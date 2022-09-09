В Кремле рассказали об отношении россиян к Елизавете II

На современной политической арене в большом дефиците мудрость и авторитет, которые были свойственны королеве Елизавете II, отношение к ней в России было уважительное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее к посольству Британии в Москве люди стали приносить цветы после сообщения о смерти королевы Елизаветы II.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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