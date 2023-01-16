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Эксперт: Украина действительно стала для США военным полигоном
Военный эксперт Козюлин: США получают бесценную военную информацию благодаря Украине
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США не только испытывают новые виды вооружения на Украине, но и тестируют более старую технику для ее модернизации. При этом американцы уже не стесняются в выражениях, открыто называя Украину военной лабораторией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее телеканал CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США.
«Удивительно, что CNN открыто оценивают западную военную технику в негативном ключе, и, не стесняясь, называют Украину военной лабораторией. Вместе с тем, и РСЗО HIMARS, и гаубицы M777 – машины не новые. Они требуют более тонкого ухода. «Американцы» на поле боя в целом очень прихотливы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Это проявляется во всем, начиная со стрелкового оружия, заканчивая системами связи и разведки. Так, например, для разбора винтовки М16 нужно специальное оборудование, а автомат Калашникова можно перебрать буквально «на портянке». Для того, чтобы обучиться пользоваться M16, потребуется несколько дней, для Калашникова достаточно пары часов», – приводит пример эксперт.
«Сложность в уходе и длительное обучение – одни из основных минусов американской техники. Вместе с тем, Вашингтон продолжает обкатывать как совершенно новые, так и технологии прошлого поколения», – отмечает собеседник.
«В частности, они передали Украине беспилотники Switchblade. Этот дрон-камикадзе должен бороться с бронетехникой. Однако мы еще не слышали о каких-то серьезных достижениях этого вида техники. Очевидно, что там тоже есть какие-то проблемы, поэтому опрошенные CNN офицеры их критикуют», – обращает внимание Козюлин.
«Примечательно, что США привлекают научные институты для анализа работы оборудования. За время реального использования в конфликте они фиксируют все замечания, выявляют тонкости эксплуатирования, а затем используют эти знания для совершенствования вооружения», – говорит эксперт.
«К тому же, это первый серьезный военный конфликт в XXI веке между относительно равными промышленно-развитыми странами, на что справедливо указывает CNN, имея ввиду Россию и США. И Вашингтон пользуется удобным случаем. Информация, которая оттуда поступает в Штаты – бесценна. В этом смысле Украина действительно стала для США и лабораторией, и военным полигоном. Забавно, что мейнстримная пресса этого уже не скрывает», – заключил Козюлин
Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина предоставила странам Запада редкую возможность изучить, как их системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании. Уточняется, что объектом анализа стали и боеприпасы, использующиеся в рамках современной войны.
Источник в разведке заявил, что Украина стала оружейной лабораторией, в которой используется военное оборудование, ранее никогда не применявшееся в войне между двумя промышленно развитыми странами. Отмечается, что «мы стали свидетелями боевых испытаний в реальном времени».
По словам американского офицера, БПЛА Switchblade 300, а также противорадарные ракеты, переданные ВСУ, оказались менее эффективными, чем ожидалось при их разработке.
Однако реактивная система залпового огня HIMARS играет решающую роль на поле боя, хотя этим РСЗО требуется регулярное техническое обслуживание. В Пентагоне планируют «в течение долгих лет» изучать опыт применения HIMARS на Украине.
Что касается гаубиц М777, то в ходе ожесточенного столкновения они быстро теряют точность и эффективность. Это связано с порчей нарезов на стволах гаубиц при интенсивной стрельбе. При этом буксируемая артиллерия, включая М777, по мнению американцев, потеряла актуальность в рамках современных войн из-за невозможности быстрого перемещения на поле боя и риска поражения ответным огнем.
Конгрессмен-демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс отметил, что Украина подарила Штатам неоценимо большое число уроков, с помощью которых можно написать целый учебник по ведению современной войны.
Между тем представители разведки и военных заявили CNN, что они надеются на начало работ по созданию «атрибутивных» беспилотников – дешевого и массового одноразового оружия, способного наносить колоссальный урон по целям противника. Отмечается, что образец должен быть дешевым в производстве.
Ранее стало известно, что в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США ВСУ отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу. Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые «заточены» под технику времен СССР, оказались малоэффективны.
При этом на восточном фланге НАТО отмечается активная переброска американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
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Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска
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Российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Соль, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска ДНР и железнодорожной станции Соль.
Отмечается, что в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
В Минобороны подчеркнули, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР.
Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, подчеркнули в пресс-службе.
«На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих, танк и пять бронемашин.
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Захарова: Арестович является лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
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Считать представителя советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля» не получится, поскольку он является «лицом киевского режима», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что после «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре, Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. «Нет уж, не выйдет. Он – лицо киевского режима. Зеленский – нос, а Арестович – лицо», – добавила дипломат.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Позже глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом в Днепре.
США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов
Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
В ЕП обвинили США в использовании НАТО для подчинения Европы
Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму
Соединенные Штаты создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму и расширения американского влияния, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Парламентарий выразил уверенность, что блок НАТО был сформирован Соединенными Штатами, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму, передает РИА «Новости».
При этом Уоллес выразил уверенность, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса. Депутат Европарламента от Ирландии призвал политиков представлять интересы народа, а не НАТО и военно-промышленного комплекса.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине.
Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.
Как сообщает РИА «Новости», под санкции также попали музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок применения санкций – 10 лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
Ранее Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.
По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».
Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.
Автор фильма «Из Киева на Донбасс» назвала санкции Зеленского местью за Соледар
Журналистка Панченко: Зеленский санкциями отвлекает внимание граждан от военных поражений Украины
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Новый санкционный список Владимира Зеленского выглядит очень популистским. Это скорее месть за Соледар, нежели реальные ограничения. Но на Украине уже сформировался запрос на правду, которую мы обязаны донести. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала украинская журналистка Диана Панченко. Ранее она и еще почти 200 человек попали под украинские санкции.
«После моей поездки в Донбасс реакция офиса Зеленского была крайне оперативной. Дело было сшито буквально за пару недель. Очевидно, что моя скромная фигура вызывает очень острую реакцию в кабинете президента Украины», – сказала украинская журналистка Диана Панченко.
«Мы видим, что на Украине полностью отсутствует свобода слова. В стране, по сути, работает только один телеканал, где транслируется исключительно линия властей. Любой, кто хоть как-то критикует Зеленского, оказывается под угрозой уголовного преследования», – продолжила собеседница.
«Мой фильм «Из Киева на Донбасс» посмотрели уже свыше миллиона человек. Более половины из них – украинские пользователи, что крайне важно. Это показывает, что запрос на правду начал формироваться, поэтому я продолжу свою работу», – утверждает эксперт.
«Всего в санкционном списке почти 200 человек, среди которых немало российских журналистов и общественных деятелей. И это в какой-то степени абсурдно. Понятны рестрикции в отношении граждан Украины – можно конфисковать имущество, арестовать счета, закрыть въезд в страну. Но такие же ограничения против россиян – чистый популизм», – акцентирует журналистка.
«Не удивительно, что новые санкции были подписаны именно сейчас. ВСУ потерпели поражение в Соледаре, и Зеленскому нужно как-то отвлечь внимание от того, что происходит на фронте. При следующей крупной неудаче на линии боевого соприкосновения мы увидим новый пакет рестрикций», – заключила Панченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей.
В списке оказались актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок действия рестрикций – десять лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
В российском МИД отреагировали иронично. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что теперь ждет введения санкций против персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки.
«Если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и подавно должны быть запрещены», – сыронизировала она.
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Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной
Глава МИД Сербии: Конфликт на Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной
Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной.
Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны, Дачич заявил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС.
Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии.
Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.
Воздушная тревога объявлена на востоке Украины
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
В Полтавской области тревога объявлена в 15.20 (мск), в Харьковской области – в 15.21, в Днепропетровской области – в 15.20, передает РИА «Новости».
В конце декабря сообщалось, что российские войска несколько изменили тактику нанесения ракетных ударов и стали чаще выбирать в качестве целей не только объекты электроэнергетики, но и сохранившиеся системы противовоздушной обороны Украины.
В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado
Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО
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ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.
«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.
«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.
«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.
Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
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Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки
Официальный представитель МИД Захарова предложила президенту Украины Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против телеведущей Ангелины Вовк и предложила также запретить персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что все ждет, когда Зеленский введет санкции против Хрюши со Степашкой. Дипломат сыронизировала, что если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши»и подавно должны быть запрещены. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что, возможно, президент Украины «своих» не трогает, и марионеток пронесет.
Накануне Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей культуры.
Польша стала базой ВСУ для ремонта натовской артиллерии
Командир спецназа «Троя» Новиков: ВСУ отправляют артиллерийские системы производства США на ремонт в Польшу
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Новиков рассказал, что попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые заточены больше под технику времен СССР, оказались малоэффективны, поэтому американские гаубицы М777 в случае поломки везут на ремонт в Польшу. Он добавил, что все вооружение, которое на Украине не могут ремонтировать из-за дороговизны или нехватки кадров, или какого-то специального оборудования натовского образца, везут в Польшу, на Украине базы для ремонта не разворачивают, передает ТАСС.
Новиков отметил, что климатические условия на Украине – в той ее части, которая ближе к России, – зимой достаточно многогранные: бывают серьезные морозы, грязь, сырость и очень серьезные температурные колебания, в результате техника ВСУ производства стран НАТО часто не выдерживает и выходит из строя. В то же время, как заметил командир «Трои», наша техника (стоящая на вооружении ВС РФ) проверенная, отшлифованная и работает стабильно.
В минувшую пятницу стало известно о массовой переброске американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Двумя днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.
В США указали на ошибки НАТО в отношении Москвы
НАТО совершила множество ошибок, которые по итогу привели к украинскому конфликту, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.
Филлипс пишет, что истоки кризиса можно обнаружить в итоговом коммюнике саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве, приводит статью РИА «Новости».
Автор указывает, что беспокойство Москвы усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот в Киеве. После этого у альянса возникало много возможностей помешать России.
Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.
Кремль отреагировал на обвинения в обрушении дома в Днепропетровске
Российские военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», – сказал Песков, комментируя попытки украинской стороны переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию, передает РИА «Новости».
Он также обратил внимание на слова представителей киевского режима о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета.
В воскресенье в администрации Днепропетровской области заявили, что в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 человека.