Die Welt: София тайно обеспечила треть потребностей ВСУ

Болгария тайно поставляла Киеву обеспечившие до трети потребностей ВСУ боеприпасы

Болгария втайне предоставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечив до трети потребностей украинских военных, заявлено в расследовании издания Die Welt.

В материале указано, что власти Болгарии выдали компаниям-посредникам разрешение на экспорт заграничным фирмам-посредникам, к примеру, Польше, чтобы те, в свою очередь, передали боеприпасы Киеву. Отмечается также важная роль аэропорта польского Жешува, расположенного в 70 км от украинской границы. Использовались также сухопутные маршруты через Румынию и Венгрию, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который занимал свой пост в период с декабря 2021 года по август 2022 года, около трети боеприпасов на Украину поступило из Болгарии.

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Болгария оказывала помощь. Более того, он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский отправил министра лично «достать необходимые материалы с помощью дипломатической ловкости».

Как рассказал Петков, в то время они с Кулебой договорились о всеобъемлющей помощи со стороны Софии. По словам Кулебы, тогда договоренность была о том, чтобы фирмы стран НАТО и Украины имели возможность закупать все необходимое у болгарских поставщиков.

В заключение издание подчеркивает, что поставки были оплачены Великобританией и США.

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