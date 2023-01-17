Хубезов в стриме «Народного фронта» пообещал решить проблемы обратившихся граждан

Депутат Хубезов в стриме «Народного фронта» пообещал решить проблемы дозвонившихся жителей России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов принял участие в стриме «Народного фронта», он подчеркнул, что лично возьмет под свой контроль решение проблем, с которыми обратились жители, и особое внимание уделит вопросам, требующим системного решения.

В стрим «Народного фронта» позвонил пенсионер МВД из Самары Игорь Колжунов. Он рассказал, что его внук Никита в июне прошлого года проходил воинскую службу в Белгороде, когда получил травму колена. Молодому человеку пытались помочь сначала в госпитале, затем направили в медучреждения в Курске и Воронеже, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

После этого срочник проходил обследование в госпитале Балашихи, а также в Монино. В итоге прошло уже полгода, но парню так и не смогли помочь вылечить колено, он не может ходить и полноценно исполнять воинские обязанности.

«Понятно, что есть сложности и в диагностике, и в лечении. Мы обязательно разберемся. Я лично беру эту проблему под свой контроль. Мы запросим всю необходимую информацию, медицинскую документацию. Уверен, что мы сможем вам помочь», – подчеркнул Хубезов.

Уже в пятницу молодого человека ожидают на консультацию в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России.

Пенсионерка из Самарской области Людмила Федешова позвонила, чтобы выразить поддержку бойцам – участникам СВО, и прочитала свое стихотворение «Россия зовет».

Хубезов рассказал, что как раз совсем недавно вернулся из зоны СВО: «Я изнутри видел, какой ценой даются победы. И ваше внимание, поддержка граждан – они крайне важны. Вы бы видели, с каким настроением наши бойцы читают все стихи, пожелания, рассматривают детские рисунки. Нет-нет, а скупая мужская слеза всегда упадет. Низкий поклон вам. Спасибо».

Жительница Сочи Наталья Белогурова рассказала, что в районной поликлинике не хватает врачей-специалистов, сейчас там нет даже кардиолога. «Предлагают либо платно обследоваться, у нас много платных клиник, но это очень дорого, или ехать в Краснодар», – рассказала женщина.

«Мы поможем вам попасть к кардиологу, пройти все необходимые обследования и получить лечение. Но эта проблема требует системного решения. Кадровый вопрос сейчас самый болезненный, а ведь проблемы со здоровьем должны решаться в первоочередном порядке. Поэтому обязательно займемся и вашей проблемой, и ситуацией в этом, а также в других регионах. Я лично это проконтролирую», – подчеркнул Хубезов.

Хубезов с марта координировал работу волонтеров-медиков в Донбассе, а в октябре написал заявление с просьбой направить его на передовую, чтобы оперировать раненых бойцов. Врач-хирург по образованию, до работы в Госдуме он возглавлял областную клиническую больницу в Рязани. Полевой хирургией Хубезов ранее не занимался, но сумел адаптироваться к работе и условиям, когда нет графика и нужно всегда быть готовым к любым операциям, чтобы спасти жизнь раненым. Несколько дней назад Дмитрий Хубезов демобилизовался и снова приступил к работе в Госдуме.