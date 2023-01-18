Стала известна страна, которая обгонит Китай по численности населения

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18 января, среда | Последнее обновление — 10:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прибыл на Невский пятачок
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Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития.
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Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново.
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Стала известна страна, которая обгонит Китай по численности населения
WPR: Индия в 2023 году обгонит Китай по численности населения
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Индия может превзойти Китай по численности населения, сообщает независимая организация World Population Review, которая занимается переписью населения и демографией.
Согласно оценкам компании, в 2023 году численность населения Китая составит 1,425 млрд жителей, а население Индии прогнозируется на уровне 1,428 млрд человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в середине ноября численность населения Земли достигла 8 млрд человек.
Европейцы согласились на сокращение территории Украины ради прекращения конфликта
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Граждане Германии (60%) и Австрии (64%) выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если Киеву необходимо будет пойти на территориальные уступки, свидетельствуют результаты опроса компании Euroskopia, который проводился в девяти крупных странах Евросоюза.
Несмотря на то, что Берлин и Вена предоставляют большую военную помощь Украине, немцы и австрийцы выступают за скорое наступление мира, передает RT.
За прекращение конфликта даже при условии территориальных уступок со стороны Киева выступили 48% респондентов в девяти странах ЕС.
В Португалии за скорейшее завершение конфликта выступили 41% опрошенных, в Греции – 54%, в Италии и Испании – 50%, в Польше – 28% Нидерландах – 27%, говорится в Telegram-канале «Социо».
Между тем 48% граждан Нидерландов считают, что Украине не следует отказываться от территорий ради урегулирования конфликта, аналогичного мнения придерживаются 45% жителей Португалии и 42% жителей Польши.
Ранее сообщалось, что большинство граждан Франции поддерживают позицию Москвы по поводу мирных переговоров по украинской проблеме.
Историк объяснил происхождение слова «украинец»
Историк Журавлев: Понятие «украинец» или «окраинец» является определением территориальным, а не этническим
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Изучая официальные документы XVI-XVII веков, можно сделать вывод, что изначально понятие «окраинец/украинец» на Руси было сформулировано по географическому принципу, а не этническому. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Сергей Журавлев.
«В XVI-XVII веках в документах достаточно редко встречается термин «окраинец» или «украинец». Анализируя эти источники, ученые выяснили, что речь идет именно о жителях на западной окраине государства», – рассказал заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев.
«Можно с уверенностью говорить о том, что это определение относилось именно к территории, месту проживания человека. Этническое понятие «украинец» появилось позднее, в середине XIХ века, и было связано с украинским национальным движением, которое возникло в рамках Российской империи и было нацелено на то, чтобы обосновать «особость» украинского этноса», – отметил историк.
Журавлев подчеркнул, что в академической науке очень четко разграничивают употребление этого термина: обозначает ли он место проживания либо этническую принадлежность. «Вместе с тем термин относился к жителям только западных окраин Руси», – указал Журавлев.
«Также жителей этих мест часто называли малороссами, новороссами. Но это все определения территориальные, а не этнические», – пояснил собеседник.
В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.
Историк и политолог Владимир Корнилов тогда отметил: «В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось».
В свою очередь украинский политический аналитик, историк Владимир Скачко, комментируя слова Зеленского, отметил, что «государства Киевская Русь никогда не существовало». «Была Древняя Русь, куда входили восточнославянские племена, которые потом стали основой для великорусского, белорусского и малорусского народов. А название Киевская Русь появилось в начале XIX века исключительно для обозначения периода, когда главным городом Древней Руси был Киев», – отметил он.
По мнению Скачко, впервые претензия на создание некоей украинской государственности прозвучала лишь в 1917 году, когда в Киеве группа политиков провозгласила себя Центральной радой. Причем первоначально Украину предполагалось объявить автономией в составе Российской республики, управляемой Временным правительством, и лишь затем возникла идея Украинской народной республики.
В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью
Авиаэксперт Гусаров: Евросоюз попирает паритетность и равенство в гражданской авиации
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Роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее в Евросоюзе потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью.
«Требования ЕК к России об отмене роялти за пролеты над Сибирью выглядят крайне абсурдно. Требовать что-либо руководство ЕК и ЕС может только от самих себя, от своих членов, но не от России. Кроме того, эти отношения регулируются договором, согласно которому европейские компании взяли на себя такие обязательства и согласились платить России деньги за пролеты над Сибирью», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Этот договор действует не одно десятилетие. Почему сейчас, да еще и в условиях санкционного давления на нас, мы его вдруг должны его отменять? Нам запретили летать на зарубежных самолетах, перестали поставлять запчасти, наши авиакомпании не пускают в ЕС. А мы должны идти им на уступки в случае восстановления авиасообщения?», – недоумевает собеседник.
«До недавнего времени европейские авиакомпании платили роялти и их все устраивало, ведь облетать Россию значительно дороже. Если сейчас они решили, что не хотят платить России – пусть облетают. Это в конце концов коммерческие соглашения», – подчеркнул он.
«По сути наши авиакомпании переуступают европейцам обслуживание данного маршрута, за что и получают компенсацию. Кроме того, существуют межправительственные соглашения, защищающие авиакомпании от дискриминации. Изначально устанавливались паритетные начала для гражданской авиации, которые сейчас Запад всячески нарушает, требуя от нас односторонние уступки», – убежден Гусаров.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале тоже крайне резко высказался о заявлении Еврокомиссии. «Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», – написал он.
«Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», – объясняет парламентарий.
«Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах», – добавляет он.
«Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и Россией», – акцентировал сенатор.
«Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», – объяснил Косачев.
«Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», – подчеркнул он.
«Не будет лишним отметить и то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», – напомнил парламентарий.
Резюмируя свой комментарий, Косачев назвал поведение Еврокомиссии «очередным жульничеством с видом оскорбленной добродетели».
Накануне в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
Напомним, что Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Ранее в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие убытки понесли авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России и кто смог оперативно занять их место на рынке воздушных перевозок.
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Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
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Масштабные изменения в Российской армии осуществят в период с 2023 по 2026 год, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.
По словам главы военного ведомства, масштабные изменения состава ВС РФ, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Министр напомнил о решении президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.
Также он заявил о необходимости составить комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Все мероприятия должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых регионов России.
Кроме того, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, а также три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
Министр потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, добавил Шойгу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие новшества ожидают Российскую армию в 2023 году.
МИД ответил на девятый пакет санкций Евросоюза
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Ответный российский список санкций на новый пакет рестрикций от ЕС расширен руководством европейских силовых ведомств и коммерческих структур, поставляющих оружие Киеву, сообщили в МИД России.
Список расширен руководителями силовых ведомств Евросоюза, задействованных в подготовке ВСУ, европейскими государственными и коммерческими структурами, производящими и поставляющими Киеву вооружения и военную технику, говорится в сообщении на сайте МИД.
Также в перечень добавлены граждане стран ЕС, замеченные в «систематической публичной антироссийской риторике», ограничения затронули и отдельных депутатов Европарламента.
Министерство напомнило, что санкции вводятся в ответ на попытку давления со стороны ЕС с помощью односторонних ограничительных мер. Москва считает действия ЕС нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.
МИД отметил и резолюцию Европарламента, принявшего резолюцию «О признании Российской Федерации государством – спонсором терроризма».
«В очередной раз продемонстрированы двойные стандарты западного политического сообщества, которое с 2014 года закрывало глаза на убийства киевскими силовиками жителей Донбасса», – подчеркнули в ведомстве.
В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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СМИ: Граждане Латвии и Швеции попросили убежища в России
Русскоговорящая семья с гражданством Латвии и Швеции попросила убежища в России
В Россию въехала семья с тремя детьми, взрослые члены которой, имея гражданство Латвии и Швеции, попросили предоставить политическое убежище, сообщил источник.
Источник «Московского комсомольца» рассказал, что взрослые члены семьи говорят на русском. В Россию семья въехала во вторник через автомобильный пункт пропуска в Костомукше (Карелия). Сейчас семья все еще находится на территории пункта пропуска. Причины поступка иностранцев пока неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.
В январе французский военный Адриан Боке, работавший в Донбассе волонтером, попросил власти России предоставить ему политическое убежище. Посетив Бучу, Боке рассказал, что украинские военные привозили тела, чтобы разложить на улице.
ЕС раскрыл содержание десятого пакета санкций против России
Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах, заявила в эфире телеканал CNN глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что также пакет будет направлен на то, чтобы «покончить с обходами (санкций), а также на массовые последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», передает РИА «Новости».
В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
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Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
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Историк: Французы потом выставят России счет за Сент-Женевьев-де-Буа
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Русская часть кладбища, которое находится во французском городе Сент-Женевьев-де-Буа, имеет статус исторического памятника, снос могил на нем чреват рядом последствий, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции, историк Георгий Шепелев, комментируя ситуацию вокруг кладбища, где похоронены знаменитые российские деятели.
Директор кабинета мэра французского города Сент-Женевьев-де-Буа Элоди Соль заверила, что несмотря на то, что Франция не принимает от России денежные средства на возобновление аренды мест на кладбище, где похоронены российские деятели, коммуна и далее будет принимать меры для сохранения этого важного объекта международного культурного наследия. Она подчеркнула, что ни одна русская могила не будет удалена с кладбища.
«Нельзя произвести оплату не из-за санкций. При желании ее можно произвести – есть российские банки, которые делают переводы во Францию, их могут получить французские организации, франко-российские ассоциации. Но в данном случае речь идет о политическом решении мэрии Сент-Женевьев-де-Буа не принимать деньги российского правительства, насколько я понимаю», – говорит Шепелев.
По его словам, мэрия французского города не будет принимать оплату за аренду мест на кладбище до завершения украинского кризиса. Но опасности сноса могил нет, считает историк.
«Русская часть кладбища имеет статус исторического памятника. Снос этих могил чреват по местным законам последствиями для самих французов, для их репутации. Я думаю, что они хотели продемонстрировать свою позицию, но при этом не собираются что-либо сносить», – рассуждает собеседник.
Председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции рассказывает, что хотел бы получить развернутый ответ от мэрии Сент-Женевьев-де-Буа по этой ситуации, однако пока никак не может туда дозвониться. «По информации, которую я получил от российских представительств дипломатических, предполагается, что мэрия по окончании украинского кризиса, когда ситуация успокоится, просто выставит России счет», – заключил Шепелев.
Напомним, в середине января текущего года Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы средства на возобновление аренды мест на кладбище, где похоронены знаменитые российские деятели. После этого посольство России во Франции призвало власти коммуны Сент-Женевьев-де-Буа решить данную ситуацию, поскольку она может угрожать сохранности могил.
Сексолог рассказал о влиянии COVID-19 на сексуальное влечение мужчин
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У переболевших COVID-19 мужчин наблюдается снижение выработки тестостерона, качества спермы, а у женщин вирус может вызывать поражение яичников, половой клетки, а также внутренней слизистой оболочки матки, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук, комментируя предупреждение Минздрава о влиянии коронавируса на состояние репродуктивного здоровья.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция повлияла на состояние репродуктивного здоровья российских граждан. В связи с этим он настоятельно рекомендует мужчинам и женщинам фертильного возраста, которые планируют рождение детей, а также беременным своевременно прививаться против COVID-19.
«На сегодняшний день еще не так много работ и исследований на тему влияния коронавирусной инфекции на состояние репродуктивного здоровья человека, учитывая то, что с начала ковидной эпохи прошло не так много времени. Более полную картину мы получим в следующем поколении. Тем не менее первые исследования действительно вызывают тревогу», – говорит Кульгавчук.
Он рассказывает, что уже есть данные о том, что COVID-19 не только снижает выработку тестостерона, отвечающего за либидо (сексуальное влечение), но и снижает качество спермы, способствуя росту мужского бесплодия. У многих мужчин после перенесенной инфекции снизился объем эякулята (спермы), активность и количество сперматозоидов уменьшилось почти в два раза. Другие исследования показали, что при этом повышается концентрация лютеинизирующего гормона, который является важным участником образования яйцеклеток в яичниках женщин и сперматозоидов в семенниках у мужчин.
«У женщин тоже все непросто. SARS-CoV-2 (коронавирус) может проникать в ткани яичников, ооциты (половую клетку), эндометрий (внутреннюю слизистую оболочку тела матки) и вызывать их поражение. Бесплодие и без COVID-19 было достаточно серьезной проблемой, эпидемия ускорила и усилила негативные тенденции», – делится собеседник.
Для того, чтобы предотвратить или уменьшить негативное воздействие до и после коронавирусной инфекции, специалист рекомендует отказаться от вредных привычек, снизить вес, если он избыточный, ежегодно проходить диспансеризацию, вести активный образ жизни. Также врач предлагает начать закаливаться, обеспечить себя здоровой диетой, богатой белками, фруктами, овощами, наладить гигиену сна.
«Не всем это удается сделать легко и просто. Можно и нужно составить в начале года чек-лист обновлений. Формировать привычки непросто, нужно разобраться, что мешает этому. Со своими пациентами, которых я всегда уважительно именую сотерапевтами, мы часто называем это «выходом на новый уровень». Ставим цели, задачи и планомерно идем к ним. Игра стоит свеч, поскольку не только улучшает качество жизни, но и продлевает ее», – заключил Кульгавчук.
Ранее ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами выявили, что коронавирусная инфекция сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. В ходе исследования специалисты обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились.
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Арестович написал заявление об отставке
Арестович написал заявление об отставке с поста советника офиса президента Украины
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал заявление об отставке с должности после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске (украинское название – Днепр) в результате падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
В своем Telegram-канале Арестович опубликован скриншот письменного заявления, добавив, что таким образом хочет показать «пример цивилизованного поведения».
«Принципиальная ошибка, значит, в отставку», – написал он.
Между тем медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил, что Арестович полтора года назад уже уходил отставку. Он подчеркнул, что Арестович является внештатным советником.
Ранее во вторник Арестович публично извинился за слова об ударе по жилому дому в Днепропетровске.
Полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана во время протестов рядом с заброшенным поселением Лютцерат на западе Германии, сообщили в полиции.
Девушка была среди активистов, задержанных возле угольной шахты недалеко от поселения, передает ТАСС со ссылкой на издание Reuters.
Демонстранты, к которым присоединилась Тунберг, выступают против разработки новой шахты и сноса построек.
Административный пункт на 43 тыс. жителей находился в нескольких километрах от него. Всех местных жителей расселили в 2006 году, так как на месте построек должна была появиться угольная шахта.
Эксперт оценил последствия для россиян ужесточения правил въезда в Казахстан
Директор Института ЕАЭС: Накопление русскоязычного населения казахским властям сейчас не нужно
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Казахстан ужесточил правила въезда иностранцев, чтобы ответить на запрос националистически настроенной части общества. Но в целом отношение республиканских элит к России не меняется, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Центральной Азии Владимир Лепехин. Ранее Казахстан решил ограничить пребывание граждан стран ЕАЭС 90–дневным сроком.
«Главная причина решения Астаны об ужесточении правила въезда и пребывания иностранцев состоит в следующем: Казахстан планомерно ведет политику, способствующую отъезду из страны русскоязычного населения. Правительство хочет создать моноэтничное государство. Важно сказать, что, к сожалению, подобная линия действий соответствует настроению большинства граждан», – считает генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
По его мнению, в казахском обществе преобладают «мягко-националистичные взгляды». «Другой идеологии в бывших советских республиках быть не может. В то же время после начала спецоперации в страну прибыло большое число россиян, что вызвало негативную реакцию у ряда социальных групп. В информационном поле стало появляться больше число материалов, как текстов, так и видео, с посылом о том, что приезжим лучше бы вернуться в Россию», – отметил Лепехин.
Таким образом, указал он, руководство Казахстана вынуждено идти навстречу подобным запросам своего общества. «Правительству необходимо блокировать потенциально возможные в будущем миграционные потоки, чтобы успокоить националистические круги. Для руководства крайне важно не допустить переход общего недовольства ситуацией в критику конкретных политических групп», – подчеркнул эксперт.
«Впрочем, введенные ограничения – чисто формальная мера, мало что означающая с точки зрения реального изменения настроений элит государства по отношению к России. Конечно, существует проблема малого числа контрольно-пропускных пунктов на столь протяженной границе, однако осуществлять жесткий контроль по всей линии не потребуется», – отметил Лепехин. Напомним, что общая протяженность сухопутной границы России и Казахстана – без малого 7,6 тыс. км.
«В конце концов, кто решится преодолевать большие расстояния пешком по болотам и другой пересеченной местности? В целом, путь россиянина в Казахстан таков: покупается билет, бронируется номер в гостинице, ищутся места дальнейшей остановки. Все привыкли действовать цивилизованно. Конечно, кто-то сумеет просочиться через слабо охраняемые участки, но таковых единицы», – сказал эксперт.
«Поэтому решение можно назвать чисто формальным, принятым в угоду националистически настроенным кругам. Отмена визарана, таким образом, является продолжением этой политики. Накопление русскоязычного населения им сейчас не нужно», – резюмировал Лепехин.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Во вторник стало известно, что правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, который начнет действовать с 27 января, гражданам стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода, сообщает «Коммерсант».
Ранее в республике действовал так называемый «визаран» – пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».
Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. На имеющих разрешение на временное проживание новые правила не распространяются.
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В ДНР рассказали о значении деоккупации Марьинки
Депутат Бердичевский: Контроль над Марьинкой позволит сократить обстрелы Донецка
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Марьинка и Красногоровка являются плацдармами ВСУ для обстрелов Донецка. Установление над ними контроля ВС России позволит защитить республиканский центр. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.
«Фактически в Марьинке не осталось укрытий, высотки все разбиты, либо взяты под наш контроль. Прятаться украинским боевикам абсолютно негде. Отдельное сопротивление еще идет. Но они работают уже скорее как диверсионные разведывательные группы», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Насколько их хватит – неизвестно. Опыт Соледара показывает, что они могли бы и дальше заходить и выходить из города, но понесли огромные потери», – отметил собеседник.
«Марьинка и Красногоровка – это плацдармы ВСУ для постоянных обстрелов Донецка, в основном Петровского и Кировского районов. На окраинах этих районов уже практически не осталось жителей, дома через один разбиты», – отметил парламентарий.
«Если мы сможем закрепиться там, то это будет означать сокращение обстрелов как минимум этих районов Донецка. И тогда можно будет говорить об их восстановлении», – считает Бердичевский.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что высотные дома в Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими силами.
«Есть успехи, достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка», – приводит его слова РИА «Новости». Он выразил надежду, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР.
На прошлой неделе Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отмечал, что Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Напомним, что ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
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Медведев заявил о превращении Давоса в «позорище»
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Всемирный экономический форум в Давосе превратился в «позорище, если не сказать грубее», заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Есть емкое русское слово на ту же букву», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Так замглавы СБ России отреагировал на то, что в Давосе обсуждают поставку танков на Украину. «Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву», – пишет Медведев о заявлении президента Польши Анджея Дуды, который выступал на ВЭФ.
Раньше в Давосе другое обсуждали, напомнил Медведев. «Типа экономику и все такое», – отметил он, выразив удовлетворение тем, что в работе форума отказались принимать участие российский и китайский бизнес.
«Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части», – написал Медведев, отметив, что для этого надо не коалицию создавать, а «составить бумагу коллективную – про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей», а также про «будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной».
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
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