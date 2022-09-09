Бывший пресс-секретарь Елизаветы II рассказал, как мыл с ней посуду

Бывший пресс-секретарь королевы Великобритании Елизаветы II Дики Арбитер рассказал, что мыл вместе с монархом посуду после знакомства и пикника.

«Это был июль 1988 года, я только приступил к работе, и меня пригласили в замок Балморал. Мне сказали: «Готовься к пикнику с королевой через полчаса». Ничего себе. Я жду. В какой-то момент из ниоткуда появляется Елизавета II и говорит: «Давай, садись в машину!» – рассказал он в интервью итальянской газете la Repubblica, передает РИА «Новости».

После пикника, как вспомнил Арбитер, он начал убирать со стола и собирался мыть посуду, но его остановил чей-то голос. Это была королева Елизавета. Она говорит: «Я мою посуду, а ты вытираешь». Так мы и сделали. Такое чудо», – поделился бывший представитель Елизаветы II, проработавший на этом посту 12 лет.

По словам Арбитера, королеву отличало чувство юмора и умение «растопить лед» в любом разговоре. Говоря об отношениях с ней, Арбитер рассказал, что королева «не выносила его пестрые галстуки» и однажды сделала замечание.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.