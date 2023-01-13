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13 января, пятница | Последнее обновление — 09:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа цель российско-белорусских военных учений
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Названа цель российско-белорусских военных учений
МИД: Учения России и Белоруссии призваны отбить у противников охоту к эскалации
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Совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По его словам, учения носят оборонительный характер, направлены на обеспечение безопасности Союзного государства и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации, передает ТАСС.
Напомним, в среду подразделения ПВО региональной группировки войск (РГВ) России и Белоруссии заступили на боевое дежурство.
Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО
Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ
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Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск.
«Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко.
В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.
Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко.
Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.
Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации.
Украина отвела часть войск в сторону белорусской границы
Украина отвела часть своих войск на север к белорусской границе, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко телеканалу Sky News.
Он сказал, что ВСУ пришлось держать войска на севере страны, чтобы отвести их от линии фронта. Это сделано, чтобы не удалось перерезать линию, которая связывает Украину с Западом, передает РИА «Новости».
Ранее в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинские военные наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты и провоцируют.
В четверг Минобороны России проинспектировало боеспособность российских частей в Белоруссии.
АПЛ «Белгород» завершила испытания макета торпеды «Посейдон»
Источник: АПЛ «Белгород» завершила бросковые испытания макета торпеды «Посейдон»
Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения «Белгород» завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон», сообщил близкий к военному ведомству источник.
По словам источника, АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета «Посейдона», целью которых было проверить работу системы запуска и уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска, передает ТАСС.
Напомним, в октябре разведка НАТО предупредила командование об испытаниях российского аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица Нью-Йорк или Лос-Анджелес.
УВЗ отправил Минобороны новую партию Т-90М
«Уралвагонзавод»: Новая партия танков Т-90М «Прорыв» отправлена Минобороны
«Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
Как сообщили в компании, «Уралвагонзавод» завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв» и отправил их Минобороны, передает ТАСС.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на танках установлена динамическая защита нового поколения, новая пушка, новая башня, современные средства связи и более мощный двигатель, которые позволяют экипажу танка эффективно поражать цели.
Сегодня танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно, как и другие цеха механосборочного производства, отмечается в Telegram-канале Минпромторга.
Напомним, в августе генеральному директору «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александру Потапову вручили госконтракты по поставкам танков Т-90М.
Минобороны проверило боеготовность российских военных в Белоруссии
Российские части и подразделения в Белоруссии проинспектировала комиссия Минобороны России во главе с командующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым, сообщили в пресс-службе ведомства.
Комиссия проинспектировала воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (РГВ), находящихся на полигонах ВС Белоруссии, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
В ходе работы комиссия оценила готовность формирований из состава РГВ «выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».
Ранее в белорусском Минобороны сообщали, что в страну прибыл еще один эшелон с военной техникой, входящей в состав региональной группы войск Союзного государства.
Антироссийские санкции помешали подлодке Sindhuratna вернуться в Индию
The Times of India: Антироссийские санкции осложнили возвращение в Индию подлодки после ремонта в России
Санкции Запада против России затруднили транспортировку в Индию прошедшей ремонт и модернизацию в Северодвинске дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, сообщили СМИ.
Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники, изначально подлодка должна была быть доставлена в Индию на корабле-доке из Северодвинска, где она проходила модернизацию и ремонт, но владельцы судна были вынуждены изменить условия фрахта, и теперь лодку должны будут загрузить на транспортный корабль в одном из портов Норвегии, откуда она отправится в Мумбаи, передает ТАСС.
Напомним, в феврале 2014 года в индийском Мумбаи произошло задымление на подводной лодке Sindhuratna. В результате два моряка погибли, еще семеро пострадали. Причиной ЧП называлась утечка водорода в аккумуляторном отсеке.
«Калашников» рассказал о преимуществах винтовки Чукавина
«Калашников»: Винтовка Чукавина превосходит все ранее принятые на вооружение МО изделия
Винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны изделия, заявили в пресс-службе концерна «Калашников».
По сообщению пресс-службы, «Калашников» выпустил первую партию 7,62х 54-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая полностью соответствует тактико-техническому заданию (ТТЗ) Минобороны и превосходит по техническим характеристикам изделия, ранее принятые на вооружение в России, передает ТАСС.
В концерне добавили, что дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет – выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года.
Кроме того, в части выполнения контрактов и увеличения роста объема производства военной продукции было выполнено 45 контрактов ГОЗ, 24 договора по линии ВТС и запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту, что является самыми большими договорами в истории предприятия.
Ранее Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны заменить СВД.
Россиянке Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии
Гражданка России София Сапега, которая осуждена в Белоруссии, получила отказ в помиловании, рассказал ее отчим Сергей Дудич.
По его словам, об отказе они узнали от самой Сапеги. Дудич уточнил, что пока непонятно, какие действия можно дальше предпринять, передает ТАСС.
Напомним, осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега в июне попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании и направила его в администрацию колонии в Гомеле.
Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тыс. долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тыс. долларов.
Напомним, в мае 2021 года борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
ВМС Британии сообщили о наблюдении за проходом «Адмирала Горшкова» в нейтральных водах
Корабль Portland следит за проходом «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» в водах рядом с Британией
Корабль британских военно-морских сил Portland следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми «Цирконами» российского фрегата «Адмирал Горшков» и сопровождающего его танкера «Кама» через международные воды рядом с Британией, сообщило ВМС.
В заявлении ВМС указывается, что HMS Portland со специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, отслеживает и сообщает о передвижениях российских кораблей в Северном море, передает РИА «Новости».
Командир Portland Эд Мосс-Уорд заявил, что сопровождение кораблей в британских территориальных водах и прилегающих к ним акваториях – обычная работа ВМС Британии.
Ранее фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отразил нападение условного воздушного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях.
Напомним, 4 января президент Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон».
«Курганмашзавод» доработал бронетехнику с учетом опыта спецоперации
«Ростех»: «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации
Предприятия Ростеха доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в госкорпорации.
По сообщению госкорпорации, новая техника, выпускаемая «Курганмашзаводом», поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции, в штатную комплектацию боевых машин вошли решетчатые экраны, передает РИА «Новости».
Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, холдинг «Высокоточные комплексы» в 2022 году полностью закрыл контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л, начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год.
Ранее Ростех решил оснастить новую самоходную пушку 2С25М комплексом подавления.
Главком Сухопутных войск РФ проинспектировал подготовку российских военных в Белоруссии
Российские военные ведут интенсивную подготовку на полигонах в Белоруссии, об этом главкому Сухопутных войск ВС России Олегу Салюкову доложили в ходе рабочей поездки в республику, заявили в Минобороны.
Салюков в ходе поездки заслушал доклады командиров воинских частей ВС России о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск (РГВ), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Также главком проверил размещение и быт военнослужащих, поговорил с ними и убедился в качестве подготовки личного состава. Российские военные, подчеркнули в министерстве, ведут интенсивную боевую подготовку на полигонах.
Ранее сообщалось, что комиссия Минобороны во главе с Салюковым прибыла в Белоруссию для инспекции российских частей и подразделений.
В США заявили об угрозе для ВПК страны из-за Украины
Министр ВМС США Дель Торо назвал угрозой для ВПК страны продолжение конфликта на Украине
Продолжение военного конфликта на Украине поставит под угрозу цепочку поставок в американском ВПК, заявил министр ВМС США Карлос дель Торо.
По его словам, если конфликт на Украине продолжится еще год, то это поставит под угрозу цепочку поставок, поэтому производителям оружия нужно проводить капитальные инвестиции и увеличивать вложения в рабочую силу, чтобы увеличить объем выпуска военной продукции, передает РИА «Новости».
По словам Дель Торо, после реализации этих мер станет лучше, но когда это произойдет – будет зависеть от конкретных оружейных систем.
Напомним, по оценке командующей сухопутными войсками вооруженных сил США Кристин Вормут, промышленность США способна произвести примерно 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц, которые украинские войска расходуют за два дня стрельбы.
Шойгу пообещал модернизировать работу военкоматов
Шойгу: В ближайшее время модернизируем работу военкоматов, оцифруем базы данных
Минобороны намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
По словам Шойгу, в ближайшее время предстоит провести цифровизацию баз данных военкоматов, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, промышленностью, а также обновить систему организации гражданской и территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на отдельные гражданские инициативы.
По словам министра обороны, программы обучения и планы поставок техники для ВС России должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии.
Он напомнил, что президент поставил перед военным ведомством задачу принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС России и повышения их боевых возможностей.
Шойгу отметил необходимость проводить анализ и систематизацию опыта действий Российской армии на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.
Глава военного ведомства поблагодарил всех военнослужащих, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.
Ранее Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Лукашенко заявил об отсутствии заметных подвижек в энергетике от союзных программ с Россией
Минск не ощущает пока заметных подвижек в сферах энергетики, промышленности и транспорта в рамках экономической интеграции с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подтвердил, что проделана значительная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества, передает «СБ.Беларусь сегодня».
Однако, продолжил Лукашенко, несмотря на выполнение большинства мероприятий в рамках союзных программ, заметных подвижек Белоруссия пока не ощутила.
Глава республики отметил, что вопрос выполнения программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов был вынесен на высший уровень.
При этом в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходимые развязки были найдены как минимум на три года. На данном этапе ведется работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах.
Лукашенко также отверг предположение, что при интеграции Россия и Белоруссия поступаются своим суверенитетом. Речи об этом не идет и идти не может.
Он пояснил, что если Москва и Минск в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то это будет обсуждаться.
Ранее Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства России и Белоруссии.
«Адмирал Горшков» провел учения по ПВО в Норвежском море
Северный флот: Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил задачи учений по ПВО в Норвежском море
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отразил нападение условного воздушного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях, сообщили в пресс-службе Северного флота.
По сообщению пресс-службы фрегат «Адмирал Горшков» в сложных гидрометеорологических условиях провел учение по отражению средств воздушного нападения в Норвежском море, передает ТАСС.
В пресс-службе сообщили также, что учения были проведены при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей.
Расчет командного пункта ПВО фрегата выполнил нормативы по маневрированию корабля, личный состав боевых постов отработал выдачу и прием целеуказания и условное применение оружия самообороны корабля.
Напомним, 4 января президент Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон».
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