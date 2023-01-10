Гоблин объяснил рекордные кассовые сборы «Чебурашки» в России

Отсутствие западного кино в российских кинотеатрах, новогодние каникулы, а также «семейная атмосфера» комедии «Чебурашка» сделали ее самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, сказал газете ВЗГЛЯД блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя соответствующие данные ЕАИС.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заработала более трех млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

«Объясняется успех «Чебурашки» очень легко. Во-первых, с российского рынка ушло все западное кино, смотреть просто нечего. Если бы вышел какой-нибудь «Аватар», ничего бы наш «Чебурашка» не собрал. Во-вторых, фильмы, которые собирают больше всего денег, – это фильмы для детей», – говорит Пучков.

Он подчеркивает, что на подобное кино дети не ходят в одиночку, их всегда сопровождает хотя бы кто-то один из родителей, а иногда идут сразу оба, взяв еще с собой в кинотеатр бабушек и дедушек. А значит, на одного ребенка-зрителя приходится как минимум еще один билет – для сопровождающего.

«Плюс были новогодние каникулы. У нас развлечений-то в стране не так много, а кино – пожалуйста, народ идет смотреть. Так сказать, все удачно сложилось. Можно только поздравить создателей, очень удачно выступили», – считает собеседник.

При этом он обращает внимание на то, что создавать мультипликационные фильмы достаточно дорого, и получается это делать далеко не у всех авторов.

В сентябре 2021 года российский фильм «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича получил специальный диплом жюри ежегодного кинофестиваля Premio Felix в Милане.