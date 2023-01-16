Вышедшее с Украины судно из Украины перекрыло Босфор

На Украине заговорили об отступлении из Артемовска

Washington Post: В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска

В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска, сообщила американская Washington Post.

Как пишет газета Washington Post, Украина столкнулась с трудностями в определении количества сил, которые нужно направить в Артемовск, потому что будет «вынуждена начать контрнаступление в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».

Как заявил изданию неназванный украинский командующий, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске, а временный вывод войск спасет украинских военнослужащих.

Командующий разведбатом Юрий Скала отметил, что если станет ясно, что потери слишком велики, он поддержит решение главнокомандующего о «тактическом маневре и создании новой линии обороны».

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ.