколько сотен БПЛА – конкретно на Севастополь, чтобы попытаться перегрузить наши системы управления и обнаружения. Тогда командир даст приказ разбить цели по группам. Таким образом, по одним объектам, например – по высотным и скоростным, будут работать одни комплексы, по маловысотным и беспилотникам будут работать другие средства».
Если же, добавил собеседник, и при такой тактике ПВО будет близка к перегрузке, тогда командование будет просить переброски сил и средств из ближайшей армии, применительно к Севастополю это будут подразделения, расположенные в Ростовской области.
«Если же будет совсем трудно, то командование ПВО запрашивает переброску сил из резерва Ставки. Но тут есть и другая сторона – такая массовая атака не может быть проведена только с земли, скорее всего, для пуска БПЛА противнику потребуются пуски с кораблей. Таким образом, они станут явными и удобными целями для наших сил», – сказал Хатылев.
Кроме того, отметил он, российская сторона будет отслеживать координаты мест, где базируются дроны, и сразу после их запуска в сторону всех этих аэродромов и баз сразу будут выпущены наши ракеты. «Будет ли враг рисковать своими стационарными объектами и так их, что называется, «палить»?» – рассуждает эксперт.
Кроме того, добавил Хатылев, при массовой атаке БПЛА в районе атаки создаются ложные цели, а у приближающихся к месту удара дронов не будет времени корректировать свои полетные задачи. «Им придется работать по заданным ранее реперным точкам, тогда как мы будем менять дислокацию в тех случаях, когда это возможно, конечно, и сбивать БПЛА», – резюмировал собеседник.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников. Все они уничтожены над Черным морем. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
В декабре Минобороны России сообщало о налете украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства.
На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты страны находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России.
«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – ранее пояснял доктор военных наук Константин Сивков.
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Производство снарядов крупного калибра в России оказалось выше, чем в США
Источник сообщил о большем объеме производства в России снарядов крупного калибра по сравнению с США
В российских Вооруженных силах нет и не будет снарядного голода, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заверил, что «снарядного голода нет и не предвидится», в том числе с учетом «имеющегося запаса боеприпасов». При этом подчеркивается, что в России объем «всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-мм снарядов в США». Как заявил источник, в России будут увеличивать производство боеприпасов.
Напомним, СМИ сообщали, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и их союзники производят боеприпасы.
Главой Минобороны Германии собрались сделать человека с «большим сердцем»
Спикер кабмина Германии Хебештрайт: Новым министром обороны станет Борис Писториус
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Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщил спикер кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ожидается, Писториус получит свидетельство о назначении от президента Германии и принесет присягу в немецком Бундестаге в четверг, передает ТАСС.
Ранее о предстоящем назначении Писториуса сообщило издание Spiegel.
Между тем Шольц заявил, что рад тому, что Писториус возглавит военное ведомство. Он отметил, что Писториус является чрезвычайно опытным политиком, у него есть административный опыт. По словам Шольца, много лет этот человек занимается политикой безопасности.
Канцлер Германии добавил, что Писториус должен возглавить бундесвер в этот поворотный момент, поскольку он компетентен, напорист и обладает «большим сердцем».
В понедельник Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по Социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах ее увольнения.
Песков заявил об искусственном нагнетании слухов о мобилизации из-за рубежа
Сообщения о якобы новой мобилизации в России намеренно искусственно нагнетают из-за границы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ее (тему) искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать соответствующие заявления, которые делал президент на этот счет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее зампред Совфеда Андрей Турчак подтвердил, что отсрочка для отцов троих и более детей от мобилизации сохраняется. По его словам, вопрос отработан с Минобороны.
Британцы обвинили власти в госизмене из-за передачи танков Украине
Читатели Daily Mail назвали госизменой передачу британских танков Украине
Читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».
По его словам, Киев «нуждается» в передаче Украине британских танков. Сандерс выразил уверенность, что украинская сторона «найдет им хорошее применение».
Комментаторы на сайте Daily Mail обвинили власти страны в неправильном распределении приоритетов.
Так, пользователь Seathered72 заявил, что Великобритания потратила миллиарды и десятилетия на разработку и сохранение этих технологий, а теперь вдруг передает их иностранной державе, которая даже не является членом НАТО. Он отметил, что существует очень высокая вероятность того, что данные технологии попадут в руки России, а затем и Китая. «Это почти акт государственной измены!» – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь пользователь Taxpayer заявил, что британские налогоплательщики вправе ожидать, что их деньги будут направляться на обеспечение их защиты. Однако вместо этого британская граница «открыта», «а миллиарды отдаются, чтобы одно постсоветское государство боролось против другого». «Убожество», – написал он.
BakerBoy посоветовал британским властям продолжать раздавать деньги, дома и военные активы, чтобы оставить страну полностью уязвимой.
Пользователь serena shaw отметила, что на замену данного оборудования уйдут годы, а финансирование Минобороны Британии, по ее словам, снова урезают. «Это уже полнейшее безумие, здравый смысл давно вылетел в окно. И столько денег тратится при этом на зеленую и «проснувшуюся» повестку», – возмутилась она.
SunakIsUSALapdog со своей стороны отметил, что власти не могут найти деньги для медсестер, которые в Британии проводят забастовки, по всей стране стоят продовольственные банки, «пенсионеров заставляют снижать температуру в домах до 15 градусов ради экономии денег (слышал по радио по дороге домой)». Однако британский премьер Риши Сунак, по его словам, продолжает тратить миллиарды на поддержку Украины.
Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.
Лукашенко заявил о провале попыток Запада удушить Россию и Белоруссию
Лукашенко: Попытки Запада удушить Минск и Москву провалились
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги экономического развития и торгового сотрудничества Минска и Москвы в 2022 году свидетельствуют о том, что попытки Запада удушить их провалились.
Как заявил Лукашенко во время встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, который прибыл с визитом в Минск, попытки удушить и Россию, и Беларусь фактически провалились, страны определили направления, по которым должны двигаться, чтобы сохранить суверенитет во всех отношениях, передает РИА «Новости».
Лукашенко отметил, что хорошо проинформирован об итогах года в части экономического развития в России, подчеркнув, что примерно такие же результаты и у Белоруссии, и выразил удовлетворение итогами торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Президент Белоруссии отметил, что есть некоторые актуальные вопросы, которые ему необходимо обсудить с Лавровым, и «посоветоваться по некоторым делам».
Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что нужно разработать детальный алгоритм работы совместного коллегиального налогового комитета России и Белоруссии.
Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в военном ведомстве.
Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Особое внимание министр обратил на вопросы всестороннего обеспечения войск, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. Кроме того, Шойгу интересовала работа медицинских и тыловых подразделений.
Министр обороны поблагодарил военных, отметил, что они мужественно выполняют задачи в зоне СВО. Кроме того, генерал вручил военнослужащим госнаграды за проявленные самоотверженность и героизм.
«Достойно несете службу, защищаете Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все, чтобы приблизить день, который называется днем Победы», – сказал Шойгу.
Ранее президент Владимир Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. Глава государства также подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
США ввели визовые ограничения против 25 лиц за «подрыв демократии» в Белоруссии
Власти США ввели визовые ограничения в отношении 25 человек из-за якобы причастности к «подрыву демократии» в Белоруссии, следует из сообщения госсекретаря Энтони Блинкена.
По его словам, власти республики «продолжают подавлять белорусский народ и его демократические устремления». В ответ на это Вашингтон объявляет о мерах по введению визовых ограничений в отношении 25 человек, которые «причастны к подавлению демократии» в стране, передает ТАСС.
Кто попал в список, не сообщается, но Блинкен отметил, что в их число вошли члены Национального собрания (парламента) Республики Белоруссия.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия и Белоруссия уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению.
В США усомнились в способности построить в срок подлодки нового поколения
Bloomberg: ВМС и Пентагон США не уверены, что подводные лодки нового поколения будут построены в срок
Чиновники ВМС и Пентагона США не уверены, что новейшие подводные лодки типа Columbia стоимостью 132 млрд долларов будут построены в срок до 2031 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет управления по подотчетности правительства США.
Согласно отчету, чиновники не получили данные о графике и статистику о ходе строительства новых подлодок, передает ТАСС.
Новые корабли строятся совместно компаниями Huntington Ingalls Industries Inc и General Dynamics Corp, по плану 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами типа Columbia заменят 14 подводных лодок типа Ohio и будут введены в состав ВМС США в 2031 году.
Ранее новейший американский эсминец Zumwalt, создание которого оценивается в 9 млрд долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим.
Шойгу поручил расширить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
Глава Минобороны Сергей Шойгу поставил задачу об усилении боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН после совещания по вопросам увеличения численности ВС России, сообщили в министерстве.
«Усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Министр также дал указание о формировании армейского корпуса в Карелии, трех мотострелковых дивизий в Сухопутных войсках и двух десантно-штурмовых дивизий в ВДВ.
Также Шойгу поручил переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в ЗВО, ЦВО и ВВО и на Северном флоте.
Ранее в январе глава ведомства заявлял, что у ВС России планируется расширить арсенал ударных средств.
В Китае оценили негативное влияние поставок вооружений НАТО Украине
Global Times: Поставки вооружений НАТО Украине уводят от мирных переговоров с Россией
Агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией, пишет китайский портал Global Times.
Как отметил профессор Центра изучения России в шанхайском Восточно-китайском педагогическом университете Цуй Хэн, слова которого приводит Global Times, из-за стремления НАТО передать Украине все больше вооружений в ближайшее время ожидать переговоров не стоит.
По его словам, затягивание конфликта и ослабление России входит в список главных задач США в украинском кризисе, передает канал «360».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
Ту-160 совершили плановый полет над Северным Ледовитым океаном
Над Северным Ледовитым океаном совершили патрулирование два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Самолеты провели плановый полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана, продолжительность нахождения в воздухе составила более 10 часов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В министерстве напомнили, что дальняя авиация регулярно летает над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, над Черными и Балтийскими морями и Тихим океаном.
Летом 2022 года Минобороны сообщало, что два Ту-160 провели плановый учебный полет над Баренцевым морем.