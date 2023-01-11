Первоклассник на Камчатке ранил учительницу куском стекла

Учащийся первого класса в городе Вилючинск на Камчатке атаковал преподавателя: он нанес ей ранение стеклом, сообщили в прокуратуре региона со ссылкой на сообщения соцсетей.

Школьный учитель получил травму осколком стекла от первоклассника, инцидент, судя по публикациям, произошел из-за непринятых руководством учреждения мер по воспитательной работе с детьми, сообщили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

Также ребенок намеревался атаковать и одноклассников, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Ведомства указали, что он и раньше вел себя агрессивно.

Прокуратура намерена провести проверку мер для урегулирования конфликтов между учениками и оценить правомерность действий руководства учреждения. СК начал процессуальную проверку, в ходе которой планируется дать оценку действиям должностных лиц.

Кроме того, в Красноярске появилась видеозапись конфликта между пятиклассницей и педагогом, женщина вступила в борьбу с учащейся. В региональном ГУ МВД сообщили, что проводится проверка по этому факту.

Судя по видео, все произошло в классе, где были в тот момент и другие учащиеся. По данным СМИ, конфликт начался из-за курения ребенка: учительница якобы отобрала у нее электронную сигарету, а та в ответ облила преподавателя водой.

В ГУ МВД уточнили, что заявлений по этому факту не поступало в полицию. В управлении образования Красноярска сообщили, что сообщение из школы о конфликте поступало, проводится проверка.

В прокуратуре Красноярского края также заявили о начале проверки. Там пояснили, что педагог, вступивший в конфликт, работает в сфере образования свыше 30 лет. Ученица же не состояла на учете в органах системы профилактики и к ответственности не привлекалась.

В 2021 году в городе Березники Пермского края ученик напал с ножом на учителя. Педагога госпитализировали с ножевым ранением в область шеи, врачам удалось спасти его жизнь. В 2022 году нападавшего отправили на принудительное лечение.