В Белоруссии раскрыли подробности совместных с Россией учений

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15 января, воскресенье | Последнее обновление — 23:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной
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Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными.
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Белоруссии раскрыли подробности совместных с Россией учений
Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии Муравейко: Совместные с ВС РФ летные учения носят оборонительный характер
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Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.
Муравейко рассказал в интервью телеканалу СТВ, что предстоящие совместные с ВС РФ учения – это комплекс мероприятий по подготовке авиации России и Белоруссии к выполнению соответствующих боевых задач. По словам чиновника, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Белоруссии, где плечом к плечу или крылом к крылу будут действовать авиационные воинские части российских и белорусских подразделений, передает РИА «Новости».
Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций. По словам Муравейко, учения проводятся в плановом порядке, поэтому вся истерия – это всего лишь надуманный шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что подразделения ВКС РФ прибыли в республике для участия в совместном летно-тактическом учении. В пятницу в МИД заявляли, что совместные учения России и Белоруссии призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, к чему готовятся военные России и Белоруссии.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
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Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ
19FortyFive: Украине потребуется много времени для развертывания американских БМП Bradley
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У вооруженных сил Украины возникнут проблемы с использованием американских боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»), заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер.
Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему. По его словам, это и станет основной проблемой для ВСУ, которые, уверен автор публикации, не обладают нужным уровнем технических и тактических знаний.
Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию, написал Джагер.
«Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, автор выразил уверенность, что ВСУ столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу, объяснил он.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. После этого в Сети появились объявления о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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В Минске заявили о приведении в готовность артиллеристов региональной группировки войск
МО Белоруссии: Артиллеристы РГВ приведены в состояние готовности
Артиллерийские подразделения РГВ Союзного государства Белоруссии и России приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
По сообщению пресс-службы, в рамках мероприятий боевого слаживания РГВ артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач, передает РИА «Новости».
Ранее зенитчики РГВ России и Белоруссии заступили на боевое дежурство.
В Совфеде оценили идею о конфискации имущества за оскорбление ВС России
Сенатор Клишас назвал возможной реализацию идеи о конфискации имущества за оскорбление ВС России
Реализация идеи о конфискации имущества у россиян за оскорбление ВС РФ возможна, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, для этого нужно прописать формулировки состава уголовного преступления и внести поправки в Уголовный кодекс, передает РИА «Новости».
С инициативой о том, чтобы дополнить УК РФ пунктом о конфискации российского имущества у тех сограждан, которые, выехав за рубеж, считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать нацистов и убийц, выступил ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Названа цель российско-белорусских военных учений
МИД: Учения России и Белоруссии призваны отбить у противников охоту к эскалации
Совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По его словам, учения носят оборонительный характер, направлены на обеспечение безопасности Союзного государства и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации, передает ТАСС.
Напомним, в среду подразделения ПВО региональной группировки войск (РГВ) России и Белоруссии заступили на боевое дежурство.
На вооружение ВС Белоруссии поступили ЗРК «Тор-М2К»
Белоруссия получила батарею ЗРК «Тор-М2К»
Поставленные из России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2К» поступили на вооружение стратегически важной зенитной ракетной бригады ВС Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
По сообщению пресс-службы, военнослужащие в/ч 30151 получили батарею из шести ЗРК Тор-М2К, не имеющих аналогов в своем классе, передает ТАСС. Командир дислоцирующейся в городе Фаниполь Минской области бригады полковник Андрей Долбик отметил, что «личный состав, который будет эксплуатировать данное вооружение, прошел подготовку, в том числе на полигоне Российской Федерации».
Ранее концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны Белоруссии партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2».
В Минобороны объяснили действие отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Daily Storm: Отсрочка от мобилизации действует для отцов с четырьмя детьми
Отцам троих детей приостановили действие отсрочки от мобилизации, подтвердили на горячей линии Минобороны.
Оператор сообщил, что отсрочка предоставляется отцам с четырьмя детьми, а с тремя – вопрос еще прорабатывается, сообщает канал «360» со ссылкой на Daily Storm.
Как сообщила газете ВЗГЛЯД член СПЧ Ирина Киркора, отмена отсрочки для многодетных отцов вызвана завершением мобилизации.
В середине октября сообщалось, что решение об отсрочке от частичной мобилизации для родителей троих и более детей в возрасте до 16 лет принято и доведено до военных комиссариатов.
Офицер США оценил перспективы Украины в 2023 году
Офицер США Риттер: Поставки НАТО Украине в 2023 году существенно сократятся
Украину в 2023 году не ждет ничего хорошего, считает отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Риттер в интервью изданию Consortium News сказал, что ни США, ни Североатлантический альянс не способны поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме, пишет «Царьград».
По словам эксперта, переданная украинской стороне Западом военная техника в большинстве своем уничтожена. Даже если Киев сможет уговорить страны НАТО о новых поставках, они будут существенно ограничены и точно будут отличаться от прежних объемов.
Между тем ранее в пятницу стало известно, что американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву.
Минобороны показало ремонт поврежденной в зоне СВО техники
Минобороны опубликовало видео, посвященное работе ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа.
На видео в Telegram-канале МО РФ показано, как военные чинят тяжелую военную технику, получившую повреждение во время боевых действий.
В военном ведомстве уточнили, что в одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей.
Как сообщили в Минобороны, обслуживание боевых машин ведется круглосуточно, в несколько смен. В полевых условиях развернуты специальные пункты ремонта, в которых соблюдаются все правила маскировки.
Накануне российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ2» уничтожают украинские замаскированные позиции и артиллерию. Кроме того, было опубликовано видео работы самоходных гаубиц «Акация».
Дело о терроризме в Белоруссии в отношении 18 подозреваемых передали в прокуратуру
Дело о терроризме в Белоруссии в отношении 18 подозреваемых передали в генпрокуратуру
В белорусскую генпрокуратуру поступило уголовное дело в отношении 18 обвиняемых в терроризме, сообщил Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ).
Генпрокуратура получила от КГБ дело в отношении обвиняемых в организации преступной группы, спланировавших и совершивших в Белоруссии ряд актов терроризма, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Там добавили, что в числе терактов – преступления в отношении главы Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича. Всего в качестве обвиняемых привлечены 18 человек.
В 2021 году белорусские СМИ сообщали, что найден подозреваемый в нападении на дом Гайдукевича. Тогда неизвестный кинул три бутылки с зажигательной смесью, никто не пострадал.
В Киеве не увидели угрозы для Украины в учениях России и Белоруссии
Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии не представляют угрозы для Украины, заявил глава военной администрации Киева Сергей Попко.
Он пояснил, что учения не являются угрозой прямого наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по городу, передает РИА «Новости».
Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что совместные учения государств носят оборонительный характер и должны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, к чему готовятся военные России и Белоруссии.
В Белоруссии заявили о готовности к любым провокационным действиям со стороны Украины
Минск готов к любым провокационным действиям со стороны Украины, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.
Муравейко рассказал, что в Минске видят все действия, «в том числе неадекватные, когда эти непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают наши пограничные знаки, всячески провоцируют», сообщает РИА «Новости».
«Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии – тоже пока не дает каких-то результатов. Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила, и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины.
Названы сроки запуска белорусско-российского спутника зондирования Земли
Запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, заявил директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой.
Золотой отметил, что ставится задача сделать запуск быстрее. Он пояснил, что многое зависит от того, как быстро удастся купить комплектующие, но 90% комплектующих сегодня – отечественные, передает РИА «Новости».
По его словам, аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см против разрешения 2 метра, который имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.
Ранее Белоруссия заявила о желании участвовать в космической программе России.
Подразделения ВКС России прибыли в Белоруссию на учения
Минобороны Белоруссии: Подразделения ВКС РФ прибывают в республику для участия в совместных летных учениях
Подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации продолжают прибывать в Белоруссию для участия в совместном летно-тактическом учении, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Минобороны Белоруссии сообщило в своем Telegram-канале, что подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации прибывают на аэродромы республики для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил РФ и РБ.
В пятницу в МИД заявляли, что совместные учения России и Белоруссии призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, к чему готовятся военные России и Белоруссии.
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