К посольству Британии в Москве начали нести цветы

Люди принесли десятки букетов к посольству Великобритании в Москве после сообщения о смерти королевы Елизаветы II.

Кроме того, жители Москвы оставляют у стен британского диппредставительства открытки с соболезнованиями и свечи, сообщает ТАСС.

Флаг Великобритании у посольства в Москве приспущен со вчерашнего вечера.

Между тем посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин назвал королеву Великобритании Елизавету II великой женщиной, отметив ее вклад в укрепление российско-британских отношений в конце прошлого века. Об этом дипломат рассказал, вспоминая Ее Величество, которая ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет.

«У меня было два разговора с королевой – при вручении верительных грамот и на одном приеме. Больше запомнился тот, что был при вручении верительных грамот», – сказал Келин. Он был последним российским дипломатом и одним из последних в мире вообще, кто вручил верительные грамоты Елизавете II. Церемония прошла 13 февраля 2020 года, вскоре после этого в Великобритании был введен карантин из-за пандемии ковида, монарх укрылась от вируса в Виндзорском замке, а почти весь протокол был переведен в режим онлайн.

«Была середина февраля, было очень холодно. Мы [с супругой] долго ехали в открытой карете. Я подготовил политический заход, но он, к сожалению, быстро стал бесполезным. Королева сразу спросила: «Вы, наверное, замерзли?» И дальше, честно говоря, разговор было трудно перевести на политику каким-то образом», – рассказал Келин.

«Запомнилось ее внимательное, человечное отношение. Она, конечно, была великой женщиной со многих точек зрения», – отметил посол. «Надо сказать, что в 1990-е годы королевская семья и она сама сыграли очень большую роль в становлении и укреплении отношений между РФ и Великобританией. Тогда был заложен совершенно новый фундамент в этих отношениях, и они достаточно долго развивались по восходящей», – сказал глава российского диппредставительства.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.