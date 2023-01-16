В Китае предрекли превращение Японии в «азиатскую Украину»

Global Times: Япония может превратиться в «азиатскую Украину» из-за тесного стратегического сотрудничества с США

Тесное стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами может обернуться для Японии плачевными последствиями и даже превратить эту страну в восточноазиатский аналог Украины, выразили мнение авторы китайского издания Global Times.

В редакционной статье издания подчеркивается, что японская сторона должна поразмышлять над тем, насколько тесно она хочет быть привязана к США. По мнению авторов материала, если Токио продолжит действовать как американская пешка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то Японии следует опасаться, что она может стать жертвой Соединенных Штатов, и даже «восточноазиатской Украиной», передает ТАСС.

Авторы отмечают, что под влиянием США японские власти стремятся к милитаризации, оправдывая это мнимым существованием внешних угроз, таким образом Токио, следуя стратегии Вашингтона, способствует приближению ситуации в регионе к опасной грани. По мнению авторов публикации, кто бы ни находился у власти в Японии, он будет проводить политику в интересах США. При этом китайское издание задается вопросом, действительно ли это в интересах Японии.

В статье подчеркивается, что при взаимодействии с ЕС премьер-министр Японии Фумио Кисида пытается вовлечь в свою восточноазиатскую стратегию как можно больше стран НАТО и убедить их в необходимости укреплять военное сотрудничество против Китая. При этом авторы материала уверены, что вне зависимости от того, насколько навязчиво японская сторона раздувает так называемую теорию китайской угрозы, Токио следует за Вашингтоном, чтобы изменить ситуацию в Восточной Азии в сторону возможного конфликта.

В начале января в российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности РФ и готова принять ответные меры.